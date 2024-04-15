Минюст РФ решил наделить приставов правом применять огнестрельное оружие

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Минюст РФ решил наделить приставов правом применять огнестрельное оружие

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации смогут применять огнестрельное оружие в определенных ситуациях. Законопроект Министерства юстиции Российской Федерации одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности.

Вплоть до последнего времени право на применение огнестрельного оружия имели лишь сотрудники силовых подразделений в структуре ФССП. Но теперь использовать огнестрельное оружие смогут и судебные приставы, служащие в других подразделениях.

Вскоре ожидается утверждение перечня должностей ФССП, которые получат право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия, наручников, электрошокеров, аэрозольных баллончиков.

Отметим, что решение наделить большую группу сотрудников ФССП РФ правом применения огнестрельного оружия связано со спецификой профессиональной деятельности судебных приставов. Они часто сталкиваются с самыми разными ситуациями, в том числе угрожающими жизни и здоровью как самих сотрудников ФССП, так и других граждан. В этой связи право на применение огнестрельного оружия позволит судебным приставам более эффективно защищать закон.

Вместе с тем, повышается и ответственность судебных приставов, что потребует более внимательного контроля при приеме кандидатов на службу в органы ФССП РФ, наблюдения за психоэмоциональным состоянием уже служащих сотрудников, имеющих право на ношение и применение огнестрельного оружия.
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    31 комментарий
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    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 16:20
      Плодим сущьности, комуто оружия и бардака захотелось? А брать прикрепленного сотрудника милиции или росгвардии не судьба, для особо тяжелых клиентов?
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 16:23
        Учитывая бардак в миграционной службе, с приставами мы поимеем гембель соответствующий.
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 16:23
        Минюст РФ решил наделить приставов правом применять огнестрельное оружие

        Прямо в свете решения:
        Как уточнил Верховный суд России, граждане имеют право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье, даже если это не сопровождается насилием или угрозой его применения. Дом человека должен быть его личной крепостью. Но есть важный нюанс: руки хозяина развязаны не полностью, он должен действовать в разумных пределах. Например, нельзя стрелять в соседа, пришедшего ругаться по поводу громкой музыки. Если кто-то вошел без приглашения, его можно, образно говоря, спустить с лестницы. И синяки, полученные гостем в процессе выпроваживания, не должны ставиться в вину хозяину. Но забить до смерти лежачего визитера нельзя, тем более если он без оружия и явно слабее. Суды в любом случае будут изучать, насколько соразмерны были действия обороняющегося человека. Но смелому и добропорядочному хозяину защитить себя в суде станет гораздо легче, подчеркивают многие эксперты.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          -3
          Сегодня, 16:35
          вперёд к мировой революции товарищи !
        2. Doccor18 Звание
          Doccor18
          0
          Сегодня, 16:52
          Прямо в свете решения...

          Всё, что написано ниже, уже бесчисленное количество раз катком проходило по защищающимся...
      3. Aleks88
        Aleks88
        0
        Сегодня, 16:49
        Так и берут. Не пойдет же девочка к "рецедивисту" одна.
    2. костя1 Звание
      костя1
      +6
      Сегодня, 16:22
      Надо добавить в список сотрудников скорой помощи, МЧСников и продавцов винных магазинов-тоже опасные профессии tongue
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 16:37
        Цитата: костя1
        Надо добавить в список сотрудников скорой помощи, МЧСников и продавцов винных магазинов-тоже опасные профессии tongue

        сантехникам выдать... я буду законно их убирать.
      2. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        +1
        Сегодня, 16:40
        Цитата: костя1
        Надо добавить в список сотрудников

        С Вашего разрешения продолжу:
        - участковые врачи и врачи на приёме в поликлиниках, журналисты, ветеринары, таксисты, тамада, артисты цирка хищных зверей... yes
        1. костя1 Звание
          костя1
          0
          Сегодня, 16:42
          Короче всем кто выходит из дома и встречается с незнакомыми людьми laughing
      3. Doccor18 Звание
        Doccor18
        0
        Сегодня, 16:54
        костя1
        Надо добавить в список сотрудников скорой помощи

        Больше двадцати лет законодательно "пытаются" приравнять "сотрудников к сотрудникам при исполнении", но что-то вечно не получается, не выходит...
      4. hhurik Звание
        hhurik
        +1
        Сегодня, 16:55
        Персонал винно-водочного должен быть вооружен, однозначно. drinks
    3. faterdom Звание
      faterdom
      +4
      Сегодня, 16:26
      Во-во, еще коллекторам надо, а то им тяжело долги для МФО вышибать...
      А с автоматом сразу легче будет работать, пользу обществу приносить.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +1
        Сегодня, 16:29
        Я думаю, что перечень будет не полным, если туда не добавить возвращающихся затемно домой по неосвещенной улице.
        1. hhurik Звание
          hhurik
          +2
          Сегодня, 16:41
          И идущих рядом с собачьими площадками и местами выгула. am А то ишь - блоховозов развели.
          1. Alex 22 22 Звание
            Alex 22 22
            +1
            Сегодня, 16:44
            Ни х... себе. Это не блоховоз. Это какой то бронетанк.
      2. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 16:32
        Боюсь, что так и будет. laughing Скоро по наличию огнестрела можно будет определить госслужащего от простого гражданина. Самая опасная профессия сотрудник ЖЭКа. Даёшь по "Макарычу" каждому жековцу. laughing . Шучу конечно, но...
    4. 16112014nk Звание
      16112014nk
      +5
      Сегодня, 16:34
      Cura te ipsum - Врачу исцелися сам.
      Властям надо обратить внимание на самую себя и собственные недостатки, тогда и оружие раздавать не будет необходимости.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 16:38
        В моём детстве и юности, сотрудники милиции ходили без оружия. Респект и уважуха и государству и милиции моего времени.
      2. hhurik Звание
        hhurik
        0
        Сегодня, 16:45
        Вы боитесь оружия? wink Что плохого в его обладании не только казенными людьми, но и обычными обывателями?
        1. Гнусный скептик Звание
          Гнусный скептик
          +1
          Сегодня, 16:59
          Вы боитесь оружия?

          Мы боитесь неадекватов с оружием.
          1. hhurik Звание
            hhurik
            +2
            Сегодня, 17:11
            А вон давеча в Австралии неадекват народец резал хором какими-то острыми железякам, не являющимися огнестрелом - как-то не помог болезным тот факт, что в 1996 году в этой стране почти миллион стволов изъяли и сожгли в топке, на предмет всеобщего успокоения и построения страны без оружия.
            В Крокусе совершенно вменяемые персонажи ( к гадалке не ходи) развлекались стрельбой по живым мишеням - охрана в ответ разве-что испустить вонючую струю из газового баллончика смогло, ну кто уцелел.
            Может, все же не того боитесь, а?
            1. Гнусный скептик Звание
              Гнусный скептик
              0
              Сегодня, 17:13
              Может, все же не того боитесь, а?

              Да нет, все того же - неадекватов. А с оружием от них вреда еще больше будет.
    5. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 16:37
      Блин, а вот теперь всеръёз. А ювинальным приставам тоже огнестрел? Бляха муха, во дела.
    6. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 16:43
      Во попёрло мигрантам в России!
      СУГС!!
    7. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +3
      Сегодня, 16:43
      Вскоре ожидается утверждение перечня должностей ФССП, которые получат право
      В первую очередь - начальники и замы, потом кадровики, психологи, проверяющие из главков ̶и̶ ̶д̶р̶у̶г̶и̶е̶ ̶б̶е̶з̶д̶е̶л̶ь̶н̶и̶к̶и̶,̶ ̶п̶р̶о̶т̶и̶р̶а̶ю̶щ̶и̶е̶ ̶к̶а̶з̶ё̶н̶н̶ы̶е̶ ̶ш̶т̶а̶н̶ы̶ ̶и̶ ̶ю̶б̶к̶и̶ ̶з̶а̶ ̶н̶е̶с̶л̶а̶б̶у̶ю̶ ̶з̶р̶я̶п̶л̶а̶т̶у̶.̶
    8. Аскер Звание
      Аскер
      -2
      Сегодня, 16:44
      Очень сложная тема, с одной стороны оружие как инструмент безопасности, а с другой его навалом в США и оно там ни от чего не помогает. И массовые расстрелы и преступность не снижается...Все таки силовики это другое, и люди на государевой службе должны быть вооружены.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 17:08
        20-летний мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, имевший доступ к другой винтовке и более 100 патронов, был убит случайным прохожим через две минуты после того, как начал стрелять по посетителям ресторана в торговом центре в Гринвуде, штат Индиана
    9. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 16:49
      Казна пустеет, милорд (с) Грядет продразверстка 2.0 забирать будут всё, что почтут лишним у гражданина. А долги, а кого уних нет. Опаздал за ЖКХ оплатить на пару дней, не доплатл 100 р. держи изъятие.
    10. JD1979 Звание
      JD1979
      +3
      Сегодня, 16:54
      А ну да, надо грабителям еще и оружие дать. Продали чейто-то дом за 3000 долга, а возмущенного хозяина пристрелили.
    11. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 16:54
      Мил человек так на Вас никакой полиции не хватит с Росгвардией в придачу.Конвоф сопровождает подследственых или вызывается для этапирования осужденных. У меня право на служебное оружие и что? Прикажите меня заменить полицейским?

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