План ГОЭЛРО: отправная точка в индустриализации СССР

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План ГОЭЛРО: отправная точка в индустриализации СССР

Огромный вклад в будущую индустриализацию России в начале правления большевиков внес план ГОЭЛРО.

Стоит отметить, что в его основу легла работа самого В. И. Ленина – статья «Набросок плана технических работ», написанная им в 1918 году. Позднее, в 1919 году, идея вождя была детализована ученым-энергетиком Глебом Максимилиановичем Кржижановским.



Сам план ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) был составлен уже в 1920-м и утвержден на IX Всероссийском съезде Советов в 1921 году.

Документ состоял из 650 страниц, включал в себя подробную тактику развития не только энергетики страны, но и, по сути, всей экономики, так как в нем было предусмотрено строительство промышленных предприятий, электрификация транспорта и др.

Как уже было сказано выше, план ГОЭЛРО стал отправной точкой в индустриализации СССР. Ведь именно он заменил «мускульный» труд на механическую энергию, дав импульс к стремительному развитию промышленности. Кроме того, рассчитанный на 10-15 лет, он заложил основу для системы государственного планирования.

Касательно основных целей, план ГОЭЛРО, среди прочего, за 10-15 лет предусматривал строительство 30 районных электростанций общей мощностью 1,75 млн кВт. К слову, именно в период его реализации свое первое электричество крупнейшая в Европе ДнепроГЭС.

Уже к 1926 году энергетическое хозяйство страны было полностью восстановлено. К 1931-му вместо запланированных 1,75 млн кВт электроэнергии было выработано 2,56 млн кВт.

К концу запланированного 15-летнего срока, в 1935 году, советская энергетика СССР занимала третью строчку в мире после США и Германии.

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17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:22
    Все правильно, с энергии, все и начинается, а без неё, все заканчивается.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:48
      На Украине всё закончится после деэлектрификации всей страны. good
      Зима близко. (С) Игра престолов.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:22
        Жираф большой, что он там задумал, нам понять сложно... только версии, свое видение ситуации высказывать.
  2. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 18:25
    как автору не совестно,напоминать путь от сохи к ракетам мы же видим тот же путь...за те же сроки.хотя оборудование и приборы не сравнить.
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      0
      Сегодня, 19:53
      Цитата: Аэродромный
      как автору не совестно,напоминать путь от сохи к ракетам .....
      Попадалась информация, что в основе Ленинского плана электрофикации всей страны лежал план электрофикации России, составленный ещё при царе, только вот сроки его реализации ужали на порядок.
  3. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 18:38
    Путь дальний и гигантский.
    Отец говорил, что в лузунгах 100 лет назад писали.... электрОфикации..
    грамотности не хватало
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:44
      Цитата: антивирус
      Отец говорил, что в лузунгах 100 лет назад писали.... электрОфикации..
      грамотности не хватало

      Вот поэтому нужно помнить слова:
      «Учиться, учиться и учиться», как сказал Владимир Ленин.
      Эти слова превратились в лозунг и сопровождали человека почти с рождения и до самой смерти. Он был во всех учебниках, начиная с букваря и до учебных пособий в институтах, университетах, академиях. Этот лозунг получил широкое распространение во времена становления молодой Советской России.
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 20:13
        Цитата: антивирус
        Отец говорил, что в лузунгах 100 лет назад писали.... электрОфикации..

        Я то же так написал, как оказалось, не правильно
  4. Corvair Звание
    Corvair
    +1
    Сегодня, 18:41
    Судя по украинской энергосистеме, Советам удалось создать невероятно надёжную и устойчивую систему.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 18:51
    Социализм - Советская власть плюс электрификация всей страны.
    Видимо, руководители Советского государства понимали, что выжить в этом мире можно только производя и изготовляя...
    * * *
    Наши квасные патриоты продолжают попрекать СССР деревянными постройками для отправления нужды. Не от хорошей жизни в чистом поли поднимали заводы и предприятия. Страна имела свои самолёты и свои поезда. А чего они понастроили за 30 лет?
    * * *
    Почему имеющиеся средства уходят в карманы буржуев, а не воплощаются в строительство новых городов? Куда делись все проекты? Почему до сих пор люди живут в ЕЖЕГОДНО затопляемых паводковыми водами районах? Почему летом начинаются лесные пожары?
    Показать / Скрыть текст
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +2
      Сегодня, 18:54
      Почему имеющиеся средства уходят в карманы буржуев, а не воплощаются в строительство новых городов?

      Потому что это капитализм. Причем самая его мерзкая форма...
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 18:56
        Цитата: Luminman
        Потому что это капитализм. Причем самая его мерзкая форма...

        ...под государственной опекой... yes
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:36
          Цитата: ROSS 42
          Потому что это капитализм. Причем самая его мерзкая форма...

          ...под государственной опекой..

          Да не под государственной опекой, а государство капиталистическое, где правят бал капиталисты.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 20:09
      Страна имела свои самолёты и свои поезда. 70% пассажирских судов СССР заказывал в капиталистических странах , 60% грузовых -там же.

      Почему до сих пор люди живут в ЕЖЕГОДНО затопляемых паводковыми водами районах? видимо потому что они там жили и 10 и 20 30 и 50 лет тому назад.Только 60 лет тому назад истерики никто не закатывал - ну паводок и паводок ну подумаешь затопило и затопило.

      Почему летом начинаются лесные пожары? почему самый большой пожар в 20 веке был в Московской области в 1971 ?
      По ящику показывали?
      Да фиг там...
      Пригнали армию, 120 000 с техникой и пол лета тушили.

      Видимо, руководители Советского государства понимали, что выжить в этом мире можно только производя и изготовляя... - поэтому и погнали за рубеж начиная с 1970х за бугор нефть газ, электроэнергию, лес и так далее
      Это видимо высоко технологические продукты были?
  6. Архитектор Звание
    Архитектор
    -5
    Сегодня, 18:55
    Автору надо было бы добавить что всю , абсолютно всю энергетику СССР в начале 30 годов строили немцы и американцы.
    Целые КБ состоящие из иностранных инженеров и квалифицированых рабочих ких исчислялось десятки тысяч человек трудились в СССР.
    Тоже самое относится и к металлургии и машиностроению.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:41
      Цитата: Архитектор
      Автору надо было бы добавить что всю , абсолютно всю энергетику СССР в начале 30 годов строили немцы и американцы.

      А почему бы и не принять на работу гастарбайтеров из капиталистических стран, умных, грамотных, а сейчас принимают из кишлаков людей не имеющих и 4-х классов (начальная школа). Вот первые построили много чего хорошего, а что построят эти из кишлаков ?
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 19:41
      Даже если это так ,хотя это совсем не так,ибо масса инженерных кадров бывшей РИ трудилась на благо социалистического Отечества, не сколько не умаляет заслуг руководителей СССР ,поднявших страну на уровень сопоставимый с самими развитыми государствами Европы. И готовили свои кадры,заменившие этих наёмных. А ещё можно вспомнить царя- реформатора Петра1.с помощью иностранцев изменившего облик России. Вы большевикам упрёк кидаете,за их стремление развивать страну? К чему это Вами написано?

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