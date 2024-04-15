План ГОЭЛРО: отправная точка в индустриализации СССР

Огромный вклад в будущую индустриализацию России в начале правления большевиков внес план ГОЭЛРО.Стоит отметить, что в его основу легла работа самого В. И. Ленина – статья «Набросок плана технических работ», написанная им в 1918 году. Позднее, в 1919 году, идея вождя была детализована ученым-энергетиком Глебом Максимилиановичем Кржижановским.Сам план ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) был составлен уже в 1920-м и утвержден на IX Всероссийском съезде Советов в 1921 году.Документ состоял из 650 страниц, включал в себя подробную тактику развития не только энергетики страны, но и, по сути, всей экономики, так как в нем было предусмотрено строительство промышленных предприятий, электрификация транспорта и др.Как уже было сказано выше, план ГОЭЛРО стал отправной точкой в индустриализации СССР. Ведь именно он заменил «мускульный» труд на механическую энергию, дав импульс к стремительному развитию промышленности. Кроме того, рассчитанный на 10-15 лет, он заложил основу для системы государственного планирования.Касательно основных целей, план ГОЭЛРО, среди прочего, за 10-15 лет предусматривал строительство 30 районных электростанций общей мощностью 1,75 млн кВт. К слову, именно в период его реализации свое первое электричество крупнейшая в Европе ДнепроГЭС.Уже к 1926 году энергетическое хозяйство страны было полностью восстановлено. К 1931-му вместо запланированных 1,75 млн кВт электроэнергии было выработано 2,56 млн кВт.К концу запланированного 15-летнего срока, в 1935 году, советская энергетика СССР занимала третью строчку в мире после США и Германии.

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