Германия увеличивает инвестиции в экономику Китая, несмотря на давление со стороны США

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Германия увеличивает инвестиции в экономику Китая, несмотря на давление со стороны США

Не смотря на все старания Вашингтона «зажать и сковать» технологические и промышленные мощности Китая, его экономика показывает постоянный рост. В Китае размещено огромное количество предприятий с европейскими «корнями». Не стала исключением и Германия.

На днях на востоке Китая в городе Тайцан, провинция Цзянсу, немецкая компания Beumer Group открыла своё производство. И это предприятие стало 500-м немецким производством только в этой провинции.



Более 5000 немецких предприятий обосновались в Китае, и китайский рынок имеет для них большое значение

- заявил Максимилиан Бутек, главный представитель Делегации немецкой промышленности и торговли в Шанхае.

Отчет Немецкого экономического института показывает, что общий объем прямых инвестиций немецких компаний в Китай в 2023 году достиг рекордного уровня в 11,9 млрд евро, увеличившись на 4,3 процента в годовом исчислении. Эта сумма составила более 10 процентов от общего объема зарубежных инвестиций Германии, что является самым высоким уровнем с 2014 года.

Недавний опрос, опубликованный Торговой палатой Германии в Китае, демонстрирует уверенность в перспективах китайско-германского экономического и торгового сотрудничества. Среди 566 опрошенных компаний-членов 91 процент выразили намерение продолжить свою деятельность в Китае. Кроме этого, более половины заявили, что планируют увеличить инвестиции на китайском рынке. Это несмотря на давление со стороны США и угрозы санкционных последствий.

Средняя доходность инвестиций иностранных компаний в Китае составляет около 9 процентов, что является высоким уровнем. Таким образом, Китай по-прежнему остается особенно привлекательным для иностранных инвестиций. Однако для Германии у этого процесса есть и обратная сторона. Инвестиции ФРГ в китайскую экономику растут одновременно с падением уровня иностранных инвестиций в экономику Германии.
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    4 комментария
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    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 20:06
      Вот вот,в Китае бабло гансы зарабатывают чтобы всук за эти деньги финансировать! fool fool
    2. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Сегодня, 20:23
      Гы))) это не инвестиции как таковые, это бегство промпроизводства из Германии где всё стало неимоверно дорого. Дорого от рабочих рук до сырья и энергоресурсов
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 20:28
      опрос, опубликованный Торговой палатой Германии в Китае, демонстрирует уверенность в перспективах китайско-германского экономического и торгового сотрудничества

      Похоже немцы не хотят класть вся яйца в одну корзину... штатам тоже досталось не мало...
      Как отмечает The Financial Times, опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой Германии в сентябре 2023 года, показал, что 43% крупных промышленных компаний планируют перенести свою деятельность за пределы Германии, и США являются приоритетным направлением. С одной стороны, цены на газ не менее чем втрое ниже. В то же время закон об инфляции позволяет получать субсидии и налоговые льготы. «Немецкие компании объявили о рекордных $ 15,7 млрд капитальных вложений в проекты в США в прошлом году, что значительно выше по сравнению с $ 8,2 млрд годом ранее. Это затмило любое другое зарубежное направление», — приводит данные fDi Markets The Financial Times. https://eadaily.com/ru/news/2024/04/10/germanii-ne-po-vkusu-spg-molekuly-svobody-gonyat-nemeckie-kompanii-v-ssha
      Можно сравнить и тут не 4%
      инвестиций немецких компаний в Китай в 2023 году достиг рекордного уровня в 11,9 млрд евро, увеличившись на 4,3 процента в годовом исчислении

      Вопрос в том с чего бы так расти инвестициям - деиндустриализация на марше
      оптимистичное видение, представленное Хабеком, вызвало возмущение у президента Немецкой торгово-промышленной палаты Петера Адриана, который ранее неоднократно подвергал критике энергетический курс официального Берлина из-за сохраняющихся высоких цен на электроэнергию для промышленности и домохозяйств. «Вместе с налогами, сборами и платежами за пользование сетями стоимость электроэнергии в некоторых случаях даже в четыре раза выше, чем в других странах!» — заявил Адриан. https://eadaily.com/ru/news/2024/04/14/deindustrializaciya-germanii-uzhe-nachalas-nemcy-ulichili-habeka-vo-vrane
    4. Doccor18 Звание
      Doccor18
      0
      Сегодня, 20:29
      Не смотря на все старания Вашингтона «зажать и сковать» технологические и промышленные мощности Китая, его экономика показывает постоянный рост. В Китае размещено огромное количество предприятий с европейскими «корнями». Не стала исключением и Германия.

      Было бы логично увидеть эту новость в китайской прессе, или нам всем порадоваться за предприимчивых немцев? Не понятно, к чему это здесь?

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