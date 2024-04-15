Украинские источники сообщили о взрывах в оккупированных ВСУ Покровске и Константиновке

Сегодня днем сразу в двух городах на территории той части российской Донецкой Народной Республики (ДНР), которая временно оккупирована вооруженными силами Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские источники.Ряд Telegram-каналов Украины сообщил о том, что взрывы прогремели в Покровске. Появилась информация и о нанесении ВС РФ ударов по объектам противника в Константиновке. Таким образом, наша армия продолжает поражать цели врага в непосредственной близости от фронта.Здесь стоит отметить, что в последнее время российские войска все чаще и активнее бьют по Константиновке. Это делается из тех соображений, что этот город играет важную стратегическую роль для ВСУ в плане логистического узла. В частности, через Константиновку перебрасываются резервы в Часов Яр, который активно штурмуют ВС РФ.Одна из основных задач – не допустить, чтобы противник смог усилить оборону в районе Часова Яра. Для этого надо регулярно атаковать объекты военного назначения в Константиновке, что позволяет ослабить находящуюся здесь группировку ВСУ.Ранее украинские источники также сообщили о взрывах в Полтаве. Но подробности пока не приводятся. Вероятно, здесь тоже был поражен объект военного назначения или энергетической инфраструктуры. Украинские власти предпочитают скрывать правду о прилетах российских ракет и беспилотных летательных аппаратов по целям военного назначения, а цензура не позволяет публиковать украинским медиа независимую информацию о таких происшествиях.

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