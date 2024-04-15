Опубликованы кадры удара авиации ВС РФ по скоплению живой силы и техники противника на Авдеевском направлении
ВС РФ продолжают успешно развивать наступление на Авдеевском направлении. После падения одного из главных укрепрайонов войск киевского режима в ДНР, у отступающих ВСУ не выходит закрепиться на второй линии обороны.
Что характерно, успех наших военных на вышеупомянутом направлении подтверждают даже украинские военкоры и блогеры, а также мониторинговый портал DeepState.
На фоне острого дефицита боеприпасов у ВСУ, ВС РФ применяют по живой силе и технике противника самый разнообразный спектр вооружений.
Так, в сети были опубликованы кадры, на которых российская фронтовая авиация наносит удар по обнаруженным в ходе разведки позициям войск киевского режима.
Запись, на которой видна замаскированная украинская техника, ведется с дрона.
Затем через какое-то время на месте вышеупомянутой техники происходит мощный взрыв.
По данным российских военных пабликов со ссылкой на источник в ВС РФ, в ходе данного авиаудара наша авиация уничтожила до 15 человек личного состава ВСУ и пять единиц техники связи.
Стоит отметить, что успешное наступление российских войск в ДНР происходит не только на Авдеевском, но и на Бахмутском направлении. Согласно сообщениям от украинских СМИ, наши военные продвинулись в районе Часова Яра и зашли на восточную окраину города еще в одном месте.
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