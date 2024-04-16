К 90-летию звания Герой Советского Союза

Встреча первых Героев Советского Союза с космонавтами. Сидят: М. В. Водопьянов, М. Т. Слепнев, Н. П. Каманин, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков. Стоят: В. Ф. Быковский, Г. С. Титов, Ю. А. Гагарин, В. В. Терешкова, А.Г. Николаев, П.Р. Попович

Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Иванович Чуйков (на переднем плане, 1900—1982) на Параде Победы. За Чуйковым стоят: слева — Герой Советского Союза генерал армии Василий Данилович Соколовский (1897 — 1968), справа — Герой Советского Союза генерал-полковник артиллерии Василий Иванович Казаков (1898 — 1968). 24 июня 1945 г.

Первый дважды Герой Советского Союза майор Сергей Иванович Грицевец — самый результативный советский воздушный ас конца тридцатых годов, по официальным данным сбивший около 40 самолетов противника. Участник гражданской войны в Испании с июня по октябрь 1938 года в должности командира истребительной авиационной эскадрильи. За 116 дней пребывания на испанской земле капитану С. И. Грицевцу пришлось участвовать в 57 воздушных боях, одержав по официальным данным 30 личных побед и 7 — в группе. 22 февраля 1939 года «за образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное геройство» майору Грицевцу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Участник боев на реке Халхин-Гол с июня по август 1939 года в должности командира отдельной авиационной группы истребителей И-153. За 69 дней боев майор Грицевец выполнил 138 успешных боевых вылетов, сбив 12 вражеских самолетов и совершил изумительно дерзкий по своей смелости подвиг: спас сбитого японцами командира 70-го авиационного истребительного полка майора В. М. Забалуева. На глазах японцев, в семидесяти километрах за линией фронта, майор Грицевец сел в степи, загрузил Забалуева в свой И-16 и успешно доставил его на аэродром. 29 августа 1939 года «за образцовое выполнение боевых заданий и выдающийся героизм, проявленный при выполнении боевых заданий» Грицевцу присвоено звание дважды Героя Советского Союза. 16 сентября 1939 года майор Грицевец С.И. погиб в авиационной катастрофе, когда в его самолет на взлетной полосе врезался другой истребитель.

Портрет (будущий дважды Герой Советского Союза) командира 22-го истребительного авиаполка майора Григория Пантелеевича Кравченко (1912—1943) во время боев на реке Халхин-Гол. Летчик-испытатель. В Китае он сбил около 10 вражеских самолётов, был награждён орденом Красного Знамени. 22 февраля 1939 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия «Золотая Звезда» ему была вручена медаль № 120. Отличился в боях с японцами на р. Халкин-Гол: лётчики 22-го авиаполка уничтожили в воздухе и на земле более 100 вражеских самолётов. Сам Кравченко с 22 июня по 29 июля провёл 8 воздушных боёв, сбил 3 самолёта лично и 4 в группе, в том числе известного аса майора Маримото. Участвовал в двух штурмовых ударах по аэродромам противника, в которых под его командованием, на земле и в воздухе, было уничтожено 32 самолёта противника. 29 августа 1939 года майор Кравченко был во второй раз удостоен звания Героя Советского Союза (медаль № 1/II). Он и Сергей Иванович Грицевец стали первыми дважды Героями Советского Союза. Кроме самого Кравченко, ещё 13 лётчиков 22-го ИАП было удостоено звания Герой Советского Союза, 285 человек — награждены орденами и медалями, а полк стал Краснознамённым. В советско-финской войне командовал авиагруппой, затем бригадой. В Великую Отечественную войну был командиром авиадивизии. Погиб в бою с немцами 23 февраля 1943 г.

Первые Герои Советского Союза (слева направо): С. А. Леваневский, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев, Н. П. Каманин, М. В. Водопьянов, А. В. Ляпидевский, И. В. Доронин. 1934 г.

Трижды Герой Советского Союза гвардии майор И. Н. Кожедуб и дважды Герой Советского Союза гвардии майор К. А. Евстигнеев

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»