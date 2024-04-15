На Авдеевском направлении при попытке контратаковать противник потерял очередную БМП Marder - Минобороны
Очередные сутки больших изменений на линии фронта не принесли, ВС России продолжают наступать по двум основным направлениям, противник вынужден вводить в бой резервы, признав ситуацию если не критической, то близкой к этому. Но говорить о прорыве линии фронта еще рано, противник оказывает ожесточенное сопротивление.
На Купянском направлении наши подразделения улучшили положение по переднем краю в районах Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. На Донецком также имеется продвижение, ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровка, Новое и Красногоровка. Продолжается наступление на Часов Яр, продвижение идет как со стороны Ивановского, так и со стороны Богдановки.
На Авдеевском направлении подразделения ВС России ведут активное наступление по всей линии фронта, есть продвижение в районах Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино. На Очеретино наши вчера продвинулись больше чем на один километр и вышли практически на окраины. Противник активно защищается, проводя контратаки в районах Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи. Попытки бросить в бой западную технику привели к потере очередной БМП Marder среди прочих.
На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск продвинулись по переднему краю в районах Урожайное, Водяное и Старомайорское. На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино.
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки составили: по личному составу - 995 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, три бронемашины и БМП Marder, 21 единица автотранспорта; по артиллерии - две гаубицы М777, две FH-70, по одной М198, L-119, Д-30 и Д-20. Две САУ "Гвоздика" и одна М109 Paladin. Также уничтожены две станции РЭБ "Пластун" и "Анклав-Н". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ М109 Paladin, САУ "Акация", САУ "Гвоздика, три гаубицы Д-30, одна гаубица М102 и станция РЭБ "Хмара".
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, средствами ПВО сбито 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
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