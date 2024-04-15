На Авдеевском направлении при попытке контратаковать противник потерял очередную БМП Marder - Минобороны

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На Авдеевском направлении при попытке контратаковать противник потерял очередную БМП Marder - Минобороны

Иллюстрационное фото


Очередные сутки больших изменений на линии фронта не принесли, ВС России продолжают наступать по двум основным направлениям, противник вынужден вводить в бой резервы, признав ситуацию если не критической, то близкой к этому. Но говорить о прорыве линии фронта еще рано, противник оказывает ожесточенное сопротивление.



На Купянском направлении наши подразделения улучшили положение по переднем краю в районах Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. На Донецком также имеется продвижение, ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровка, Новое и Красногоровка. Продолжается наступление на Часов Яр, продвижение идет как со стороны Ивановского, так и со стороны Богдановки.

На Авдеевском направлении подразделения ВС России ведут активное наступление по всей линии фронта, есть продвижение в районах Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино. На Очеретино наши вчера продвинулись больше чем на один километр и вышли практически на окраины. Противник активно защищается, проводя контратаки в районах Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи. Попытки бросить в бой западную технику привели к потере очередной БМП Marder среди прочих.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск продвинулись по переднему краю в районах Урожайное, Водяное и Старомайорское. На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино.

Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки составили: по личному составу - 995 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, три бронемашины и БМП Marder, 21 единица автотранспорта; по артиллерии - две гаубицы М777, две FH-70, по одной М198, L-119, Д-30 и Д-20. Две САУ "Гвоздика" и одна М109 Paladin. Также уничтожены две станции РЭБ "Пластун" и "Анклав-Н". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ М109 Paladin, САУ "Акация", САУ "Гвоздика, три гаубицы Д-30, одна гаубица М102 и станция РЭБ "Хмара".

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, средствами ПВО сбито 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
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    3 комментария
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    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 14:45
      Давеча смотрел ролик, где наши вытащили подбитый "Мардер" из рва и завели. Классное зрелище, трофей да ещё и рабочий.)
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 15:25
      На западном фронте без перемен...
    3. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 15:34
      О прорыве фронта говорить не то что рано, а вообще не стоит. Для этого нужны командиры, оперирующие на уровне хотя бы дивизии. А нынешнее бодание ни разу не выходит за батальонный. То есть, получается, настоящего генералитета как такового у нас нет. И даже если и найдется какой-нибудь генерал, вне системы он сам ничего не сделает.

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