Штурмовые группы ВС России продвинулись в Семёновке на Авдеевском направлении, сумев взять последний опорник ВСУ

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Штурмовые группы ВС России продвинулись в Семёновке на Авдеевском направлении, сумев взять последний опорник ВСУ

Хорошие новости приходят с Авдеевского направления, там штурмовые группы российских войск значительно продвинулись в Семеновке, заняв последний опорник ВСУ. Данные поступают с российских ресурсов.

По одним данным, подразделения ВС России, контролирующие южную и центральную части села, атаковали противника и сумели выбить его из южной части Семеновки после артиллерийской и авиационной подготовки. Последний опорный пункт ВСУ перешел под контроль российских войск. Такая информация приходит с передовой и от некоторых военкоров.

(...) плацдарм на западном берегу речки Дурная превратился в оперативно-тактический и с него теперь можно атаковать во фланг и тыл населенного пункта Уманское

- пишет российский военный эксперт Юрий Подоляка.




По другой информации, наши только начали штурм южной части Семеновки, закрепившись в центре села. Общее продвижение составило порядка 700 метров. Также бои идут в Бердычах, где незанятой осталась только северо-западная часть с довольно мощным опорником ВСУ. Кроме того, началась давно ожидаемая атака на Нетайлово на Карловском направлении, российские войска намерены выйти к Карловке.

В направлении Очеретино штурмовые группы ВС России вышли к СНТ "Заря", взятие которого под контроль выведет наших фактически на окраины населенного пункта.
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    14 комментариев
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    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 17:55
      Речку нужно будет обязательно переименовать,а то такое название вызывает сплошь негативные мысли!
    2. Рус_80 Звание
      Рус_80
      +2
      Сегодня, 18:01
      Дожимайте, мужики Семеновку-Бердычи! Удачи!
    3. Землекоп Звание
      Землекоп
      +8
      Сегодня, 18:04
      Тюльпан в деле. Корректируемая мина Смельчак. Правый берег Днепра. Херсонщина. В доме 5 человек врага. 14 апреля 2024
      1. Electrical Звание
        Electrical
        -8
        Сегодня, 18:21
        Правый берег Днепра. Херсонщина. В доме 5 человек врага.
        Это что ли и есть тот самый самый "последний довольно мощный опорник всук, защищавший оперативно-тактический плацдарм." О котором с таким опломбом рассказано в новости?
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          +3
          Сегодня, 18:31
          На правом берегу Днепра у нас плацдарма нет,а в статье говорится про речку Дурная.Комрад просто скинул видео,на мой взгляд, просто прекрасное."Смельчак" весит почти как ФАБ-250.
    4. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 18:05
      Подождём официального сообщения МО РФ о взятии Семёновки...
      1. Electrical Звание
        Electrical
        -6
        Сегодня, 18:32
        Подождём официального сообщения МО РФ
        Даже не представляю как взаимо-исключающие определения в одной фразе "оперативно-тактический" превратится в сообщении МО. Наверное в "масштабно-генерально-стратегический" Конашенковщина вышла на новую орбиту. laughing
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +4
          Сегодня, 18:42
          Наверное в "масштабно-генерально-стратегический" Конашенковщина вышла на новую орбиту.
          А при чём здесь Конашенков? В этой статье нет ни слова об официальной информации МО РФ и лично Конашенкова. Поэтому я и сказал:
          Подождём официального сообщения МО РФ о взятии Семёновки...
    5. Старый_геолог Звание
      Старый_геолог
      +3
      Сегодня, 18:10
      Цитата: Землекоп
      Тюльпан в деле.

      Дааа, хороший такой цветочек. Побольше разных букетов на голову ВСУ.
    6. Старый_геолог Звание
      Старый_геолог
      -1
      Сегодня, 18:11
      Подоляке не очень доверяю, он третий год Нью-Йорк берет...вернее ну вот уже почти.
    7. AVA77 Звание
      AVA77
      +4
      Сегодня, 18:24
      Только что по телику в новостях сказали что Семёновку наши взяли.
    8. Я свой Звание
      Я свой
      +1
      Сегодня, 18:58
      Хочу отдать должное нашему МО. Когда оно заявляет о взятии населённого пункта, то это уже точно. А когда "данные поступают с российских ресурсов", то пункт ещё раз десять может из рук в руки перейти. Но сегодня он наш. Надо ждать подтверждения what
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        +2
        Сегодня, 19:28
        Это да, на третий год приучились не бежать впереди паровоза.
        Видимо по голове сильно настучали.
        Хотя вот из недавнего Шойгу докладывал ВВП, что Крынки взяты, хотя там ситуация что сейчас, что полгода назад - более-менее одинаковая. ВСУшники сидят по норам аки крысы.
      2. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 19:47
        Так собирались ввести ответственность за ложные рапорты. Даже ВВП под камеры ругался, что докладам верить нельзя

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