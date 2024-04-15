Глава ГУР Украины Буданов* (*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в очередной раз высказал предположение о переходе ВС РФ в широкомасштабное наступление уже в конце мая-начале июня.По словам Буданова*, Киев будет готов к подобному развитию событий на поле боя, однако без своевременной помощи Запада ВСУ будет "катастрофически тяжело" отражать атаки. Еще одним условием для успешного сопротивления украинской армии Буданов* назвал беспрерывность дальнейшего предоставление западной военной поддержки. Текущую ситуацию на фронте Буданов* характеризует как "сложную, но контролируемую".Ранее глава украинского ГУР в интервью немецкой прессе прогнозировал, что к концу весны текущего года ВС РФ достигнут Часов Яра и будут продвигаться в сторону Покровска (Красноармейска), являющегося одним из основных узлов обороны боевиков киевского режима в оккупированной Киевом части ДНР. При этом, говоря о новой попытке контрнаступления ВСУ в этом году, Буданов* отмечает, что это маловероятно из-за дефицита у украинской армии артиллерийских боеприпасов.Ранее британское издание Guardian со ссылкой на высокопоставленных представителей ГУР Украины сообщало, что Киев намерен осуществить очередную попытку разрушить Крымский мост, при этом громко утверждая, что это "неизбежно". В организовывающем теракты в России украинском ведомстве обещают осуществить свои грандиозные планы уже в первой половине 2024 года.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»