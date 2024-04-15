WSJ: правительство Австралии призвало власти США позволить Джулиану Ассанжу вернуться на Родину

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WSJ: правительство Австралии призвало власти США позволить Джулиану Ассанжу вернуться на Родину

Правительство Австралии на прошлой неделе призвало власти США позволить вернуться на Родину основателю WikiLeaks журналисту Джулиану Ассанжу, который является гражданином данной страны. Для этого ему придется признать свою вину в менее тяжком уголовном преступлении.

Об этом сообщается в газете The Wall Street Journal (WSJ), журналисты которой ссылаются на свои источники.

Проблема Ассанжа, вероятно, могла бы быть решена, если бы он подписал признание по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными материалами. Об этом американское правосудие просит австралийская сторона. В министерстве юстиции США, похоже, готовы пойти на встречу по данному вопросу, тем более, что такое признание австралиец мог бы сделать удаленно, не приезжая в США, а продолжая находиться в заключении в Великобритании. Собственно, британские судебные органы на протяжении долгого времени задерживают экстрадицию журналиста в Америку, требуя от США гарантий, что его не казнят, но американская сторона отказывается их предоставлять.

Впрочем, президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявлял, что рассматривает возможность прекращения уголовного преследования Джулиана Ассанжа и закрытия дела.


На данный момент журналист фактически находится в заключении примерно 12 лет. Сначала Ассанж семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, а затем был арестован британскими властями и препровожден в тюрьму Белмарш, где сидит уже пять лет.
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4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:23
    — А поступил бы как Сноуден ...
  2. костя1 Звание
    костя1
    0
    Сегодня, 16:25
    Интересно а почему он сидит в Британии, где его ни в чем не обвиняют-судят его в США-а Австралия вообще не при делах?
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: костя1
      Интересно а почему он сидит в Британии, где его ни в чем не обвиняют ?

      Формально - за нарушение правил освобождения под залог. Ему предъявили обвинение в "изнасиловании" из Норвегии , когда он был в Англии. Его задержали и отпустили под залог. Он в этом состоянии укрылся в посольстве. Потом обвинение из Норвегии сняли, а вина "побега" в посольство - осталась.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:31
    Собственно, британские судебные органы на протяжении долгого времени задерживают экстрадицию журналиста в Америку,
    Вот такая, она на Западе "свободу", написал правду - и тюрьма пожизненно. А они всем мозги проедали про какого то навального.

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