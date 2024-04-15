На Украине появилась петиция, которая требует потратить деньги для «телемарафона» на ВСУ

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На Украине появилась петиция, которая требует потратить деньги для «телемарафона» на ВСУ

На Украине появилась петиция, авторы которой предлагают главе киевского режима рассмотреть возможность перенаправления бюджетных средств, которые в настоящее время выделяются на функционирование так называемого "телемарафона", на нужды армии.

Вскоре после публикации петиция набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, однако, вопреки украинскому законодательству, обязывающему главу государства рассматривать подобные петиции, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил заявить, что подобное предложение является бессмысленным.



По мнению украинского премьера, вопрос передачи денег на нужды ВСУ является "нецелесообразным", поскольку "обеспечение информационной безопасности является немаловажной частью государственной политики", а украинская армия и без того полностью обеспечена всем необходимым.

При этом, по данным ряда украинских источников, на пресловутом "телемарафоне", несмотря на огромные по украинским меркам бюджеты уже появились проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. Чтобы удержать ценный персонал, киевский режим даже внес работников украинской пропаганды в списки лиц, забронированных от мобилизации.

Ранее сообщалось, что по результатам проведенного на Украине социологического исследования, впервые фиксируется негативный баланс доверия/недоверия к проекту общего вещания основных украинских телеканалов. Основному "рупору украинской нацистской пропаганды" доверяет все меньше оставшихся на Украине граждан.
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    16 комментариев
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    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 15:55
      На Украине появилась петиция, которая требует потратить деньги для «телемарафона» на ВСУ

      Всё-таки странно...Каким образом на Украине продолжает работать телевидение и связь...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 16:00
        Передачей сигнала. laughing .
        Понятно ж, что вышки стоят не тронутые. В начале СВО их валили, теперь не.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -1
          Сегодня, 16:03
          Цитата: Фаталист
          Понятно ж, что вышки стоят не тронутые. В начале СВО их валили, теперь не.

          Понятно, что каждый канал ТВ имеет сою частоту а средства РЭБ создают хорошие помехи...
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 16:05
            Понятно, что всё это хорошо, но не очевидно. Не слышал о перебоях в ТВ по Украине, так же и связи касается.)
            1. topol717 Звание
              topol717
              +3
              Сегодня, 16:15
              Какая связь и ТВ, там свет начали пытаться выключать только месяц назад. До этого целью только военные объекты были. Даже мосты и ЖД депо не трогали да и сейчас не трогают. А вы про какой то ТВ.
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                +1
                Сегодня, 16:17
                Так вопрос в статье про ТВ. И обобщать не надо со светом то и связью. Да, есть перебои в приграничных городах, но по всей Украине и свет норм и ТВ. Да и добавлю, связь это вам не "не какая то таи" , сотовой связью пользуются до сих пор, по моему в офицерском составе на ЛБС.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 16:22
                  Я и говорю что ВС РФ не трогают гражданскую инфраструктуру. Пока не трогают, даже значимую, не то что ТВ.
                  1. Фаталист Звание
                    Фаталист
                    0
                    Сегодня, 16:24
                    Ну ладно. Я помню как мы валили вышки в начале войны, того и упомянул.
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 16:30
            Что бы заглушить сигнал телецентра в Киеве,к примеру,средствами РЭБ в Брянской области,нужна огромная мощностт.И пострадают в первую очередь жители западных регионов России.И да,как кабельное и интернет глушить будем?Нет,самое надежное-"выключить свет".
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 16:49
        странно...Каким образом на Украине продолжает работать телевидение и связь
        Наверное, не попала под красные линии wink
    2. Абзац Звание
      Абзац
      +1
      Сегодня, 16:07
      Языком молоть, не мешки ворочать.
    3. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 16:08
      мне не нужны ваши деньиги ,мне
    4. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 16:18
      А чего украинцы собирались телемарафонить?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 16:31
        А чего бы им и не потелемарафонить?Вид спорта такой,для доверчивых ушей
        1. костя1 Звание
          костя1
          0
          Сегодня, 16:35
          Я про тему оного действия
        2. Непостижимый Звание
          Непостижимый
          +1
          Сегодня, 16:53
          А чего бы им и не потелемарафонить?Вид спорта такой,для доверчивых ушей

          Тот телемарафон на Украине - пропаганда 24/7, очень успешная.

          "Вскоре после публикации петиция набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей"

          Как пример. Эти "зомби" мечтают о смерти России.

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