WSJ: правительство Австралии призвало власти США позволить Джулиану Ассанжу вернуться на Родину

Правительство Австралии на прошлой неделе призвало власти США позволить вернуться на Родину основателю WikiLeaks журналисту Джулиану Ассанжу, который является гражданином данной страны. Для этого ему придется признать свою вину в менее тяжком уголовном преступлении.Об этом сообщается в газете The Wall Street Journal (WSJ), журналисты которой ссылаются на свои источники.Проблема Ассанжа, вероятно, могла бы быть решена, если бы он подписал признание по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными материалами. Об этом американское правосудие просит австралийская сторона. В министерстве юстиции США, похоже, готовы пойти на встречу по данному вопросу, тем более, что такое признание австралиец мог бы сделать удаленно, не приезжая в США, а продолжая находиться в заключении в Великобритании. Собственно, британские судебные органы на протяжении долгого времени задерживают экстрадицию журналиста в Америку, требуя от США гарантий, что его не казнят, но американская сторона отказывается их предоставлять.Впрочем, президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявлял, что рассматривает возможность прекращения уголовного преследования Джулиана Ассанжа и закрытия дела.На данный момент журналист фактически находится в заключении примерно 12 лет. Сначала Ассанж семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, а затем был арестован британскими властями и препровожден в тюрьму Белмарш, где сидит уже пять лет.

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