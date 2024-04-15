На Украине появилась петиция, которая требует потратить деньги для «телемарафона» на ВСУ
На Украине появилась петиция, авторы которой предлагают главе киевского режима рассмотреть возможность перенаправления бюджетных средств, которые в настоящее время выделяются на функционирование так называемого "телемарафона", на нужды армии.
Вскоре после публикации петиция набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, однако, вопреки украинскому законодательству, обязывающему главу государства рассматривать подобные петиции, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил заявить, что подобное предложение является бессмысленным.
По мнению украинского премьера, вопрос передачи денег на нужды ВСУ является "нецелесообразным", поскольку "обеспечение информационной безопасности является немаловажной частью государственной политики", а украинская армия и без того полностью обеспечена всем необходимым.
При этом, по данным ряда украинских источников, на пресловутом "телемарафоне", несмотря на огромные по украинским меркам бюджеты уже появились проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. Чтобы удержать ценный персонал, киевский режим даже внес работников украинской пропаганды в списки лиц, забронированных от мобилизации.
Ранее сообщалось, что по результатам проведенного на Украине социологического исследования, впервые фиксируется негативный баланс доверия/недоверия к проекту общего вещания основных украинских телеканалов. Основному "рупору украинской нацистской пропаганды" доверяет все меньше оставшихся на Украине граждан.
Информация