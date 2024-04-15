Минюст РФ решил наделить приставов правом применять огнестрельное оружие
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации смогут применять огнестрельное оружие в определенных ситуациях. Законопроект Министерства юстиции Российской Федерации одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности.
Вплоть до последнего времени право на применение огнестрельного оружия имели лишь сотрудники силовых подразделений в структуре ФССП. Но теперь использовать огнестрельное оружие смогут и судебные приставы, служащие в других подразделениях.
Вскоре ожидается утверждение перечня должностей ФССП, которые получат право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия, наручников, электрошокеров, аэрозольных баллончиков.
Отметим, что решение наделить большую группу сотрудников ФССП РФ правом применения огнестрельного оружия связано со спецификой профессиональной деятельности судебных приставов. Они часто сталкиваются с самыми разными ситуациями, в том числе угрожающими жизни и здоровью как самих сотрудников ФССП, так и других граждан. В этой связи право на применение огнестрельного оружия позволит судебным приставам более эффективно защищать закон.
Вместе с тем, повышается и ответственность судебных приставов, что потребует более внимательного контроля при приеме кандидатов на службу в органы ФССП РФ, наблюдения за психоэмоциональным состоянием уже служащих сотрудников, имеющих право на ношение и применение огнестрельного оружия.
Информация