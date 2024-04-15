Опубликованы кадры удара авиации ВС РФ по скоплению живой силы и техники противника на Авдеевском направлении

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Опубликованы кадры удара авиации ВС РФ по скоплению живой силы и техники противника на Авдеевском направлении

ВС РФ продолжают успешно развивать наступление на Авдеевском направлении. После падения одного из главных укрепрайонов войск киевского режима в ДНР, у отступающих ВСУ не выходит закрепиться на второй линии обороны.

Что характерно, успех наших военных на вышеупомянутом направлении подтверждают даже украинские военкоры и блогеры, а также мониторинговый портал DeepState.



На фоне острого дефицита боеприпасов у ВСУ, ВС РФ применяют по живой силе и технике противника самый разнообразный спектр вооружений.

Так, в сети были опубликованы кадры, на которых российская фронтовая авиация наносит удар по обнаруженным в ходе разведки позициям войск киевского режима.





Запись, на которой видна замаскированная украинская техника, ведется с дрона.

Затем через какое-то время на месте вышеупомянутой техники происходит мощный взрыв.



По данным российских военных пабликов со ссылкой на источник в ВС РФ, в ходе данного авиаудара наша авиация уничтожила до 15 человек личного состава ВСУ и пять единиц техники связи.

Стоит отметить, что успешное наступление российских войск в ДНР происходит не только на Авдеевском, но и на Бахмутском направлении. Согласно сообщениям от украинских СМИ, наши военные продвинулись в районе Часова Яра и зашли на восточную окраину города еще в одном месте.

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    5 комментариев
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    1. Абзац Звание
      Абзац
      +5
      Сегодня, 15:49
      Разведали одно . А удар нанесли непонятно почём.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -1
        Сегодня, 16:12
        Цитата: Абзац
        Разведали одно . А удар нанесли непонятно почём.

        Ну, конечно. Мало того что непонятно по чём( кстати это вопрос как понимать? За какую цену, или по кому). Так ещё не понятно кто, не известно когда, и где это было? Ведь фото с заводской табличкой подтверждающей ,что именно это российская авиация уничтожила-нет, значит "нисчитово". Я правильно вас понял Абзац Яицкий ?
        1. Абзац Звание
          Абзац
          0
          Сегодня, 16:33
          Правильно. Туфту мы видели
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 16:30
        Цитата: Абзац
        Разведали одно . А удар нанесли непонятно почём.

        Главное - это броский заголовок прилепить! И побыстрее других журналистов тиснуть инфу, пускай даже тухлую! Вот цель многих журналюг. yes
    2. sifgame Звание
      sifgame
      +1
      Сегодня, 16:06
      Да уж , разная же местность, кому то надо быть повнимательнее.

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