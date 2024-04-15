Глава правительства Белоруссии: Начата подготовка строительства порта в Мурманской области

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Глава правительства Белоруссии: Начата подготовка строительства порта в Мурманской области

В Мурманской области Россия и Белоруссия будут строить мультимодальный порт. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает ТАСС.

Строительство порта будет осуществляться совместными усилиями, поскольку отвечает экономическим интересам и России, и Белоруссии, входящих в состав Союзного государства РФ и РБ. У данного проекта – большие перспективы с экономической точки зрения.



Как и договаривались, начата подготовка к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области

- заявил Головченко во время встречи с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В последнее время Белоруссия стремится к все более тесному и активному сотрудничеству с Российской Федерацией по целому ряду направлений. Строительство порта – лишь один из этих проектов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что обе страны нарастили сотрудничество в экономическом, военном и военно-техническом направлениях.

Белоруссия является ближайшим стратегическим союзником Российской Федерации и входит с нашей страной в Союзное государство. Дальнейшее укрепление экономических связей между странами играет на руку как Минску, так и Москве, поэтому инициативу по участию республики в строительстве порта в Мурманской области можно только приветствовать.
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    36 комментариев
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    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 15:30
      На сколько знаю Угольный терминал " Лавна " в Мурманске будет не только угольным. good
    2. Виктор Масюк Звание
      Виктор Масюк
      -1
      Сегодня, 15:43
      Вот любопытно, в чем будет заключаться вклад Белоруссии, которая еще ни одного кредита, выданного Россией, не выплатила? И каждый год слышно от Папаколи, что Россия должна белорусам по внутренним ценам все поставлять, отсрочки по уплате кредитов давать. Росатом на российские же кредитные деньги строит станцию в Белоруссии, а Главбульбаш Белоруссию атомной державой называет. Порт тоже на российские деньги наверняка строиться будет.... А ведь союзничек до сих пор ни Крым , ни остальные новые регионы не признал в составе России. И при этом все ему хочется, чтобы Россия с нацистским режимом Украины замирилась, да еще и на первоначальных условиях Стамбула... Да и с Зеленским он определиться не может. Тот у него то хороший парень Володя, то г.....да , просто г......да, то опять нормальный парень... И ни разу не было, чтобы Главбульбаш режим Зеленского нацистами назвал.... В общем, мутный союзничек, который за счет России свои торговые проблемы решить хочет, построив "белорусский порт" на русской земле на российские деньги.
      1. DvaParovoza Звание
        DvaParovoza
        +2
        Сегодня, 15:51
        Витюня, ты видать просто шумер. Остановите! Вите нужно выйти!
        1. Виктор Масюк Звание
          Виктор Масюк
          -3
          Сегодня, 15:53
          паравозная парочка, не переходя на личности, можете что-то по описанным мною фактам сообщить?
          1. DvaParovoza Звание
            DvaParovoza
            -1
            Сегодня, 16:00
            Не вижу смысла обращаться на вы к подобным тебе. Далее: сначала факты от тебя о невыплатах Беларусью кредитов России, а не лепет блаженного про "описанным мною фактам". В чем заключаются твои факты? Давай, предоставь хоть один факт, а не написанную тобой дичь. Факты должны чем то подтверждаться. Не так ли? Ждем.
            1. Виктор Масюк Звание
              Виктор Масюк
              -1
              Сегодня, 16:03
              Ну естественно, когда по существу ответить нечего, хамить начинают. Помойте рот с мылом и не трудитесь отвечать, извлекая из своей сущности новые оскорбления. Дальнейшего смысла в диалоге с Вами не вижу.
              1. DvaParovoza Звание
                DvaParovoza
                -2
                Сегодня, 16:08
                Именно так, по аналогии "писатели" вроде тебя подобно крысам бегут с корабля, когда дело касается предоставления фактов в подтверждение написанной дичи. Просто "спорить с дураком все равно, что играть в шахматы с голубем — фигуры повалит, на доску нагадит и улетит рассказывать своим, что победил". Если что, это не оскорбление, а приведенный факт.
                1. Виктор Масюк Звание
                  Виктор Масюк
                  -2
                  Сегодня, 16:14
                  Если от человека желают нормальных ответов, то не начинают с порога хамить. Вы сразу начали с оскорблений, но ожидаете от меня корректной информации. Да ее полно, вот только Вы и Вам подобные батьколюбы все равно слушать не будете. Не начали бы с хамства, я бы много информации привел. Сейчас ограничусь только одной ссылкой, очень известной и соответсвующе Лукашенко характеризующую

                  https://www.youtube.com/watch?v=_rKudWMi-OA
                  1. DvaParovoza Звание
                    DvaParovoza
                    -2
                    Сегодня, 16:21
                    Что он сказал не правильно в этом выступлении? И это факты? Лучше иди спать, не позорься со своим материалом без единого комментария, но с ОДНИМ лайком. И еще кое что: народная притча про дурака на самом деле с подвохом. Ответив на нее ты подтвердил свой статус описанный в ней. Думай перед тем, как что то сморозить.
                2. ASAD Звание
                  ASAD
                  +1
                  Сегодня, 16:15
                  Ну по евробондам Беларусь должна 160 миллионов зелёных, которые уже пару лет не отдает. Сразу скажу что этот долг перед российскими инвесторами.
                  1. DvaParovoza Звание
                    DvaParovoza
                    -3
                    Сегодня, 16:16
                    Покажи мне факты, а не слова.
                    1. ASAD Звание
                      ASAD
                      0
                      Сегодня, 16:18
                      Тыкать жене будешь,если разрешит. В Яндексе забанили?
                      1. DvaParovoza Звание
                        DvaParovoza
                        -3
                        Сегодня, 16:24
                        Я без тебя, болезный приму решение в кого тыкать и чем, даже если ты будешь против. И ради всего святого скажи: при чем тут яндекс и вот этот бред про бан? Еще один "шахматист" по ходу...
      2. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 15:54
        На днях Беларусь оказалась лидером в рейтинге наиболее рискованных стран для инвестиций, к такому выводу пришел профессор финансов в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете Асват Дамодаран
        очень авторитетно...ага. на кого пашете ?https://dzen.ru/a/ZTH8TLJRj0iGuGuG
        1. Виктор Масюк Звание
          Виктор Масюк
          -3
          Сегодня, 15:55
          Вы соотнесите свой ответ с моим комментарием
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            -2
            Сегодня, 15:59
            сам неси... а по мне,так беларусы самые что ни на есть родные братья.настоящие.конкретные ! а брат у брата не спрашивает " когда отдашь"?
            1. Виктор Масюк Звание
              Виктор Масюк
              +1
              Сегодня, 16:01
              Так белорусы и для меня братья, я же говорю о политике Лукашенко. Что из того, что в своем комментарии я сказал о Лукашенко, является неправдой?
            2. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              -1
              Сегодня, 16:14
              о, а я русский , значит тоже тебе брат , братан, долгани двести тысяч до понедельника ....
              1. Аэродромный Звание
                Аэродромный
                +1
                Сегодня, 16:19
                Цитата: LuckyBlog
                о, а я русский , значит тоже тебе брат , братан, долгани двести тысяч до понедельника ....

                в Бога веришь ?
                1. LuckyBlog Звание
                  LuckyBlog
                  0
                  Сегодня, 16:56
                  братан, ты уже начинаешь юлить, я тебя попросил денег долгануть, а не вопросы задавать . ты же белорусам вопросы не задавал, у бацьки не спрашивал верит он в Бога или нет. так почему мне такие вопросы задаешь? али бабок для брателлы зажал?
      3. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 16:05
        Я думаю, что Картофельный папа считает, что назвав нас братьями он уже за все заплатил. Просто он забыл. что если два стула разъезжаются. на которых он сидит, то ненароком попу можно порвать. Один раз это почти произошло. Да вот в старости память уж больно кроткая. Посмотрите на американского бидонку. Эдакий хуторской хитрец Картофельный папа белорусский. Думает, что всех перехитрил.
        1. Виктор Масюк Звание
          Виктор Масюк
          -3
          Сегодня, 16:07
          Все верно. Но Вы готовьтесь, что сейчас куча поклонников главбульбаша Вам напихают полную панамку минусов.....
          1. Alex 22 22 Звание
            Alex 22 22
            0
            Сегодня, 16:15
            А я мнения своего не изменю,
            а по мне,так беларусы самые что ни на есть родные
            В соседней теме очень популярно один белорус объяснил, что мы то с вами братья, но воевать вы должны сами. И ничего, что брат кровью захлебывается, но свои трусы к попе ближе. Всем большим друзьям белорусов советую вспомнить старый советский мультфильм про девочку и крокодила, который эту девочку хотел съесть. Так вот там был персонаж бегемот, который говорил: девочка - я твой самый большой друг! Когда девочку таки крокодил схватил и она позвала бегемота на помощь- тот забился в кусты и сказал нет, девочка на помощь я тебе не приду, а если меня крокодил укусит за животик?! Вот так и Картофельный папа говорит: Россия, я твой самый большой друг, мы братья, но когда нужна помощь хотя бы добровольческим белорусским корпусом, Картофельный папа говорит: Ага, а если меня укусят за животик?
            1. Виктор Масюк Звание
              Виктор Масюк
              -3
              Сегодня, 16:17
              Согласен с Вами полностью drinks
            2. Lako Звание
              Lako
              -1
              Сегодня, 16:30
              А ты я смотрю, эту хрень, прямо из окопа пишешь. Судя по твоей здесь блевотине, ты тоже воевать за Беларусь не побежишь. Ну так чего ты здесь надрываешься?Гривны отрабатываешь?Давай старайся, а то по новому закону по мобилизации будут грести всех, в том числе убогих и скудоумных. Смотри загремишь в окопы.
        2. ГГВ Звание
          ГГВ
          +2
          Сегодня, 16:28
          Этот "хитрец" папаКоли,по мне, негодный политик.Всегда буду помнить провокацию пиндoсов с xoxлами с"Вагнером" в Беларуси.Как папаКоли на следующий день на пресс-конференции грозился и усами шевелил.Так умные люди,а тем более политики не поступают.Умные сначала пытаются разобраться,провести расследование,а уж потом своего союзника и "кормильца" помыкают(если есть за что)
      4. Lako Звание
        Lako
        -2
        Сегодня, 16:11
        Мыкола, ты шо ли? Я тоби одразу и не спизнав. И назвивистко зменив. Замуж выйшов, ци шо?
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 16:21
          Та ще скажи: а ты по дробiне на горiще лазив? Кстати по украински русская буква и пишется - i, а вот русская ы пишется и.
          Поэтому кот это кiт
          А кит это кит
          1. Lako Звание
            Lako
            -1
            Сегодня, 16:40
            Вам ципсоте лучше знать, как и что у вас там пишется.
      5. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        -1
        Сегодня, 16:19
        Это если лень кому то искать:
        https://www.youtube.com/watch?v=ThDt-wuRByw
        На седьмой минуте
      6. Тестов Звание
        Тестов
        -1
        Сегодня, 16:55
        В МинФине РФ Вы, голубчик, в какой должности "пахать" изволите? На Белорусской АЭС работают, бывает же такое, граждане РБ. А если говорить про атомный потенциал РБ не надо "Сосны" забывать."И при этом все ему хочется, чтобы Россия с нацистским режимом Украины замирилась, да еще и на первоначальных условиях Стамбула... "- это Вам лично глава МИД РБ или Президент РБ рассказал? Один на один, без переводчиков? С территории "В общем, мутный союзничек," ВС РФ как давили нациков в?на Украине, так и давит...А ещё было предложение в Беларуси расширить производство азотных удобрений из газа РФ, его теперь РБ, после пуска АЭС, надо значительно меньше. И транзит свой Батька через порты Прибалтики уменьшил очень значительно. Перенаправил грузы в Лен.область и СПб...РФ на территории страны НАТО строит свою АЭС "Аккую" по формуле (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй).И в Венгрии АЭС Пакш-2 строит. А ТВЭЛ в Финляндию как топливо для АЭС поставлял, так и поставляет.
    3. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 16:19
      Мурманск, конечно далековато. Но других вариантов пока нет. Беларусь владела 30% акций порта Клайпеда. Но после введения санкций Литва, по сути, присвоила себе Беларусскую собственность. Ну и хрен с ними. Загрузят калийными удобрениями мурманский порт. А там возможен транзит в Азию по северному морскому пути. Клайпедский порт только в прошлом году потерял 20% транзита. Кому этот тупик сегодня нужен.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        -1
        Сегодня, 16:33
        А ведь Папе об этом давно говорили. Задолго до захвата акций. Но правильно римляне говорили: Необходимость обостряет разум. Надеюсь, что с этими плевками на карте, прибалтами ни Россия, ни Белоруссия дел иметь больше не будут!
    4. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 16:22
      сайт захватывает ципсота ,а банят русичей. красавцы админы..
    5. Виктор Масюк Звание
      Виктор Масюк
      -2
      Сегодня, 16:22
      https://www.youtube.com/watch?v=YnTdZxd1mxk&list=PL_tmguhpS2HX2FhQMjIaNlyHWsTymxfWn&index=8
    6. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 16:35
      Ну куда ж такая новость без "змагароў" и ципсошников в комментах. Молодец, DvaParovoza, что не даёшь им вольно топтаться. Валите подпанки туда откуда вылезли. Хотя... Вон вас уже из Литвы выселяют, а скоро и в Киеве вам места не будет.

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