Германия увеличивает инвестиции в экономику Китая, несмотря на давление со стороны США
Не смотря на все старания Вашингтона «зажать и сковать» технологические и промышленные мощности Китая, его экономика показывает постоянный рост. В Китае размещено огромное количество предприятий с европейскими «корнями». Не стала исключением и Германия.
На днях на востоке Китая в городе Тайцан, провинция Цзянсу, немецкая компания Beumer Group открыла своё производство. И это предприятие стало 500-м немецким производством только в этой провинции.
- заявил Максимилиан Бутек, главный представитель Делегации немецкой промышленности и торговли в Шанхае.
Отчет Немецкого экономического института показывает, что общий объем прямых инвестиций немецких компаний в Китай в 2023 году достиг рекордного уровня в 11,9 млрд евро, увеличившись на 4,3 процента в годовом исчислении. Эта сумма составила более 10 процентов от общего объема зарубежных инвестиций Германии, что является самым высоким уровнем с 2014 года.
Недавний опрос, опубликованный Торговой палатой Германии в Китае, демонстрирует уверенность в перспективах китайско-германского экономического и торгового сотрудничества. Среди 566 опрошенных компаний-членов 91 процент выразили намерение продолжить свою деятельность в Китае. Кроме этого, более половины заявили, что планируют увеличить инвестиции на китайском рынке. Это несмотря на давление со стороны США и угрозы санкционных последствий.
Средняя доходность инвестиций иностранных компаний в Китае составляет около 9 процентов, что является высоким уровнем. Таким образом, Китай по-прежнему остается особенно привлекательным для иностранных инвестиций. Однако для Германии у этого процесса есть и обратная сторона. Инвестиции ФРГ в китайскую экономику растут одновременно с падением уровня иностранных инвестиций в экономику Германии.
Информация