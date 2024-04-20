Радиолокационный комплекс AN/SPY-6 и его перспективы
АФАР для комплекса AN/SPY-6(V)1 на испытаниях
По заказу военно-морских сил, военная промышленность США разработала и довела до производства перспективный корабельный радиолокационный комплекс AN/SPY-6. С его помощью в будущем планируется улучшить возможности кораблей по освещению обстановки и поиску надводных и воздушных целей разного рода. Первый комплекс нового типа уже установлен на эсминце-носителе и введен в эксплуатацию, а в будущем аналогичные системы получат корабли других классов и типов.
Концепция и ее реализация
История нынешнего проекта AN/SPY-6 восходит к началу двухтысячных годов, когда ВМС США начали строить планы дальнейшего развития надводного флота. Предлагались и рассматривались разные концепции, предусматривавшие строительство новых кораблей или модернизацию имеющихся. Также прорабатывались вопросы создания новых радиотехнических и радиолокационных систем. По ряду причин, общую концепцию развития флота, учитывающую все факторы и угрозы, удалось сформировать лишь к началу десятых годов.
В соответствии с новыми планами, в 2010 г. Пентагон запустил конкурс на разработку перспективного «локатора противовоздушной и противоракетной обороны S-диапазона» Air and Missile Defense S-band Radar (AMDR-S), а также комплекса управления для него под обозначением Radar Suite Controller (RSC). Свои варианты таки изделий вскоре представили компании Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
В октябре 2013 г. победителем конкурса была объявлена «Рейтеон». Компании выдали контракт стоимостью 386 млн долл. на завершение разработки и изготовление опытного радиолокационного комплекса. Согласно первоначальным планам, установка первого РЛК на корабль-носитель должна была состояться к 2016 г. На этом этапе комплекс получил официальное обозначение AN/SPY-6.
Состав РЛК AN/SPY-6, дополненного другими радиолокационными средствами
Согласно техническому заданию, изделие AN/SPY-6 должно было представлять собой многофункциональный радиолокационный комплекс, предназначенный для отслеживания воздушной и надводной обстановки, обнаружения и сопровождения целей, а также выдачи целеуказания огневым средствам и/или управления стрельбой. С точки зрения общих задач новый РЛК не должен был принципиально отличаться от существующих, но заказчик желал получить значительный прирост всех тактико-технических и эксплуатационных характеристик.
На стадии предварительной проработки концепции и выработки технического задания появилась необычная идея, отличающая проект AMDR-S от предшественников. Предлагалось сделать РЛК модульным и предусмотреть возможность выбора конфигурации, состава и количества используемых агрегатов. Такие модификации РЛК предлагалось использовать на кораблях разных проектов, от эсминцев до авианосцев.
Комплексы базовой модификации AN/SPY-6(V)1 должны устанавливаться на всех новых эсминцах «Арли Берк» модификации Flight III. Также разрабатывается модификация AN/SPY-6(V)4 для кораблей предыдущей серии Flight IIA. Десантные корабли и авианосцы актуальных проектов в ходе модернизации получат упрощенный РЛК AN/SPY-6(V)2 или Enterprise Air Surveillance Radar (EASR). Для современных авианосцев типа Gerald R. Ford предназначается модификация без значительных упрощений AN/SPY-6(V)3.
Комплекс в производстве
В начале 2016 г. Raytheon изготовила опытный РЛК в базовой версии для эсминцев и провела его заводские испытания. В середине года изделие передали ВМС для проверки на их полигонах. Различные мероприятия проводились до 2019 г. включительно. По известным данным, комплекс следил за различными воздушными целями; также проводились учебные пуски баллистических ракет. Отрабатывалось применение РЛК в сложной помеховой обстановке и т.д.
Эсминец USS Jack H. Lucas (DDG-125) - первый носитель нового РЛК. На надстройке видна характерная радиопрозрачная крышка АФАР
После завершения испытаний стартовало серийное производство. В июле того же года первые компоненты изделия AN/SPY-6 собрали и отправили на судостроительный завод Huntington-Ingalls Shipbuilding. Там их должны были установить на строящийся эсминец USS Jack H. Lucas (DDG-125) типа Arleigh Burke. К октябрю отгрузка компонентов для первого корабля-носителя завершилась.
«Джек Лукас» был спущен на воду 4 июня 2021 г. Достройка и последующие ходовые испытания, а также проверка нового оборудования растянулись на два года. В конце июня 2023 г. корабль перешел в ведение ВМС, и началась подготовка к заступлению на службу. Официальная приемка вымпела прошла позже, в начале октября.
Эсминец USS Jack H. Lucas (DDG-125) является первым и пока единственным носителем РЛК AN/SPY-6 в составе ВМС США. Корабль с новым локатором решает учебно-боевые задачи и участвует в боевой службе. Кроме того, его экипаж нарабатывает опыт эксплуатации новой техники и помогает выявлять оставшиеся недостатки конструкции и программного обеспечения.
В марте 2022 г. компания «Рейтеон» получила новый контракт на производство изделий AN/SPY-6. До конца десятилетия планируется поставить в общей сложности 38 РЛК всех модификаций. Как сообщалось, эти локаторы будут устанавливаться на все новые боевые корабли ВМС США. Следует отметить, что заказанных РЛК хватит только для оснащения новых кораблей. Для модернизации имеющегося флота потребуются дополнительные заказы.
Параллельно с РЛК для эсминцев испытывалось опытное изделие AN/SPY-6(V)2 для десантных кораблей. Мероприятия завершились в 2019 г., и в ближайшее время ожидался запуск производства первого серийного изделия. Его собирались установить на УДК проекта San Antonio. Работы по модификации V3 пока продолжаются. Первым носителем этого комплекса станет авианосец USS John F. Kennedy (CVN-79).
Стандартное размещение антенны РЛК на эсминцах типа Arleigh Burke
Технологический прорыв
РЛК AN/SPY-6 всех модификаций предлагается строить на основе общего набора агрегатов. В состав комплекса входят модули антенной решетки (Radar Modular Assembly – RMA), компьютерные средства для обработки сигналов и данных, а также для выдачи целеуказания и работы с другими средствами корабля. Работа всех этих устройств обеспечивается модулями энергоснабжения, охлаждения и т.д.
Наибольший интерес представляет унифицированный модуль RMA. Он выполнен в прямоугольном корпусе с лицевой панелью размером 610х610 мм и монтируется при помощи стандартизированных креплений и разъемов. Модуль вмещает 144 приемо-передающих элемента на основе нитрида галлия. Используя то или иное количество изделий RMA, предлагается формировать активную фазированную антенную решетку нужной конфигурации.
Так, корабли Arleigh Burke Flight III имеют больше места для установки АФАР и должны нести четыре антенных полотна по 44 модуля RMA на каждом. Эсминцы Flight IIA могут получить только 24-модульные решетки. Модификация AN/SPY-6(V3) предусматривает сборку трех решеток из 9 модулей. Наиболее простую конфигурацию имеет вариант AN/SPY-6(V2) – на нем 9 модулей помещаются на вращающемся основании.
Разработчик сообщает, что новый РЛК потребляет вдвое больше энергии, чем существующая станция AN/SPY-1. При этом обеспечивается 35-кратный рост мощности излучения. За счет использования современных вычислительных средств резко повышена производительность. Так, AN/SPY-1 сопровождает до 200 целей на одну АФАР, а новый РЛК в этом отношении должен превосходить его более чем в 30 раз. Впрочем, точные тактико-технические характеристики комплекса пока не публиковались.
Проектный облик авианосца USS John F. Kennedy (CVN-79). На корме надстройки видна одна из АФАР AN/SPY-6(V)3
AN/SPY-6 в полной мере интегрируется с системой управления огнем NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control-Counter Air). При помощи этой системы данные от РЛК будут поступать на огневые средства для последующего поражения воздушных целей, аэродинамических и баллистических.
В инициативном порядке Raytheon проработала функцию радиоэлектронной борьбы. При необходимости, комплекс может посылать не только зондирующий сигнал, но и направленную помеху. Постановка активных помех не мешает работе прочих приемо-передающих элементов и модулей RMA в целом.
Особо важный проект
Проект разработки и производства РЛК AN/SPY-6 имеет особое значение для ВМС США. С ним прямо связано развитие радиоэлектронных систем флота и улучшение его возможностей в контексте отслеживания обстановки и обнаружения целей. Новый РЛК в разы повысит характеристики такого рода, причем речь идет о кораблях нескольких разных проектов.
К настоящему времени компания-разработчик провела через испытания две модификации нового РЛК, и одна из них уже поступила в производство. Готовый комплекс AN/SPY-6 пока получил только один корабль, но в ближайшие годы количество его носителей собираются нарастить. Удастся ли ВМС выполнить все свои планы и уложиться в установленные сроки, покажет время.
- Рябов Кирилл
- Минобороны США, Raytheon / RTX
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