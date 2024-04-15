Начались массовые поставки в ВС РФ боевых машин разминирования «Вепрь» с новейшими катковыми минными тралами

Вооруженные силы Российской Федерации начали получать боевые машины разминирования БМР-3МА «Вепрь». Об этом сообщает ряд военных Telegram-каналов.Известно, что последняя модификация боевой машины разминирования «Вепрь» оснащена новейшими катковыми минными тралами ТМТ-С. Такие тралы позволяют тралить как обычные противотанковые мины, так и современные противобортовые и противоднищевые мины. Последние активно используются армиями стран-участниц Североатлантического альянса.После начала конфликта на Украине западные государства начали поставки таких мин на вооружение украинской армии. Их использование создало определенные проблемы для успешного продвижения российской армии на ряде участков фронта. Из-за этих мин подрывалась наша военная техника, имели место потери личного состава ВС РФ.По мнению экспертов, появление в большом количестве на фронте новых БМР «Вепрь» позволит нашим войскам демонстрировать более впечатляющие результаты при наступательных операциях. Ведь станет намного проще разминировать минные поля, обустроенные противником, и это позволит нашей военной технике продвигаться более стремительными темпами.В условиях активных наступательных действий ВС РФ на целом ряде направлений, преодоление минных полей становится одной из ключевых задач, позволяющих ускорить темпы проведения специальной военной операции. Отметим также, что вооруженные силы Украины в свое время столкнулись с нехваткой подобной техники, и это внесло свой вклад в провал контрнаступления противника летом-осенью 2023 года.

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