Глава правительства Белоруссии: Начата подготовка строительства порта в Мурманской области

В Мурманской области Россия и Белоруссия будут строить мультимодальный порт. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает ТАСС.Строительство порта будет осуществляться совместными усилиями, поскольку отвечает экономическим интересам и России, и Белоруссии, входящих в состав Союзного государства РФ и РБ. У данного проекта – большие перспективы с экономической точки зрения.- заявил Головченко во время встречи с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.В последнее время Белоруссия стремится к все более тесному и активному сотрудничеству с Российской Федерацией по целому ряду направлений. Строительство порта – лишь один из этих проектов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что обе страны нарастили сотрудничество в экономическом, военном и военно-техническом направлениях.Белоруссия является ближайшим стратегическим союзником Российской Федерации и входит с нашей страной в Союзное государство. Дальнейшее укрепление экономических связей между странами играет на руку как Минску, так и Москве, поэтому инициативу по участию республики в строительстве порта в Мурманской области можно только приветствовать.

Как и договаривались, начата подготовка к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области

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