Начались массовые поставки в ВС РФ боевых машин разминирования «Вепрь» с новейшими катковыми минными тралами

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Начались массовые поставки в ВС РФ боевых машин разминирования «Вепрь» с новейшими катковыми минными тралами

БМР-3М «Вепрь»


Вооруженные силы Российской Федерации начали получать боевые машины разминирования БМР-3МА «Вепрь». Об этом сообщает ряд военных Telegram-каналов.



Известно, что последняя модификация боевой машины разминирования «Вепрь» оснащена новейшими катковыми минными тралами ТМТ-С. Такие тралы позволяют тралить как обычные противотанковые мины, так и современные противобортовые и противоднищевые мины. Последние активно используются армиями стран-участниц Североатлантического альянса.

После начала конфликта на Украине западные государства начали поставки таких мин на вооружение украинской армии. Их использование создало определенные проблемы для успешного продвижения российской армии на ряде участков фронта. Из-за этих мин подрывалась наша военная техника, имели место потери личного состава ВС РФ.


По мнению экспертов, появление в большом количестве на фронте новых БМР «Вепрь» позволит нашим войскам демонстрировать более впечатляющие результаты при наступательных операциях. Ведь станет намного проще разминировать минные поля, обустроенные противником, и это позволит нашей военной технике продвигаться более стремительными темпами.

В условиях активных наступательных действий ВС РФ на целом ряде направлений, преодоление минных полей становится одной из ключевых задач, позволяющих ускорить темпы проведения специальной военной операции. Отметим также, что вооруженные силы Украины в свое время столкнулись с нехваткой подобной техники, и это внесло свой вклад в провал контрнаступления противника летом-осенью 2023 года.
  • Министерство обороны Российской Федерации
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7 комментариев
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  1. topol717 Звание
    topol717
    +3
    Сегодня, 16:46
    Почему без мангалов? опять придется дорабатывать напильником на местах.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 16:57
      Касаемо новинок хорошая новость."Торнадо-С" с помощью "бомбо-ракеты" Д-30СН нанес поражение складу в Сумах.В мировой Сети появились первые фото последствий от удара Д-30СН УМПБ, поразившей крупный склад в Сумах. Согласно сведениям от российских военных, 300-мм планирующий управляемый блок был запущен при помощи 9М544, больше известной как установка залпового огня «Торнадо-С». Именно она запустила гибридный двухступенчатый снаряд по важному военному объекту. Об этом написал ТГ-канал «Русское оружие».

      .В общих чертах это сработало так: первым запустился разгонный блок на твердотопливных элементах, после чего боевая часть Д-30СН была заброшена на высоту до 23 000 метров и получив скорость в 4 Маха. Как только высотный потолок был достигнут, твердотопливный ускоритель был отброшен в автоматическом режиме при помощи встроенных пиропатронов. После чего полёт уже осуществлялся по настильному вектору движения с поступательным сокращением скорости. Как только боевой блок замедлился до скоростей в 1100 км\ч, в режим активации переключились выдвижные крылья, будучи до этого спрятанными в корпусе. После чего сам снаряд перешел в режим планирования. Последний согласно косвенным данным, может на таком этапе полёта пролететь 140 километров. И если взять за исходную позицию, где длинна первого этапа полёта с работающим твердотопливным разгонным блоком составляет до 60 км в ранних модификациях Д-30СН, то общая максимальная дальность пуска УАБ будет равна действенным 200 км. Что делает данный вид управляемого боеприпаса чрезвычайно опасным для ВСУ.


      https://dzen.ru/a/Zhydu_MAtgZV-7Fw
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:07
        В продолжении поста.Ссылка на новость в Тг-канале Русское оружие.
        https://t.me/RussianArms/6349
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 16:48
    Надеюсь, что для "мангалов" на них всё-таки нашлось место, а то по фотографиям этого пока не видно. hi
    И кстати, мини РЭБ тоже будут не лишни.
  3. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 16:59

    По мнению экспертов, появление в большом количестве на фронте новых БМР «Вепрь» позволит нашим войскам демонстрировать более впечатляющие результаты при наступательных операциях

    Интересно, а по мнению "экспертов" такую машину можно было сделать "беспилотной"???
  4. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 17:04
    А почему бы не сделать между колеями вал с цепями, чтобы и противопехотные мины контактного типа подрывались. Штурмовым отрядам прикрытия, прячущимся за броней, было бы полегче.
  5. Гнусный скептик Звание
    Гнусный скептик
    0
    Сегодня, 17:05
    Известно, что последняя модификация боевой машины разминирования «Вепрь» оснащена новейшими катковыми минными тралами ТМТ-С. Такие тралы позволяют тралить как обычные противотанковые мины, так и современные противобортовые и противоднищевые мины.

    Трал ТМТ-С принят на вооружение в 2007 году.

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