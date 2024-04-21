Нужна ли модернизация ЗУ-23
С первых дней СВО в боевых действиях активно применяются зенитные артиллерийские установки ЗУ-23. Спаренные 23-мм автоматы ведут борьбу с воздушными целями, уничтожают живую силу, транспортные средства и лёгкую бронетехнику противника.
В настоящее время на российских ресурсах, в том числе и в «Военном обозрении», ведётся много разговоров о необходимости модернизации имеющихся 23-мм спарок и создания снаряда с программируемым дистанционным подрывом.
Для лучшего понимания, есть ли в этом смысл, в данной публикации будет освещена история появления буксируемой зенитной установки ЗУ-23, рассмотрены её характеристики и примеры применения, варианты модернизации, а также перспективы дальнейшего использования.
Создание зенитной установки ЗУ-23 и её характеристики
До начала 1960-х годов основными средствами борьбы с маловысотными воздушными целями с Советской Армии были 12,7-мм пулемёты ДШКМ, 14,5-мм зенитные пулеметные установки: ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗУ-2 и ЗПУ-4, 37-мм автоматы 61-К и спарки В-47. Особняком стояли 57-мм орудия АЗП-57 (С-60), которые также могли доставать до средних высот.
Зенитные 12,7–14,5-мм пулемёты и 57-мм пушки в первые послевоенные десятилетия вполне соответствовали своему назначению. Но в связи с наступлением в авиации «реактивной эры» 37-мм зенитки с обойменным заряжанием, установленные на громоздкие и тяжелые четырёхколёсные «телеги», уже считались недостаточно скорострельными и слишком тяжелыми.
Войскам требовалась новая скорострельная, компактная и лёгкая зенитная установка, с боеприпасом, обеспечивающим надёжное поражение низколетящих дозвуковых целей на дистанции более 2 км.
Проектирование новой установки началось в 1955 гoду. Было разработано и воплощено в металле три варианта: ЗУ-40, ЗУ-575 и ЗУ-14. По итогам войсковых испытаний военные выбрали самую легкую – ЗУ-14, созданную в ЦКБ-14 под руководством Р. Я. Пурцена и Е. К. Рачинского. Зенитная установка в 1960 году поступила на вооружение под индексом ГРАУ 2А13. В документах она обозначается как ЗУ-23-2, но в войсках её обычно называют ЗУ-2 или «зушка».
Зенитная установка ЗУ-23 состоит из следующих основных частей: двух 23-мм автоматов 2А14, станка, платформы с колёсным ходом, подъемного, поворотного и уравновешивающего механизмов и прицелов.
На основании верхнего станка лафета расположены два сиденья, а также органы наведения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В установке применены очень удачные и компактные ручные приводы вертикальной и горизонтальной наводки с уравновешивающим механизмом пружинного типа, которые позволяют перебросить стволы на противоположную сторону всего за 3 секунды. В горизонтальной плоскости обеспечивается круговой обстрел. Углы вертикальной наводки: −10°…+90°.
Штатного прибора управления зенитным огнем (ПУАЗО), выдающего данные для стрельбы по воздушным целям (упреждение, азимут и др.), в зенитной батарее нет. Это ограничивает возможности ведения огня по воздушным целям, но делает установку максимально дешёвой и доступной для освоения расчётами с невысоким образовательным уровнем.
На ЗУ-23 установлен зенитный автоматический прицел ЗАП-23, а также оптический прицел Т-3 (с 3,5-кратным увеличением и полем зрения 4,5°), предназначенный для стрельбы по наземным целям. Прицельные приспособления обеспечивают ведение эффективного огня по воздушным целям на дистанции до 2 000 м, досягаемость по высоте – до 1 500 м.
Установка имеет два спусковых механизма: ножной (с педалью напротив сиденья наводчика) и ручной (с рычагом с правой стороны сиденья наводчика). Огонь из автоматов ведется одновременно из двух стволов. С левой стороны педали спускового механизма расположена педаль тормоза вращающегося узла установки. Масса установки – 950 кг.
23-мм пушка весит 77 кг, длина ствола 87 калибров. Автоматика работает за счёт отвода части пороховых газов с клиновым запиранием затвора. Устройство автоматов одинаковое, различаются только детали механизма подачи. Правый автомат имеет правое питание, левый – левое. Оба автомата закреплены в одной люльке, которая, в свою очередь, расположена на верхней части станка. Доработанный автомат 2А14М при условии соблюдения температурного режима имеет живучесть более 5 000 выстрелов.
Темп стрельбы – 1 000 выстр./мин. Суммарный темп стрельбы из двух стволов вдвое больше. Практическая скорострельность до 300 выстр./мин. Питание осуществляется из коробки лентой на 50 выстрелов. Масса каждой патронной коробки со снаряженной лентой составляет 35,5 кг. Замена коробки с лентами и заряжание занимает 30 секунд.
Стрельба ведётся патроном размерности 23х152 мм, созданным накануне войны и применявшимся в авиационной пушке ВЯ. В боекомплекте имеются выстрелы со снарядами двух типов: бронебойно-зажигательно-трассирующими (БЗТ) и осколочно-фугасно-зажигательными (ОФЗ). Масса снарядов – 188,5–190 г, начальная скорость – 980 м/с. Снаряд БЗТ на дистанции 700 м при угле встречи 60° обеспечивает пробитие брони толщиной 15 мм. Время горения трассера соответствует дальности 2 500 м, а разрыв снаряда происходит через 9–11 секунд после выстрела. Рекомендуется следующая схема снаряжения ленты: 4 ОФЗ – 1 БЗТ.
Двухколесное шасси с рессорами установлено на опорных катках. В боевом положении колеса поднимаются и отклоняются в сторону, а орудие устанавливается на земле на трех опорных плитах. Натренированный расчет способен перевести ЗУ-23 из походного положения в боевое всего за 30 секунд, а обратно – за 40 секунд.
Установка не требует предварительной подготовки огневой позиции и закрепляется в трех точках на любой относительно ровной площадке. При переводе установки из походного положения в боевое ее колеса поворачиваются вверх и в стороны, а сама «зушка» ложится тарелками домкратов платформы на грунт.
При необходимости имеется возможность вести огонь с колес и даже на ходу – прямо при транспортировке ЗУ-23 за автомобилем, что исключительно важно для скоротечного боевого столкновения.
Масса спаренной 23-мм установки в походном положении вместе с чехлами и снаряженными патронными коробками около тонны, и её можно буксировать любым армейским автомобилем. Максимальная скорость по шоссе – до 70 км/ч.
Служба и боевое применение ЗУ-23
После принятия на вооружение ЗУ-23 начала заменять в ПВО Сухопутных войск 37-мм зенитки, которые стали выводить на хранение и активно передавать дружественным странам. Но к тому моменту значительная часть зенитно-артиллерийских полков уже была вооружена системой С-60, которая, включая в себя артиллерийские автоматы АЗП-57 и радиолокационную станцию орудийной наводки, обеспечивала большую дальность стрельбы и досягаемость по высоте и более высокую вероятность поражения цели.
Также 23-мм установки потеснили 14,5-мм счетверённые и спаренные пулемётные установки в зенитных подразделениях батальонного звена. Однако вплоть до распада СССР 14,5-мм зенитные установки ЗПУ-2, ЗУ-2 и ЗПУ-4 оставались в войсках и использовались в основном для прикрытия позиций РЛС и ЗРК. В 1970-е годы распространение ЗУ-23 в значительной степени сдерживалось массовым насыщением войск ПЗРК, самоходными артиллерийскими установками ЗСУ-23-4 «Шилка» и ЗРК малой дальности «Стрела-1».
В 1980-е годы лёгкие 23-мм буксируемые установки нашли свою нишу в зенитных подразделениях ВДВ, в Морской пехоте и Береговой обороне. Какое-то количество ЗУ-23 также имелось в Сухопутных войсках и в Войсках ПВО СССР.
Установки ЗУ-23 экспортировались более чем в 30 стран, лицензионное производство было налажено в Польше и Болгарии. Выпуск боеприпасов осуществлялся в Болгарии, Египте, Индии, Иране, Израиле, Польше, Франции, Финляндии, Швейцарии и ЮАР.
23-мм «спарка» имеет широкую биографию боевого применения. Она участвовала во множестве конфликтов, ведя огонь как по воздушным, так и по наземным целям.
В ходе Афганской войны ЗУ-23 активно применялись советским «ограниченным контингентом» как средство огневого усиления блокпостов и прикрытия при проводке автоколонн, в варианте установки на грузовые автомобили: ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-4320 или КамАЗ.
Скорострельные зенитные пушки, смонтированные на грузовых автомобилях, имели возможность стрельбы по горным склонам на больших углах возвышения и существенно превосходили по дальности и могуществу действия лёгкое стрелковое оружие.
ЗУ-23 оказались эффективным средством для отражения нападений на автоколонны в условиях горной местности. Кроме грузовиков, 23-мм установки устанавливались на самые различные шасси, как гусеничные, так и колёсные.
Впоследствии различные самоходки с ЗУ-23 очень активно применялись в ходе «контртеррористической операции» на Северном Кавказе и в августе 2008 года в боевых действиях на территории Южной Осетии и Грузии.
В ряде частей в связи с выработкой ресурса зенитных самоходок ЗСУ-23-4 «Шилка» их временно заменили 23-мм установками на базе МТ-ЛБ, увеличив дополнительно количество ПЗРК в зенитной ракетно-артиллерийской батарее.
Существенным недостатком таких ЗСУ является высокая уязвимость открыто расположенного расчёта. В связи с этим на зенитные установки иногда монтировали самодельные бронированные щиты.
Успешный опыт боевого применения в ВДВ бронетранспортера БТР-Д с установленной на него ЗУ-23 стал причиной создания заводского варианта зенитной самоходной установки, получившей обозначение БМД-ЗД «Скрежет».
На этой зенитной самоходке расчёт из двух человек защищён лёгкой противоосколочной бронёй. Для повышения эффективности огня по средствам воздушного нападения в состав прицельного оборудования ввели оптоэлектронную аппаратуру с лазерным дальномером и телевизионным каналом, цифровой баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели, новый коллиматорный прицел, электромеханические привода наведения.
Это позволяет возвысить вероятность поражения и обеспечить всесуточность и всепогодность применения по низколетящим целям. Вариант модернизации прицельного оборудования, не прижившийся на буксируемых установках, оказался востребован в зенитных самоходках десанта, которые можно сбрасывать на парашютной платформе. Однако выпустили таких ЗСУ немного.
По состоянию на 2020 год в российских вооруженных силах эксплуатировалось около 300 ЗУ-23, в основном установленных на различную технику. Еще до тысячи 23-мм буксируемых зенитных установок имелось на базах хранения.
Несколько лет назад мне довелось наблюдать 23-мм установки, смонтированные на грузовиках КамАЗ-4310, которые сопровождали колонну 12-го ГУ МО РФ. Буксируемые ЗУ-23 также видел в сентябре 2021 года в ходе военных учений на острове Кунашир.
Недостатки ЗУ-23
На момент принятия на вооружение установки ЗУ-23 рассматривались как недорогое и гибкое средство ПВО «последнего рубежа», являющееся дополнением к другим, более эффективным противовоздушным системам. Уже в 1970-е годы стало ясно, что «зушка» (как и вся зенитная артиллерия без радиолокационной наводки) стремительно теряет свою значимость, так как не способна эффективно прикрыть от ударов с воздуха войска и важные стационарные объекты, что было связано с несколькими врожденными недостатками ЗУ-23.
В базовой комплектации установка, обладающая достаточно высокой скорострельностью, не обеспечивает приемлемой эффективности против воздушных целей. Так, вероятность поражения самолёта, летящего со скоростью 300 м/с, при проходе через всю зону стрельбы оставляет всего 0,02.
Грамотный читатель может справедливо оказать, что это весьма высокая скорость для летательного аппарата, действующего на малой высоте. Что, конечно, справедливо, но стоит помнить, что начиная с 1960-х годов одним из наиболее действенных приёмов преодоления рубежей ПВО являются маловысотные броски на скорости близкой к звуковой. При снижении скорости полёта и увеличении времени нахождения в зоне стрельбы вероятность поражения возрастает, но всё равно остаётся неприемлемо низкой.
В первую очередь это связано с тем, что ЗУ-23 имеет относительно простой прицел, и у расчёта нет возможности точно определить параметры цели. Наведение установки осуществляется зенитным прицелом ЗАП-23. В прицел можно вводить текущую дальность до 3 000 м и скорости до 300 м/с, что теоретически позволяет решать задачу по расчёту упреждения (точки встречи снаряда с целью) при стрельбе по воздушному противнику на дальности до 2 000 м.
Дальность до цели определяется на глаз или с помощью стереодальномера. Остальные данные определяются визуально. Углы места цели и азимуты вводятся непосредственно визированием. Понятно, что при таком определении параметров стрельбы накопленная ошибка будет слишком велика, и это неизбежно негативно сказывается на точности.
Одним из наиболее перспективных и очевидных направлений модернизации ЗУ-23 является использование приборов, позволяющих точно определить дальность, скорость и курсовой параметр цели, а также введение прицелов, позволяющих эффективно обнаруживать и обстреливать летательные аппараты при любой освещённости.
Также остро стоит вопрос эффективности существующих 23-мм боеприпасов и их соответствия современным требованиям. Стоит признать, что выбор 23-мм патрона от авиапушки ВЯ, сделанный более чем 60 лет назад, был неоптимальным.
Патроны 23х152 мм для ЗУ-23: ОФЗ и БЗТ
Патрон размерности 23х152 мм позволял сделать относительно простую, лёгкую и компактную установку, по массе близкую к 14,5-мм спаркам (вес боеготовой ЗПУ-2 достигает 1 000 кг), но наложил серьёзные ограничения по дальности стрельбы и разрушительному действию снаряда.
До конца 1980-х в СССР массово производился зенитный патрон, изначально принятый для 25-мм автоматической зенитной пушки образца 1940 года (72-К). В послевоенное время под него были созданы морские автоматы с ленточным питанием 2М-3 и 2М-3М, которые по эффективной дальности превосходят ЗУ-23 примерно на 30 % и не сняты с вооружения до сих пор. Бронебойно-трассирующий 25-мм снаряд массой 0,288 г имеет начальную скорость 900 м/с и на дистанции 1 000 м при угле встречи 60° обеспечивает пробитие 26 мм брони.
Именно по этому пути пошли в Китае. В середине 1980-х на вооружение НОАК поступила 23-мм зенитная установка Тype 85, являвшаяся нелицензионной копией ЗУ-23. Но после опытной войсковой эксплуатации установок Тype 85 китайские военные потребовали использовать более мощный боеприпас 25х184 мм от автоматической пушки Oerlikon КВВ, что позволило увеличить дальность стрельбы и могущество действия по цели. Бронебойно-зажигательный 25-мм снаряд весом 230 г содержит 20 г взрывчато-зажигательного состава и, покинув ствол со скоростью 1 160 м/с на дистанции 1 000 м по нормали, способен пробить 35-мм броню.
25-мм зенитная артиллерийская установка Тype 87
В конце 1980-х на вооружение китайской армии была принята 25-мм установка Тype 87, созданная на основе 23-мм Тype 85 и отличающаяся от нее калибром стволов, более массивными станком и противооткатными приспособлениями. Масса установки составила 1 480 кг.
В связи с увеличением размеров и массы выстрела, ёмкость коробчатых магазинов с лентой сократилась с 50 до 40 патронов. Суммарный темп стрельбы уменьшился до 1 600 выстр./мин, , благодаря увеличению дальности по воздушным целям до 3 200 м и повышению могущества действия снаряда, эффективность Тype 87 по сравнению с ЗУ-23 в целом существенно возросла.
Даже в рамках Организации Варшавского договора некоторые страны предпочли использовать собственные более дальнобойные 30-мм спаренные буксируемые и самоходные зенитки. По этому пути пошли Чехословакия и Румыния.
После появления в странах НАТО боевых вертолётов и самолетов, вооруженных управляемыми ракетами с максимальной дальностью стрельбы, существенно выше дистанции эффективного огня буксируемых ЗУ-23 и самоходных ЗСУ-23-4 «Шилка», в СССР пришли к выводу о необходимости создания 30-мм ЗРПК «Тунгуска», который поступил на вооружение в начале 1980-х.
В конце 1980-х в КБ точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана приступили к проектированию зенитного пушечного комплекса «Сосна» с двухствольным зенитным автоматом 2А38М с темпом стрельбы до 2 400 выстр./мин. Боекомплект составлял 300 выстрелов. Дальность стрельбы – 4 000 м, досягаемость по высоте – 3 000 м.
По первоначальному проекту артиллерийская часть должна была размещаться на буксируемой четырёхколёсной повозке. Снаряженная масса ЗАК должна была составлять 6 300 кг.
Конструкция стрельбового модуля предусматривала возможность наведения вооружения на цель по азимуту вкруговую, а по углу места: от –5° до +85°, и защиту оператора от пуль и осколков. Обнаружение цели и наведение установки предполагалось осуществлять при помощи автоматического оптоэлектронного модуля, совмещенного с лазерным дальномером и вычислительным комплексом, с возможностью внешнего целеуказания. Энергоснабжение обеспечивалось автономным генератором с ДВС или по кабелю от внешнего источника.
В качестве опции буксируемую зенитную установку можно было довооружить ПЗРК «Игла» или перспективными ракетами с лазерно-лучевым наведением. Эскизы и модели буксируемого ЗАК «Сосна» неоднократно демонстрировались на международных оружейных выставках, но заказчика, готового взять на себя финансирование для воплощения установки в металле, так и не нашлось.
Варианты модернизации и дальнейшие перспективы ЗУ-23
Прежде чем начать повествование о дальнейших перспективах ЗУ-23, рассмотрим зарубежные варианты модернизации «зушек». Пожалуй, дальше всего в этом направлении продвинулась Польша.
Польские 23-мм зенитные автоматы неоднократно модернизировались, на вооружении имеется несколько вариантов, отличающихся в основном прицельными приспособлениями и наличием или отсутствием пусковых установок для ракет.
В 2002 году начался выпуск артиллерийско-ракетных буксируемых установок ZUR-23-2KG Jodek-G, оборудованных комбинированным (день/ночь) пассивным оптоэлектронным прицелом Prexer CKE-2 и двумя транспортно-пусковыми контейнерами ЗУР ближней зоны Grom (польский вариант ПЗРК «Игла»).
Благодаря введению в состав установки зенитных ракет, дальность стрельбы по воздушным целям превысила 5 000 м и появилась возможность уничтожать воздушные цели, летящие со скорость до 500 м/с. По мнению польских специалистов, эффективность ZUR-23-2KG Jodek-G по сравнению с исходной ЗУ-23 увеличилась более чем в 5 раз. Прицельный комплекс также обеспечивает работу ночью.
В 2007 году была испытана установка с улучшенным всесуточным прицелом, совмещённым с лазерным дальномером, а в боекомплекте появились подкалиберные бронебойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие снаряды с увеличенной начальной скоростью, благодаря чему эффективная дальность стрельбы возросла примерно на 20 %. В 2015 году в состав установки ввели поисково-прицельный тепловизор CKE-1T.
Для защиты авиабаз предназначен артиллерийско-ракетный комплекс Pilica (PSR-A). Действиями зенитной батареи управляет мобильный командный пункт с компьютеризированной СУО. Целеуказание поступает от мобильной трёхкоординатной радиолокационной станции IAI ELM-2106NG. Шесть комбинированных артиллерийско-ракетных установок ZUR-23-2SP Jodek с ракетами Piorun (Grom-М) оборудованы электромеханическими приводами с возможностью автоматизированного дистанционного наведения без участия расчётов.
Артиллерийско-ракетные установки оснащены комбинированной обзорно-прицельной системой GOS-1 с телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером и могут использоваться индивидуально.
Для перевозки зенитных установок и расчёта используются грузовые автомобили Jelcz 442.32 с приспособлением быстрой погрузки и разгрузки. В случае необходимости огонь можно вести из кузова.
Финны в конце 1990-х кардинально модернизировали часть своих ЗУ-23, которые в стране Суоми обозначались как 23 Itк 61. Согласно данным Military Balance, из 400 23 Itк 61 до уровня 23 ItK 95 доведено 50 единиц.
Модернизированные 23 ItK 95 получили баллистический процессор, тепловизор и лазерный дальномер. Это позволило увеличить эффективность более чем в два раза.
В XXI веке модернизированные варианты ЗУ-23 появились на постсоветском пространстве. Например, в Белоруссии силами КБ Подольского электромеханического завода были созданы ЗУ-23/30М1-3 и ЗУ-23/30М1-4.
Обе модификации оснащены электроприводами, облегчающими наведение и сопровождении цели, всесуточными оптоэлектронными системами, а также компактными бензиновыми генераторами. Установка ЗУ-23/30М1-3 дополнительно вооружена двумя ракетами «Игла».
Выпуск ЗУ-23 у нас был прекращён в середине 1980-х. Однако в России до сих пор для имеющихся установок производятся запасные части и стволы. В недавнем прошлом также было создано несколько модернизированных вариантов, наиболее известным является ЗУ-23М1.
Эта установка дополнительно вооружена ракетами «Игла». Благодаря введению тепловизионной системы поиска и сопровождения цели, а также лазерного дальномера, имеется возможность эффективной работы в условиях плохой видимости и в тёмное время суток. Возможно внешнее автоматизированное целеуказание. Внедрение электромеханических приводов наведения и цифрового баллистического вычислителя позволяет многократно повысить эффективность стрельбы из пушек.
Ещё одним вариантом модернизации является появившаяся недавно и уже широко разрекламированная установка ЗУ-23АЭ.
Заявлено, что в основе увеличения боевой эффективности ЗУ-23АЭ лежит оснащение старых «зушек» современными средствами обнаружения и сопровождения целей, дистанционным управлением и якобы даже боеприпасами с программируемым подрывом.
Модернизированные ЗУ-23АЭ получили электроприводы, что позволяет обеспечить дистанционное централизованное управление (наведение в ручном режиме тоже сохранено). В составе зенитной батареи, объединенной единой системой управления, может быть три установки, одна из которых является ведущей, а две остальные – ведомые.
По словам разработчиков, установки могут находиться на расстоянии 100 метров друг от друга. Основной изюминкой является возможность сконцентрировать на одной цели точный огонь нескольких установок, что должно многократно повысить вероятность поражения. Но, судя по всему, до практического использования ЗУ-23АЭ дело ещё не дошло.
Исторически сложилось так, что Российская Армия, в отличие от вооруженных сил большинства других государств, была очень хорошо насыщена самоходными зенитными артиллерийскими, ракетно-артиллерийскими комплексам, ПЗРК, а также мобильными ЗРК малой, средней и большой дальности. При наличии большого количества относительно современных и достаточно эффективных систем ПВО, установки ЗУ-23 в основном рассматривались как дешевое универсальное вспомогательное средство, которое, помимо борьбы с воздушным противником, могло оказывать огневую поддержку наземным подразделениям. Для командиров разного уровня основным достоинством «зушки» являлась её простота, высокая ремонтопригодность и возможность быстрой подготовки расчётов.
После окончания войны во Вьетнаме нашим зенитчикам больше не доводилось вести огонь по реальным воздушным целям. С учётом того, что простые, как лом, артиллерийские установки применялись в «антитеррористических операциях» исключительно для стрельбы по наземному противнику, оснащать их дорогостоящими оптоэлектронными прицелами, лазерными дальномерами, централизованными СУО, электромеханическими приводами, бензиновыми энергогенераторами и ракетами малой дальности руководство МО РФ не спешило.
В итоге единичные экземпляры модернизированных ЗУ-23 «светились» на различных выставках и пиар-акциях, но реально в войсках их не имелось. Когда вдруг в ходе СВО совершенно неожиданно выяснилось, что у противника тоже есть боевая авиация и особенно много проблем доставляют различные беспилотники, начались разговоры о необходимости срочного увеличения боевой эффективности имеющихся в наличии «зушек».
Но как бы это неприятно ни звучало, особого смысла вкладывать серьёзные средства и силы в кардинальную модернизацию изрядно устаревших и давно снятых с производства зениток уже нет. По-хорошему это необходимо было начинать делать ещё 20 лет назад.
Большая часть работоспособных 23-мм спарок сейчас воюет на передовой или прикрывает от ударов с воздуха различные объекты, и для модернизации их придётся выводить в тыл. Справедливости ради стоит признать, что даже в исходном виде, будучи в нормальном техническом состоянии, с не расстрелянными до состояния дробовика стволами, с хорошо подготовленным расчётом и грамотным командиром, ЗУ-23 может быть достаточно эффективна против БПЛА.
Опыт боевых действий показывает, что в светлое время суток и в условиях хорошей видимости беспилотник самолётного типа длиной около 2 м и размахом крыла до 3 м, летящий со скоростью около 100–120 км/ч, на дистанции и высоте, соответствующей половине от максимальной дальности стрельбы, после пристрелки короткими очередями трассерами уничтожается с вероятностью 0,15–0,2. В случае, когда на одном вражеском БПЛА концентрируют огонь несколько зенитных установок, его сбивают практически всегда.
Что касается столь любимых многими посетителями «Военного обозрения» снарядов с воздушным подрывом, то для ЗУ-23 это абсолютно бесперспективно. Как уже говорилось выше, для внедрения программируемых взрывателей потребуется на время изъять из действующей армии имеющиеся зенитные установки и оснастить их современными прицелами, лазерными или радиолокационными дальномерами, СУО и программаторами снарядов. Естественно, надо будет ещё наладить массовый выпуск новых 23-мм боеприпасов и обучить расчёты. В сложившейся обстановке сделать это практически нереально.
Что касается боеприпасов, то никто в мире не делает дистанционно подрываемые программируемые артиллерийские выстрелы в калибре менее 30-мм. Наиболее же распространенными калибрами автоматических пушек, способных вести огонь такими снарядами, являются: 35-мм, 40-мм и 57-мм.
При подрыве 30-мм и 35-мм снарядов поражение цели происходит не осколками корпуса, как это принято считать, а готовыми поражающими элементами, выбрасываемыми вперёд. Во время натурных экспериментов установлено, что при взрывном дроблении корпуса облако лёгких осколков, имеющих относительно низкую скорость разлёта, не обеспечивает нанесения цели требуемого ущерба и приемлемой вероятности поражения.
Компоненты 30-мм немецкого снаряда PMC308 для пушки MK30-2/ABM
30-мм снаряд PMC308, разработанный компанией Rheinmetall, содержит 162 поражающих элемента, которые уложены в 6 рядов по 27 элементов в каждом ряду. Длина снаряда – 173 мм, масса снаряда – 360 г, масса готовых поражающих элементов – 201 г.
Из этого следует, что вес готовых поражающих элементов в 30-мм снаряде PMC308 больше, чем масса всего 23-мм осколочно-фугасно-зажигательного снаряда (190 г). 23-мм ОФЗ для ЗУ-23 имеет весьма скромный внутренний объём и снаряжен 18,5 г взрывчатки.
Российский ВПК способен изготавливать уникальные «не имеющие аналогов» изделия, но с учётом состояния отечественной отрасли, производящей электронные компоненты, вызывает большие сомнения её способность в значимых объёмах создавать надёжные взрыватели, которые по габаритам будут меньше аналогичного изделия Rheinmetall.
Из вышеизложенного следует, что сделать массовый 23-мм снаряд с дистанционным воздушным подрывом, удовлетворяющий критерию «стоимость-эффективность», в ближайшей перспективе вряд ли реально, и самым оптимальным является «малая модернизация» части ЗУ-23 с оснащением их всесуточными прицельно-поисковыми системами и современными дальномерами.
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