Ходаковский: На Украине заварившие кашу теперь толкают вперёд себя «серую массу», согнанную против своей воли

12
Ходаковский: На Украине заварившие кашу теперь толкают вперёд себя «серую массу», согнанную против своей воли

Заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что, согласно появившейся информации, боевики украинского формирования "Азов"* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), вопреки приказу командования ВСУ, отказались участвовать в обороне Часов Яра. Ранее те же боевики "Азова"* покинули свои позиции в Авдеевке, после чего началось беспорядочное бегство оттуда остальных подразделений ВСУ.

Ходаковский подчеркивает, что не припомнит случаев, чтобы "Спарта", "Пятнашка", "Восток" или какой-либо другой батальон, стоявший у истоков армии ДНР, проявлял подобное своеволие и выбирал направления, где им наиболее комфортно и безопасно держать оборону. Эти подразделения до сих пор воюют на самых тяжелых направлениях.



Ходаковский, являющийся бывшим командиром батальона "Восток", помимо прочего принимавшего участие в боях за Донецкий аэропорт, подчеркнул, что на Украине же те, кто заварил всю эту кашу, теперь толкают вперед себя "серую массу", согнанную против своей воли, при этом сами, судя по всему, надеются сохранить себя для будущих политических подвигов.

Также, согласно сообщениям в ряде украинских источников, проверка, проведенная после потери ряда позиций, в 67-й ОМБр ВСУ "Добровольческий украинский корпус"* выявила, что боевики "Правого сектора"*, являющиеся костяком подразделения, пренебрежительно относятся к прикомандированным из других частей военнослужащим.

При этом командование бригады на передовую линию отправляет преимущественно мобилизованных недавних гражданских, которые, не имея достаточного опыта и мотивированности, нередко отступают, бросая занимаемые позиции.
  • Telegram-канал Александра Ходаковского
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +1
    Сегодня, 14:52
    Тем не менее наше продвижение идет с трудом...
    1. russ71 Звание
      russ71
      +2
      Сегодня, 14:59
      Точно и украинец успевает возвести другую линию обороны...
      А что делать с такими городами, как Запорожье, Херсон, Одесса, Харьков??? Тоже в лоб??? Просто не реально...
      Или ждем, что сами сдадутся??? Тоже не реально!!!
      1. topol717 Звание
        topol717
        +6
        Сегодня, 15:02
        Цитата: russ71
        А что делать с такими городами, как Запорожье, Херсон, Одесса, Харьков??? Тоже в лоб??? Просто не реально...
        Или ждем, что сами сдадутся??? Тоже не реально!!!

        До этих городов сначала надой дойти. и решать проблемы по мере их поступления. К тому моменту в Армии укропии может не остаться способных вести оборону, ну это как один из вариантов.
        1. dementor873 Звание
          dementor873
          -1
          Сегодня, 15:50
          Сколько брали Авдеевку, Бахмут? А они размером, наверное, будут с микрорайон этих миллионников. Мирняк там по-любому будет, тяжелое вооружение отпадает и придется пехотой. Либо астрономические потери, либо надо домобилизовать народ для блокирования таких городов.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +3
            Сегодня, 16:10
            Цитата: dementor873
            Либо астрономические потери, либо надо домобилизовать народ для блокирования таких городов.
            Либо просто там не будет ВСУк. Либо к тому моменту вообще не будет СВО. Либо ... Вариантов 3 десятка штук. Зачем гадать о том чего может не произойти?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:02
    Только не надо раздувать тему ,что ВСУшники ,жертвы ТЦКшников развернут оружие в свой тыл.Кто хотел отсидется по принципу мая хата скрою,до момента когда Россию будут делить.Вспомните коментарии на ВО 2014 - 15 год.Что здесь на сайте творилось до февраля 2022 г.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:03
    Кто и где остааил позиции среди всушников мы можем рассуждать долго.Или отьявленные мерзавцы из ДК,или недавно мобилизованные оттуда.В принципе,если это дело имело место,то нам без разницы.Все равно,ведь среди этих нет чудил,отпущенных Эрдоганом.А жаль,что не прикопали
  4. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 15:05
    не припомнит случаев, чтобы "Спарта", "Пятнашка", "Восток" или какой-либо другой батальон, стоявший у истоков армии ДНР, проявлял подобное своеволие

    Да что тут сравнивать то? Дончан с гнидами фашистскими?
    Там на хохлоине шкурники скоро друг друга мочить начнут, лишь бы только не на передок. Гн-и-ды (зачем слово выкидываете?) недоделанные!
    Да и мотивации очень и очень разные с разных сторон ЛБС.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:21
    Ходаковский: На Украине заварившие кашу теперь толкают вперёд себя «серую массу», согнанную против своей воли
    . Бум реалистами... "серая масса" получает то, за что саакала/не скакали, да пофиг... заслужили, не захотели сами разобраться, ПОЛУЧАЙТЕ!
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 16:26
      Ну им же не говорили, что майдан сделан только для того, чтобы сделать возможным слив мужской половины населения на войну против России! А тех, кто сидит в хате с краю села -ТЦКшники первыми и загребут? Вы слишком требовательны к уровню интеллекта населения -когда Янукович вдвоем с Азаровым сказали им, что Евроинтеграция в предложенном Западом документе выйдет боком и приведёт к нищете и закрытию производств -задумались наверное только жители Донбасса, остальные понадеялись на западные плюшки, т к десятилетиями изо всех ящиков лилась только западная пропаганда!
  6. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 15:33
    ...боевики украинского формирования "Азов"* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), вопреки приказу командования ВСУ, отказались участвовать в обороне Часов Яра. Ранее те же боевики "Азова"* покинули свои позиции в Авдеевке,..


    А текст этой песни мог бы стать гимном отморозков из "Азова":
    "И мы с пути кривого ни разу не свернем,
    А надо будет, снова пойдем кривым путем.

    «Ходы кривые роет подземный умный крот,
    Нормальные герои всегда идут в обход.

    В обход идти понятно, не очень-то легко,
    Не очень-то приятно и очень далеко.

    Зато так поступают одни, лишь мудрецы,
    Зато так наступают одни, лишь храбрецы.

    Глупцы героев строят, бросаются вперед,
    Нормальные герои всегда наоборот."
  7. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 16:49
    Как хорошо что у комбато-комбрига так много свободного времени. Такие мудрые перлы выдаёт, куда там Конфуцию.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»