Тезисом о якобы «незначительном ущербе» израильская сторона пытается оправдать нерешительность в плане возможного контрудара по Ирану
В мировой прессе продолжается обсуждение возможного израильского контрудара по Ирану в ответ на иранскую комбинированную атаку. Напомним, что Иран ударил сотнями дронов и ракет по Израилю в ответ на бомбардировку консульства в столице Сирии. Причём Тегеран неоднократно прямо говорил о том, что в случае официального осуждения Совбезом ООН израильского удара по дипломатической миссии никакого удара по Израилю не было бы.
Теперь израильское командование и политическое руководство оказалось в весьма щекотливой ситуации. Несмотря на все грозные заявления о том, что «ответный» удар по Ирану неминуем, этого удара Израиль не наносит, по крайней мере пока. Щекотливости ситуации добавляет и тот факт, что Израилю якобы пришлось повременить с «ответкой» после звонка из Белого дома.
Сама же ситуация сводится к двум вероятным сценариям.
Первый: если Израиль ударит по Ирану, то с большой долей вероятности разразится полномасштабная война, которая способна погрузить в хаос весь Ближний и Средний Восток. Кроме того, есть и угрозы удара ВВС Израиля по иранским ядерным объектам, а это может вызвать применение ЯО Ираном, учитывая то, что Иран такое оружие уже вполне мог создать. И это уже ядерная война, последствия которой сегодня вряд ли кто-то возьмётся предсказать.
Сценарий второй: Израиль так и не решается ударить по Ирану напрямую, и это значительный репутационный удар по самому Израилю. Ведь все последние годы (даже десятилетия) считалось, что любой удар по Израилю автоматически приведёт к операции «возмездия», после которой отпадёт охота наносить удары по израильским объектам у кого бы то ни было. Теперь же такой миф может быть разрушен самим Израилем. Но это и тест на зрелость и ответственность для израильского военно-политического руководства.
Тем временем в Израиле, понимая, что Вашингтон может продолжить давление и что наносить удар по Ирану власти всё же не решатся, начинает формироваться «оправдательная почва». Состоит она в распространении тезиса о якобы крайне незначительном материальном ущербе, который Иран своим ударом нанёс Израилю, а также о том, что «99% ракет и дронов всё равно были сбиты». И если никакого силового ответа в адрес Тегерана со стороны Израиля не последует, то тезис о «крошечном ущербе» будут раскручивать с каждым днём всё активнее.
- Минобороны Израиля
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