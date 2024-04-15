Штурмовые группы ВС России продвинулись в Семёновке на Авдеевском направлении, сумев взять последний опорник ВСУ
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Хорошие новости приходят с Авдеевского направления, там штурмовые группы российских войск значительно продвинулись в Семеновке, заняв последний опорник ВСУ. Данные поступают с российских ресурсов.
По одним данным, подразделения ВС России, контролирующие южную и центральную части села, атаковали противника и сумели выбить его из южной части Семеновки после артиллерийской и авиационной подготовки. Последний опорный пункт ВСУ перешел под контроль российских войск. Такая информация приходит с передовой и от некоторых военкоров.
(...) плацдарм на западном берегу речки Дурная превратился в оперативно-тактический и с него теперь можно атаковать во фланг и тыл населенного пункта Уманское
- пишет российский военный эксперт Юрий Подоляка.
По другой информации, наши только начали штурм южной части Семеновки, закрепившись в центре села. Общее продвижение составило порядка 700 метров. Также бои идут в Бердычах, где незанятой осталась только северо-западная часть с довольно мощным опорником ВСУ. Кроме того, началась давно ожидаемая атака на Нетайлово на Карловском направлении, российские войска намерены выйти к Карловке.
В направлении Очеретино штурмовые группы ВС России вышли к СНТ "Заря", взятие которого под контроль выведет наших фактически на окраины населенного пункта.
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