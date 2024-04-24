На полях сражений всё чаще применяют искусственный интеллект, который определяет цели без участия человека

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На полях сражений всё чаще применяют искусственный интеллект, который определяет цели без участия человека

Буквально за последние несколько месяцев картина, которую можно увидеть на современном поле боя, изменилась до неузнаваемости. Сюжеты, которые раньше снимались только в фантастических боевиках, уже стали реальностью. На данный момент начали применяться роботизированные системы, которые самостоятельно могут определять цели для атаки и уничтожения.

Системы искусственного интеллекта определяют, какие отдельные люди должны быть ликвидированы, и даже, сколько мирных жителей должно погибнуть вместе с ними - в качестве сопутствующих потерь.



Украинский фронт уже насыщен тысячами дронов, в том числе новыми квадрокоптерами Saker Scout, которые «могут самостоятельно находить, идентифицировать и атаковать различные военные объекты. Они разработаны для ведения боевых действий без контроля со стороны человека и, как утверждается, устойчивые к РЭБ.

В свою очередь, Израиль развязал ещё один способ так называемой алгоритмической войны. Система под названием Lavender собирает все типы данных, от использования мобильного телефона до членства в группах WhatsApp, чтобы установить рейтинг от 1 до 100 вероятного членства в ХАМАС. За людьми с самым высоким рейтингом следит специальная система, которая посылает сигнал, когда они возвращаются в свои дома, где их могут разбомбить. То есть, всё отдаётся на откуп машинным алгоритмом. Никакой проверки того, реально ли человек входил в боевое крыло ХАМАС, или это всё набор данных, так интерпретированных ИИ, не проводится.

На данный момент армии всех крупных стран работают над созданием своих эквивалентов «бойцов и машин» с искусственным интеллектом. При этом, в исследованиях безопасности ведутся споры о том, являются ли такие технологии эволюционными или революционными.

Сфера применения ИИ в военной сфере быстро расширяется: от роёв дронов до информационной войны и не только, и каждый новый тип вызывает новые вопросы. Дилеммы возникают даже тогда, когда ИИ просто предоставляет варианты командиру-человеку. Ведь выбрал варианты для ведения боевых действий именно искусственный интеллект, предоставляя возможность человеку делать выбор из уже выбранного машинным способом.

Проблемы использования ИИ в войне выходят за рамки технических. Смогут ли стратегии, основанные на искусственном интеллекте, достичь желаемых результатов? Или же нам суждено воплотить в жизнь мораль каждой научно-фантастической истории, в которой слуга-машина в конечном итоге вредит своему хозяину-человеку? Эти вопросы пока остаются открытыми..
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:51
    На полях сражений всё чаще применяют искусственный интеллект, который определяет цели без участия человека
    . Опять ИИ... ладно wink
    Узко специализированные программы более точные и предсказуемы, именно из за наличия многих ограничений. Если все запрограмированно правильно, ошибок... меньше, по крайне мере.
    Неуемное стремление создать что то более расширенное, универсальное... не, не, не на теперешнем уровне развития, как технологий, так и программных продуктов.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:54
      Дополнительно... если не пробовать создавать новое, то перспектив вообще не будет, НО, тщательнее надо, не стоит бежать впереди паровоза!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:12
      Неуемное стремление создать что то более расширенное, универсальное... не, не, не на теперешнем уровне развития, как технологий, так и программных продуктов.

      Стремление есть, но нет пока таких возможностей... То что перечислено в статье это ещё не ИИ... Это с прошитой памятью механизмы под управлением программ с гибким и хорошо продуманным алгоритмом... Главное что должен делать ИИ это делать выводы из ранее накопленной информации и добавлять их в свою программу в виде логических блоков... Где - то и как-то это было реализовано в шахматных супер компьютерах, но перед этим в них была заложена огромная базы данных о сыгранных ранее в истории шахмат партиях, руководствуясь которой компьютер и ведёт игру, просчитывая миллионы комбинаций прежде чем сделать свой ход... Всё это пока всё равно очень дорого и в примитивном дроне всего не реализуешь... Но в будущем с развитием технической элементной базы это вполне реально... И мы сейчас на пороге этого будущего...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:23
        Ха, каста/группа поддержки/религия поклонников ИИ уже ст и всех, кто с ними не согласен, они будут "мочить" своими "аргументами, доказательствами"... такое и здесь, уже, есть!
        В общем то, там ВЕРА, а оное и рядом со здравым смыслом не стояло!
  2. Alien From Звание
    Alien From
    0
    Сегодня, 09:54
    Вкалывают роботы, а не человек. В итоге матрица, такие дела.......
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:55
    — «Во всех войнах главным родом войск,
    обеспечивавшим победу, была пехота ...
    За царицу полей - пехоту!» ...
    ---
    (Г.К.Жуков 5 мая 1941 г.)
  4. Sancho_SP Звание
    Sancho_SP
    +1
    Сегодня, 10:04
    Размыто это всё. Противотанковая мина (которая не срабатывает если на нее наступает человек) или распознаватель свой-чужой у самолета - такие же системы «ИИ», только более простые. Ну а кассетные боеприпасы или те же мины-лепестки точно так же не избирательны.
  5. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 10:32
    Новая веха в эпохе открылась...
    Припоминаю: примерно 3-4 года назад из всех утюгов вещали про технологию 5G.
    Теперя - ИИ.
    По-прежнему удивляет низкая компетенция журов, которые рискуют писать вот такое. Ну, почему перед публикацией не получить консультацию и профильных спецов-специалистов?
    В целом: ИИ является не более, чем обычной КАМПУТЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ! Которая изначально, по сути и по природе, составлена, написана, скомпилирована обычным человеком, которому свойственно всё, что присуще.... ОБЫЧНОМУ человеку. И работает ИИ, соответственно, по сути на основе всех недочётов и нюансов, которые обычный человек уже имел и всегда будет иметь от рождения. Включая банальные ошибки от среднестатистического программиста. И это - норм!
    Журы, которые не совсем в теме, представляют себе ИИ через призму художественных фильмов про терминатор. Ну, бредят...
  6. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 11:05
    Люди! Завязывали бы вы с искусственным интеллектом! Ни к чему хорошему это не приведет.
    Робот -это всего лишь программа... с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ глюками и багами!!!