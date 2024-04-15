Главком армии Ирана: Тегеран будет отвечать на любые акты агрессии «разрушительной, единой» местью

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Главком армии Ирана: Тегеран будет отвечать на любые акты агрессии «разрушительной, единой» местью

Главнокомандующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что Тегеран готов без колебаний ответить на любой акт агрессии против страны.

Как сообщает иранская пресса, в послании, посвященном Дню национальной армии, Мусави подчеркнул, что в результате масштабных мер, направленных на усиление военного потенциала Ирана, его армия превратилась в мощную сдерживающую силу.



Мусави добавил, что Иран передает миру свое послание, направленное на то, чтобы все потенциальные противники Тегерана осознали, что иранские вооруженные силы в состоянии дать мощные ответ на любую агрессию против национальных интересов, границ и безопасности страны.

Главком иранской армии также отметил, что ответные удары по Израилю, получившие название "Операция «Правдивое обещание»" и осуществленные в условиях тесного взаимодействия аэрокосмических сил КСИР, армией и ВВС страны, продемонстрировали лишь малую часть военного потенциала Тегерана.

По его словам, Иран обладает стратегическими базами беспилотников и подземными тактическими базами, кроме того Тегеран реализовал сотни масштабных проектов в оборонной сфере, воздушном, морском и космическом секторах, а также в других отраслях науки и техники.

Мусави также выразил уверенность, что противники Ирана, осознавая неотвратимость жесткого ответа, не решатся на новые акты агрессии против Тегерана, подобные израильскому удару по посольству в Дамаске.
  • Wikipedia
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5 комментариев
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  1. костя1 Звание
    костя1
    -6
    Сегодня, 17:03
    И главное лицо такое строгое-детей иди пугай-все что вы можете-только трепаться tongue
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 17:11
      Если Вам приятней слушать и читать "правдивые" отчёты из Израиля, то кто ж Вам мешает ими наслаждаться.
      На Украине тоже вот после каждого прилёта гостинцев из России бодро и весело сообщают о 99% перехваченных, и ничего, кому нравится тот в это верит. fellow
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 17:12
      [Тегеран реализовал сотни масштабных проектов в оборонной сфере, воздушном, морском и космическом секторах, а также в других отраслях науки и техники.]
      Под другими отраслями науки и техники он подразумевает ядерное оружие наверно.
  2. ASM Звание
    ASM
    +3
    Сегодня, 17:10
    Все правильно говорит. Какими бы ни были взаимные терки в зонах влияния, но на национальную территорию, а тем более консульство, защищенное еще и дип. неприкосновенностью, соваться нельзя. Сионисты совершенно попутали берега и нарушили основополагающие правила международных отношений. За это они жестоко платить. В конкретном случае я на стороне Ирана.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:11
    «Иран передаёт миру свое послание, направленное на то, чтобы все потенциальные противники Тегерана осознали» —

    — Осознали или нет,время покажет,возможно ближайшее ...

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