К 90-летию звания Герой Советского Союза
Трижды Герой Советского Союза гвардии майор И. Н. Кожедуб и дважды Герой Советского Союза гвардии майор К. А. Евстигнеев
90 лет назад, 16 апреля 1934 года, Постановлением ЦИК СССР было учреждено новое почетное звание Героя Советского Союза — высшая степень отличия. Звание присваивалось за личные или коллективные заслуги, связанные с совершением геройского подвига как в военное, так и в мирное время.
Герой Советского Союза
Любопытно, что положение о звании Героя Советского Союза было учреждено только 29 июля 1936 года.
Первое постановление ЦИК СССР о присвоении звания Героев Советского Союза было подписано уже 20 апреля 1934 года. Столь высокой награды удостоились советские летчики, которые проявили отвагу и мужество при спасении экипажа ледокола «Челюскин», который потерпел бедствие в Северном Ледовитом океане. Всего было награждено 7 человек: Анатолий Ляпидевский, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев. Восьмым награжденным стал известный советский летчик-испытатель Михаил Громов. Он был награжден за установление мирового рекорда дальности перелета.
Первые Герои Советского Союза (слева направо): С. А. Леваневский, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев, Н. П. Каманин, М. В. Водопьянов, А. В. Ляпидевский, И. В. Доронин. 1934 г.
За ним последовали другие советские летчики и полярники: Валерий Чкалов, Александр Беляков и Георгий Байдуков. В ноябре 1938 года впервые столь высокого звания были удостоены и женщины — летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. Они были представлены к званию за совершение беспосадочного перелета из Москвы на Дальний Восток.
Среди первых награждённых было немало исследователей Арктики. Большую популярность из них получила четвёрка полярников: начальник научно-исследовательской станции «Северный полюс» (СП-1) И. Д. Папанин, радист Э. Т. Кренкель, океанограф П. П. Ширшов и астроном-магнитолог Е. К. Фёдоров.
Первое присвоение звания Героя Советского Союза за воинские подвиги состоялось 31 декабря 1936 г. Этой награды были удостоены 11 командиров Красной Армии — участников гражданской войны в Испании. Среди воинов-интернационалистов того времени прославились лётчик-ас, майор С. И. Грицевец, сбивший около 40 самолетов противника в Испании и на Халкин-Голе и летчик-ас, майор Г. П. Кравченко, сражавшийся в Китае и на Халкин-Голе. Летчики стали первыми дважды Героями Советского Союза.
Портрет (будущий дважды Герой Советского Союза) командира 22-го истребительного авиаполка майора Григория Пантелеевича Кравченко (1912—1943) во время боев на реке Халхин-Гол. Летчик-испытатель. В Китае он сбил около 10 вражеских самолётов, был награждён орденом Красного Знамени. 22 февраля 1939 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия «Золотая Звезда» ему была вручена медаль № 120. Отличился в боях с японцами на р. Халкин-Гол: лётчики 22-го авиаполка уничтожили в воздухе и на земле более 100 вражеских самолётов. Сам Кравченко с 22 июня по 29 июля провёл 8 воздушных боёв, сбил 3 самолёта лично и 4 в группе, в том числе известного аса майора Маримото. Участвовал в двух штурмовых ударах по аэродромам противника, в которых под его командованием, на земле и в воздухе, было уничтожено 32 самолёта противника. 29 августа 1939 года майор Кравченко был во второй раз удостоен звания Героя Советского Союза (медаль № 1/II). Он и Сергей Иванович Грицевец стали первыми дважды Героями Советского Союза. Кроме самого Кравченко, ещё 13 лётчиков 22-го ИАП было удостоено звания Герой Советского Союза, 285 человек — награждены орденами и медалями, а полк стал Краснознамённым. В советско-финской войне командовал авиагруппой, затем бригадой. В Великую Отечественную войну был командиром авиадивизии. Погиб в бою с немцами 23 февраля 1943 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 г. за боевые заслуги и воинскую доблесть в боях у озера Хасан 22 командира и 4 красноармейца были удостоены звания Героя Советского Союза.
Первоначально к званию не полагалось никаких дополнительных наград, предусматривалась лишь выдача грамоты от ЦИК СССР. Однако летчикам, которые спасли полярников в Беринговом море, были также вручены ордена Ленина. Все последующие Герои Советского Союза также получали этот орден, однако на законодательном уровне это правило было закреплено лишь в 1936 году с принятием Положения о звании Героя. Указом Президиума ВС СССР от 1 августа 1939 года был учрежден еще один знак особого отличия для Героев страны — медаль «Золотая Звезда».
Начиная с 1939 года Героям Советского Союза вручались орден Ленина (высшая награда СССР), медаль «Золотая Звезда» - учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года и почетная грамота Президиума ВС СССР. Также была предусмотрена возможность повторного награждения граждан, что не было определено изначально.
Герои Советского Союза, которые совершали героический подвиг вторично, награждались второй медалью «Золотая Звезда», при этом на родине героя сооружался памятник — бронзовый бюст. При награждении дважды Героя Советского Союза третьей медалью «Золотая Звезда» бронзовый бюст этого человека планировалось устанавливать на постаменте в виде колонны, расположенной в столице при Дворце Советов, строительство которого в Москве было начато в 1930-е годы. При этом с началом Великой Отечественной войны все работы на стройке были прекращены, а строительство Дворца Советов так никогда больше и не было возобновлено. По этой причине бюсты трижды Героев Советского Союза начали ставить в Кремле.
Автором эскиза золотой звезды Героя СССР был личный архитектор И. Сталина Мирон Иванович Мержанов (Мигран Оганесович Мержанянц).
Золотая Звезда Героя Советского Союза
Описание новой медали было окончательно утверждено указом от 16 октября 1939 года. Данная награда представляла собой пятиконечную звезду, изготовленную из золота, лучи звезды на лицевой стороне были гладкими и двухгранными, на оборотной ее стороне имелась надпись «Герой СССР». Медаль при помощи кольца и ушка соединялась с прямоугольной позолоченной пластиной, которая была обтянута муаровой лентой красного цвета. На оборотной стороне данной пластины был расположен нарезной штифт с гайкой, предназначенный для крепления медали к одежде. Место ношения медали «Золотая Звезда» было определено 19 июня 1943 года. Медаль должна была крепиться к одежде на левой стороне груди, располагаясь выше всех остальных орденов и медалей.
Всего до начала Великой Отечественной войны в СССР высокого звания Героя было удостоено 626 человек, из них 5 человек были повторно награждены медалью «Золотая Звезда». В том числе, за боевые подвиги при оказании интернациональной помощи в Китае – 14 человек, Испании – 59 человек, за героизм, проявленный при защите государственной границы у озера Хасан, – 26, на р. Халхин-Гол – 70, в ходе Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. – 412 человек. Также 45 лётчиков и авиационных штурманов, учёных и исследователей Арктики и Дальнего Востока, участников высокоширотных экспедиций.
Первый дважды Герой Советского Союза майор Сергей Иванович Грицевец — самый результативный советский воздушный ас конца тридцатых годов, по официальным данным сбивший около 40 самолетов противника. Участник гражданской войны в Испании с июня по октябрь 1938 года в должности командира истребительной авиационной эскадрильи. За 116 дней пребывания на испанской земле капитану С. И. Грицевцу пришлось участвовать в 57 воздушных боях, одержав по официальным данным 30 личных побед и 7 — в группе. 22 февраля 1939 года «за образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное геройство» майору Грицевцу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.
Участник боев на реке Халхин-Гол с июня по август 1939 года в должности командира отдельной авиационной группы истребителей И-153. За 69 дней боев майор Грицевец выполнил 138 успешных боевых вылетов, сбив 12 вражеских самолетов и совершил изумительно дерзкий по своей смелости подвиг: спас сбитого японцами командира 70-го авиационного истребительного полка майора В. М. Забалуева. На глазах японцев, в семидесяти километрах за линией фронта, майор Грицевец сел в степи, загрузил Забалуева в свой И-16 и успешно доставил его на аэродром. 29 августа 1939 года «за образцовое выполнение боевых заданий и выдающийся героизм, проявленный при выполнении боевых заданий» Грицевцу присвоено звание дважды Героя Советского Союза. 16 сентября 1939 года майор Грицевец С.И. погиб в авиационной катастрофе, когда в его самолет на взлетной полосе врезался другой истребитель.
Военный период
Большая же часть награждений пришлась на годы Великой Отечественной войны — более 90% от общего числа награжденных лиц. Первыми во время войны - 8 июля 1941 г. звания Героя Советского Союза были удостоены лётчики 158-го истребительно-авиационного полка 7-го истребительного корпуса противовоздушной обороны М. П. Жуков, С. И. Здоровцев, П. Т. Харитонов, совершившие тараны вражеских самолётов на подступах к Ленинграду.
Всего в годы войны Героями Советского Союза стало более 11 тысяч человек. При этом свыше 100 из них стали дважды Героями Советского Союза. Трижды Героями Советского Союза были маршалы авиации, прославленные военные асы И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин, а также маршал С. М. Буденный. Четырежды Героями Советского Союза были всего 2 человека: маршал Г. К. Жуков и маршал Л. И. Брежнев.
Герой Советского Союза командир взвода разведывательной роты 19-й гвардейской механизированной бригады (8-й гвардейский механизированный корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-го Украинского фронта) гвардии старший лейтенант Владимир Николаевич Подгорбунский (1916 — 1944). Боевой путь начала в пехоте на Калининском фронте. Летом 1943 года старший лейтенант Подгорбунский по собственной просьбе был переведен в разведку – назначен командиром взвода разведывательной роты бригады. В наступательных боях августа 1943 года проявил себя смелым и грамотным командиром-разведчиком. К осени 1943 года на счету Подгорбунского значилось большое количество удачных разведывательных рейдов в тыл врага. В бригаде его прозвали «Гений разведки». 27 декабря в боях за город Казатин разведгруппа Подгорбунского на двух Т-34 с десантом на броне, всего 29 человек, обойдя вражескую оборону, первой ворвалась в город с тыла. Разведчики промчались по улицам, уничтожая на пути огневые точки противника, давя гусеницами и расстреливая из пулеметов живую силу врага. Разбив восемь орудий и уничтожив до сотни вражеских солдат и офицеров, они вырвались на привокзальную площадь. Танкисты расстреляли подошедший под погрузку эшелон, в одном из вагонов которого находились штабные офицеры танковой дивизии. Саперы подорвали выходные стрелки и отрезали врагу пути бегства. На станции осталось несколько эшелонов, один из которых с военнопленными и гражданскими, отправляемыми в Германию. Пока разведчики наводили панику в городе, к его окрестностям подошел танковый полк подполковника Бойко. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Подгорбунскому Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 19 августа 1944 года во время разведрейда в тыл противника группа Подгорбунского попала в засаду. Командир был ранен в ногу, при эвакуации в госпиталь машина попала под обстрел и он погиб.
В общем числе Героев Советского Союза нашлось место 95 женщинам, одна из которых — летчик-космонавт С. Е. Савицкая — стала единственной женщиной, получившей «Героя» дважды. Помимо этого, званий Героя были удостоены 44 иностранных гражданина, в том числе единственная женщина-иностранка А. Т. Кживонь, которая была рядовым-автоматчиком в польской дивизии Т. Костюшко. Она была удостоена этой награды посмертно, 11 ноября 1943 года.
При этом более 100 человек в разное время и по абсолютно разным причинам были лишены этого высокого звания. Справедливости ради отметим, что часть из них впоследствии снова была восстановлена в звании. Для 13 человек Указы о присвоении столь высокого звания были отменены по причине необоснованного представления к награде. На данный момент по тем или иным причинам лишенными звания Героя Советского Союза оказалось 73 человека (в подавляющем большинстве за совершение уголовных преступлений).
Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Иванович Чуйков (на переднем плане, 1900—1982) на Параде Победы. За Чуйковым стоят: слева — Герой Советского Союза генерал армии Василий Данилович Соколовский (1897 — 1968), справа — Герой Советского Союза генерал-полковник артиллерии Василий Иванович Казаков (1898 — 1968). 24 июня 1945 г.
Мирное время
В послевоенные годы подвиги советского народа были связаны с освоением новейшей техники, проникновением в космос, защитой государственных интересов и границ, выполнением интернационального долга. Среди лётчиков-испытателей, стоявших у истоков развития советской реактивной авиации, были Герои Советского Союза Г. Я. Бахчиванджи, М. И. Иванов, М. Л. Галлай, И. Е. Фёдоров, И. Т. Иващенко, Г. А. Седов, Г. К. Молосов и многие другие. К примеру, военный летчик-испытатель П. М. Стефановский за свою 30-летнюю службу в авиации освоил 317 типов самолётов и совершил 13,5 тыс. полётов.
Военный лётчик-испытатель 1-го класса, заместитель начальника Управления испытания самолётов Научно-испытательного института Военно-Воздушных Сил, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза Пётр Михайлович Стефановский (1903 - 1976)
Первым Героем Советского Союза атомного подводного флота стал командир подводной лодки «Ленинский комсомол» капитан 1-го ранга Л. Г. Осипенко. За покорение этой же субмариной Северного полюса в начале 1960-х годов контр-адмирал А. И. Петелин, капитан 2 ранга Л. М. Жильцов, инженер-капитан 2-го ранга Р. А. Тимофеев тоже были удостоены звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 г. за успешное выполнение группового трансокеанского перехода в подводном положении из губы Западная Лица (Мурманская обл.) в бухту Крашенинникова (Камчатка) через мыс Горн (Южная Америка) группа советских подводников: контр-адмирал А. И. Сорокин, капитаны 2-го ранга В. Т. Виноградов, Л. Н. Столяров, Н.В. Усенко, была удостоена звания Героя Советского Союза.
12 апреля 1961 г. весь мир узнал имя советского Ю. А. Гагарина, совершившего орбитальный полёт вокруг Земли. За последующие четверть века в космосе побывали 60 советских космонавтов. Все они – Герои Советского Союза, а более половины из них этого звания удостоились дважды.
Встреча первых Героев Советского Союза с космонавтами. Сидят: М. В. Водопьянов, М. Т. Слепнев, Н. П. Каманин, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков. Стоят: В. Ф. Быковский, Г. С. Титов, Ю. А. Гагарин, В. В. Терешкова, А.Г. Николаев, П.Р. Попович
Стоит отметить, что на лиц, которым в СССР присваивалось звание Героя, «обрушивались» всенародная слава, любовь и почет граждан. Портреты Героев Советского Союза печатались в различных газетах, их имена знали по всей стране. Кто-то даже не выдерживал тяжести и ответственности такого бремени славы. В СССР для Героев Советского Союза был установлен целый перечень льгот, он был принят 6 сентября 1967 года. Расширение перечня льгот было произведено 30 апреля 1975 года, в канун 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перечень льгот предусматривал выплату Героям Советского Союза персональных пенсий союзного значения, бесплатный проезд в общественном транспорте, льготную оплату жилья и ряд других льгот.
За все время существования данного звания его положение неоднократно пересматривалось. В частности, в мае 1973 года было принято новое Положение, согласно которому при повторном и последующих присвоениях звания гражданину, помимо медали «Золотая Звезда», каждый раз вручался и Орден Ленина. А с августа 1988 года повторное награждение Героев Советского Союза медалью «Золотая Звезда» было отменено. Также со второй половины 70-х годов прошлого века звание стали присваивать государственным и партийным деятелям в связи с их общегосударственными или личными юбилеями или праздничными датами. С 1988 года такие награждения также были отменены.
Награждение данным почетным званием производилось вплоть до распада СССР. Общее количество награждений составило 12 776.
Последнее в истории Советского Союза присвоение звания Героя Советского Союза произошло 24 декабря 1991 года (страна прекратила свое существование 26 декабря 1991 года). Последнее звание было присвоено Леониду Солодкову, водолазному специалисту, капитану 3-го ранга, который проявил героизм и мужество при выполнении спецзадания командования во время испытаний новой водолазной техники.
В марте 1992 года в России было введено уже другое звание — Герой Российской Федерации, которое стало полноценным правопреемником звания Героя Советского Союза. Сохранилась практически без изменений и медаль «Золотая Звезда».
Советский военный моряк-подводник, первый командир первой советской атомной подводной лодки К-3 («Ленинский комсомол»), Герой Советского Союза Леонид Гаврилович Осипенко (1920 - 1997)
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
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