Тезисом о якобы «незначительном ущербе» израильская сторона пытается оправдать нерешительность в плане возможного контрудара по Ирану

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Тезисом о якобы «незначительном ущербе» израильская сторона пытается оправдать нерешительность в плане возможного контрудара по Ирану

В мировой прессе продолжается обсуждение возможного израильского контрудара по Ирану в ответ на иранскую комбинированную атаку. Напомним, что Иран ударил сотнями дронов и ракет по Израилю в ответ на бомбардировку консульства в столице Сирии. Причём Тегеран неоднократно прямо говорил о том, что в случае официального осуждения Совбезом ООН израильского удара по дипломатической миссии никакого удара по Израилю не было бы.

Теперь израильское командование и политическое руководство оказалось в весьма щекотливой ситуации. Несмотря на все грозные заявления о том, что «ответный» удар по Ирану неминуем, этого удара Израиль не наносит, по крайней мере пока. Щекотливости ситуации добавляет и тот факт, что Израилю якобы пришлось повременить с «ответкой» после звонка из Белого дома.



Сама же ситуация сводится к двум вероятным сценариям.

Первый: если Израиль ударит по Ирану, то с большой долей вероятности разразится полномасштабная война, которая способна погрузить в хаос весь Ближний и Средний Восток. Кроме того, есть и угрозы удара ВВС Израиля по иранским ядерным объектам, а это может вызвать применение ЯО Ираном, учитывая то, что Иран такое оружие уже вполне мог создать. И это уже ядерная война, последствия которой сегодня вряд ли кто-то возьмётся предсказать.

Сценарий второй: Израиль так и не решается ударить по Ирану напрямую, и это значительный репутационный удар по самому Израилю. Ведь все последние годы (даже десятилетия) считалось, что любой удар по Израилю автоматически приведёт к операции «возмездия», после которой отпадёт охота наносить удары по израильским объектам у кого бы то ни было. Теперь же такой миф может быть разрушен самим Израилем. Но это и тест на зрелость и ответственность для израильского военно-политического руководства.

Тем временем в Израиле, понимая, что Вашингтон может продолжить давление и что наносить удар по Ирану власти всё же не решатся, начинает формироваться «оправдательная почва». Состоит она в распространении тезиса о якобы крайне незначительном материальном ущербе, который Иран своим ударом нанёс Израилю, а также о том, что «99% ракет и дронов всё равно были сбиты». И если никакого силового ответа в адрес Тегерана со стороны Израиля не последует, то тезис о «крошечном ущербе» будут раскручивать с каждым днём всё активнее.
  • Минобороны Израиля
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28 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 14:47
    Ну теперь-то, наконец, израиль в интимной позе, нас того, а мы стратегически крепчаем lol
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:57
      «Иранские крылатые ракеты над Кнессетом: израильские военные базы поражены крупными беспилотниками и ракетными ударами», — под таким заголовком подвел итоги ракетного удара по Израилю, который нанес Иран в ночь с субботы на воскресенье, американский специализированный военный журнал Military Watch в своей редакционной статье.

      .На кадрах иранских ударов, — отмечает американское издание, — видно, что ракеты проникли глубоко в воздушное пространство Израиля, в том числе над зданием парламента страны, Кнессетом, в хорошо защищенном районе Шейх-Бар в Западном Иерусалиме. Корпус стражей исламской революции сообщил о масштабах ударов, нанесенных в рамках операции «Истинное обещание»: «Аэрокосмическая дивизия КСИР запустила десятки ракет и беспилотников по определенным целям» на территории Израиля. По сообщениям, было использовано более 100 дронов. В то время как Израиль широко подавляет GPS на обширных территориях страны, иранские крылатые ракеты, как известно, имеют возможности инерционного наведения по местности, что позволяет им поражать заранее запрограммированные цели без участия спутников или самолетов поддержки», — указывает MW.


      Такой вывод американских военных специалистов относительно эффективности иранского удара резко контрастирует с бравурными репортажами из Тель-Авива. Так официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что «99% воздушных угроз было перехвачено.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 15:06
        Цитата: OrangeBigg
        «Иранские крылатые ракеты над Кнессетом: израильские военные базы поражены крупными беспилотниками и ракетными ударами»

        Все крылатые ракеты на сверхзвуке достигли своих целей. Если бы персы хотели, то выбесили бы ПРО еврейцев водопроводными трубами и летающими мопедами а, потом, шваркнули бы сотенку - другую высокоточных ракет и ау! Израиль?! Не знаю, не было его здесь request ...
      2. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 15:10
        Цитата: OrangeBigg
        Так официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что «99% воздушных угроз было перехвачено.

        Этот данила как тот поручик, вылетевший из окна Верещагина: да гранаты у него не той системы!.. lol
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 15:16
          Тут вот ещё что интересно.Например, свое умозаключение по данному поводу у себя в Telegram-канале изложил профессор ВШЭ Марат Баширов:

          Если Иран впервые в истории атаковал Израиль со своей территории своими вооруженными силами, значит, что и у него «официально» ЯО нет, но теперь имеется. Как ни странно, но именно распространение ЯО по БВ может стать основой для регионального мирного договора: если оно есть у нескольких стран (а саудиты тоже намекали на это), то появляется сценарий встречного сдерживания. И почему-то подумалось про Северную Корею – подытожил он.
          1. isv000 Звание
            isv000
            +7
            Сегодня, 15:22
            Что касается северокорейских товарищей то я давно говорил что не мешало бы собраться где удобно всем пятерым - КНДР, Китаю, Беларуси с Россией и Ирану. Посидели бы, зубровочки хлопнули, в баньке попарились и разъехались по домам со свежими мыслями. Вроде и союза не создали а у Запада с еврейцами от таких посиделок днище вырвет... lol
      3. Курильщик Звание
        Курильщик
        -4
        Сегодня, 15:21
        Давайте объективно:
        Главная и единственная потеря Израиля - имиджевая... она может быть и фатальная( в длительной перспективе), но сейчас Израилю действительно США запрещают воевать с Ираном - просто США не потянут еще и этот конфликт...так сказать Боливар не выдержит двоих..
        Что до Ирана - сам удар не предусматривал большого ущерба Израилю. К тому же все союзники Израиля были предупреждены об ударе - США, Иордания, Ирак(полный американскими специалистами), саудиты то же были в курсе событий...Удар наносился в основе своей по Голанам (территория Сирии в недавнем прошлом!). Прокси порезвились - это да, но купол сработал, когда ракеты угрожали объектам Израиля.. Кстати, Израиль моментально отбомбился по тем самым прокси в Ливане.. БПЛА Шахиды - ВВС Израиля и союзники сопровождали на подлете(не все конечно) их и сбивали - видео есть в нете.. Так что вряд ли над Кнессетом, что то там летало...
        Но факт, остается фактом - Иран открыто нанес удар по Израилю - еще недавно это было бы невозможно представить...
    2. ASM Звание
      ASM
      0
      Сегодня, 16:22
      Не раком, а в партере. Раком - это когда ты уже проиграл, а в партере, когда ты еще воюешь. (300 еврейцев)
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 14:53
    Любил Израиль хвалиться на рать едучи.
    А теперь пора и думать "самому умному народу" как с рати съехать.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:54
    Тут маленькая проблема ,как до Ирана доберутся израильские истребители бомбардировщики- какая страна даст коридор?Вчера они сбивали иранские ракеты( разрешили другим сбивать) ,а тут такая лакомая цель в воздухе - израильтянин на самолёте со звездой Давида.Как бы не одна арабская страна не приветствовала израильский геноцид в Газе .У Израиля задница не треснет.Отравняют Сирию и Ливан.С Ираном у Израиля проблемы,он в Домике.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:16
      Самое время сирийцам голос подать, пайку отработать, да и Голаны пора в родную гавань возвращать. ПВО есть, какая никакая армия тоже присутствует, пора уже свой фронт открывать. Наряду с хуситами, Хезболлой и Хамасом можно прижать еврейцев к морю, а потом и вовсе притопить...
      1. Canecat Звание
        Canecat
        0
        Сегодня, 15:37
        какая никакая армия тоже присутствует

        Какая там армия у Сирии? Бармалеев только недавно по углам разогнали не без нашей помощи. А против Израиля армия САР не танцует от слова совсем, это будет ее публичное избиение. Так что рано еще Голаны возвращать... не готовы.
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 15:43
          Суть не в возврате. Голаны - легитимный предлог кусать еврейца за бока, одновременно с другими тапочниками, вот только делать это надо в тесной координации и под руководством персов. Те плохому не научат. А нам надо сшибать самолёты с Давидами, независимо от того где они находятся, разумеется руками "сирийских" расчётов...
          1. Canecat Звание
            Canecat
            0
            Сегодня, 15:48
            А нам надо

            Нам много чего надо по сути... самим не хватает самолетов ДРЛО на Украине, а тут еще в Сирию отправлять придется.
            Да и персы, при всей их воинственности не готовы к прямому столкновению и богоизбранными.
            1. isv000 Звание
              isv000
              -1
              Сегодня, 15:52
              Цитата: Canecat
              А нам надо

              Нам много чего надо по сути... самим не хватает самолетов ДРЛО на Украине, а тут еще в Сирию отправлять придется.
              Да и персы, при всей их воинственности не готовы к прямому столкновению и богоизбранными.

              belay К вам там газеты привозят?! Голубой экран мерцает? Персы атаковали еврейцев а те с ответкой не слишком торопятся, портки сушат...
              1. Canecat Звание
                Canecat
                +1
                Сегодня, 16:06
                Персы атаковали еврейцев а те с ответкой не слишком торопятся, портки сушат...

                За двух высокопоставленных лиц из КСИР повредили аэродромную инфраструктуру? Вы серьезно про портки, которые сушатся?
                Вам это договорняк не напоминает?
              2. blackGRAIL Звание
                blackGRAIL
                0
                Сегодня, 17:14
                Военкор котенок пишем, что ближневосточные СМИ угорают и издеваются нат ответом Ирака. Во первых это был договоррняк и за несколько дней до удара Иран оповестил Израиль и США через ближневосточных друзей о его целях. Богоизбранные встретили его во всеоружии. В итоге базы ВВС даже не прекратили работаю (видео в сети). С остальными целями аналогично. Повторилась ситуация с Сулеймани, когда было много пшика из ничего. И теперь Иран крутится как уж на сковородке, что бы все на этом и закончилось
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 16:23
      Цитата: tralflot1832
      Тут маленькая проблема ,как до Ирана доберутся израильские истребители бомбардировщики- какая страна даст коридор?

      Могут через Иорданию(они за них впряглись) и Ирак(практически проходной двор) подобраться. Тут ведь всё зависит от того, какую по масштабу проблему Израиль хочет найти на свою пятую точку. Если ограничится той что уже получил, то бомбардировщики не поднимет, а ежели этой ему мало и он таки возжелает нарыть по взрослому, то что же ему помешает. Кошка скребёт на свой хребёт. hi
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:55
    «Тезисом о якобы "незначительном ущербе" израильская сторона пытается оправдать нерешительность» —

    — "А мне не больно" ...
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:58
    И если никакого силового ответа в адрес Тегерана со стороны Израиля не последует, то тезис о «крошечном ущербе» будут раскручивать с каждым днём всё активнее.

    Ну, это как убегать из подворотни после тумаков и орать "а мне не больно!", и "я вас после найду!"...
  6. rotfuks Звание
    rotfuks
    +1
    Сегодня, 14:58
    Разговоры в израильском обществе об ударах «возмездия» наплодили среди евреев массу безбашенных граждан думающих отсидеться в своих усиленно бетонированных ванных комнатах и туалетах как от кассамов прилетающих из сектора Газа. Многие израильские оптимисты наверно и не догадываются что у иранских ракет и кассамов разные боевые части. От иранских баллистических ракет в ванной комнате не отсидеться.
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 14:59
    Пошла писать губерния. Инцидент исчерпан. Иран назнес базу с которой нанесли удар, всё!. Журналюгам лишь бы горяченького и пословоблудить и побольше побольше.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 15:04
    Правильная нерешительность. Иран показал, что БРСД у него долетают куда нужно. Поменяют пункты прилета - будут уже реальные проблемы. Производство всего, что летело - отечественное, точность растет, все направления для повышения КПД БР известны по лидерам этого рынка -РФ и Китай. Цели - стационарные - с известными координатами. Тут вопрос перенапряжения ПРО и ПВО. и накапливания запасов дронов и БРСД и представте себе, ечсли бы атака БР произошла во время очередной интифады с кучей кассамов.
    С каждым годом - точность БР будет повышаться и Кореи-Иран подойдут к анаолгичной точности БР Искандер и аналогичным системам противодействия ПРО и ПВО.
  9. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 15:06
    Как они все обставить могут.
    "Мы вам не ответим, потому, что вы нас не больно ударили" hi
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:26
    Интересно из Бен Гуриона самолёты вылетают с пустыми местами,это легко проверить он- лайн.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 15:40
      Интересно из Бен Гуриона самолёты вылетают с пустыми местами

      Пошел отток небольшой...
  11. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:41
    Тезисом о якобы «незначительном ущербе» израильская сторона пытается оправдать нерешительность в плане возможного контрудара по Ирану

    Именно так.

    Видимо поэтому Израиль голословно утверждает:

    ...о якобы крайне незначительном материальном ущербе, который Иран своим ударом нанёс Израилю, а также о том, что 99% ракет и дронов всё равно были сбиты.

    А по данным The Wall Street Journal, уже всего лишь примерно 50% иранских баллистических ракет были сбиты, не достигнув цели.

    Помнится во время войны в Заливе в 1991 году по приказу Саддама Хуссейна армия Ирака выпустила 39 ракет по Тель-Авиву, разрушив целые кварталы израильской столицы. Официально были зафиксированны 4200 попаданий по различным объектам в Тель-Авиве и поблизости от него, 28 зданий в самой столице были полностью разрушены. А Израиль тогда солгал (впрочем, как всегда) о всего нескольких погибших. 30 лет спустя число погибших "выросло" до 100 человек.

    Теперь рисуется точно такая же "реальная инфо-дерьмо картинка", в которую обязан просто верить весь мир.

    И если никакого силового ответа в адрес Тегерана со стороны Израиля не последует, то тезис о «крошечном ущербе» будут раскручивать с каждым днём всё активнее.

    Это уже делается.

    Западные СМИ поголовно утверждают, что Иран в нарушение всего и вся напал на "миролюбивый Израиль".

    Сам Израиль и задает тон в этом тренде, в частности, Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил:
    - Иран нарушил Устав ООН и представляют угрозу международному миру и безопасности.
    - Иранское нападение создало угрозу для мечети Аль-Акса и мусульман.
    - Иран угрожает глобальной морской торговле.
    - И потребовали всемерного осуждения Ирана, а КСИР внести в список террористических организаций.

    В еще более циничном духе выступил этот же Эрдан 30 октября прошлого года, когда он вместе с коллегами по делегации во время заседания Совета Безопасности ООН надели желтые звезды Давида, заявив:

    Некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет, забыв, почему был основан этот орган. Я напомню вам. С этого дня, каждый раз, когда вы будете на меня смотреть, вы будете помнить, что значит безмолвствовать перед лицом зла. Как мои деды и бабушки и деды и бабушки миллионов евреев с нынешнего момента моя команда и я будем носить желтые звезды.

    Мы будем носить звезду до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников.

    А звезды Давида они сняли со своих костюмов сразу же после завершения своего бал-маскарада.

    А вот как оправдывается/отбрехивается администрация США:

    Иран не уведомлял, по каким целям в Израиле нанесет удар, США не получали такого предупреждения.

    Значит Иран их все-таки предупредил, а им хотелось большего - с указанием координат всех целей. sad Выставляя виновным сам Иран...
  12. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 16:39
    Сказали, что якобы на отражение атаки Ирана Израиль потратил 1млрд 250 млн долларов. Перефразируя Царя Пирра: Еще одна такая победа и я останусь без денег. А кто гроши дасть - только амеры. А как же Украина - та тоже хочет денег.

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