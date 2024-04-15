Заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что, согласно появившейся информации, боевики украинского формирования "Азов"* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), вопреки приказу командования ВСУ, отказались участвовать в обороне Часов Яра. Ранее те же боевики "Азова"* покинули свои позиции в Авдеевке, после чего началось беспорядочное бегство оттуда остальных подразделений ВСУ.Ходаковский подчеркивает, что не припомнит случаев, чтобы "Спарта", "Пятнашка", "Восток" или какой-либо другой батальон, стоявший у истоков армии ДНР, проявлял подобное своеволие и выбирал направления, где им наиболее комфортно и безопасно держать оборону. Эти подразделения до сих пор воюют на самых тяжелых направлениях.Ходаковский, являющийся бывшим командиром батальона "Восток", помимо прочего принимавшего участие в боях за Донецкий аэропорт, подчеркнул, что на Украине же те, кто заварил всю эту кашу, теперь толкают вперед себя "серую массу", согнанную против своей воли, при этом сами, судя по всему, надеются сохранить себя для будущих политических подвигов.Также, согласно сообщениям в ряде украинских источников, проверка, проведенная после потери ряда позиций, в 67-й ОМБр ВСУ "Добровольческий украинский корпус"* выявила, что боевики "Правого сектора"*, являющиеся костяком подразделения, пренебрежительно относятся к прикомандированным из других частей военнослужащим.При этом командование бригады на передовую линию отправляет преимущественно мобилизованных недавних гражданских, которые, не имея достаточного опыта и мотивированности, нередко отступают, бросая занимаемые позиции.

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