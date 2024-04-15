Глава украинского ГУР: Российские войска начнут наступление в конце мая - начале июня

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Глава украинского ГУР: Российские войска начнут наступление в конце мая - начале июня

Глава ГУР Украины Буданов* (*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в очередной раз высказал предположение о переходе ВС РФ в широкомасштабное наступление уже в конце мая-начале июня.

По словам Буданова*, Киев будет готов к подобному развитию событий на поле боя, однако без своевременной помощи Запада ВСУ будет "катастрофически тяжело" отражать атаки. Еще одним условием для успешного сопротивления украинской армии Буданов* назвал беспрерывность дальнейшего предоставление западной военной поддержки. Текущую ситуацию на фронте Буданов* характеризует как "сложную, но контролируемую".



Ранее глава украинского ГУР в интервью немецкой прессе прогнозировал, что к концу весны текущего года ВС РФ достигнут Часов Яра и будут продвигаться в сторону Покровска (Красноармейска), являющегося одним из основных узлов обороны боевиков киевского режима в оккупированной Киевом части ДНР. При этом, говоря о новой попытке контрнаступления ВСУ в этом году, Буданов* отмечает, что это маловероятно из-за дефицита у украинской армии артиллерийских боеприпасов.

Ранее британское издание Guardian со ссылкой на высокопоставленных представителей ГУР Украины сообщало, что Киев намерен осуществить очередную попытку разрушить Крымский мост, при этом громко утверждая, что это "неизбежно". В организовывающем теракты в России украинском ведомстве обещают осуществить свои грандиозные планы уже в первой половине 2024 года.
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25 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +5
    Сегодня, 18:21
    В крайняк в июле или августе, а уж в сентябре или октябре точно начнут, а с ноября по апрель продолжат.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 18:52
      Что-то давно его не было слышно.
      Предполагали что он преставился, а тут такая новость.
      Может это уже дипфейк Буданова? recourse
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 19:28
        С такой наглой рожей и до сих пор живой...??? Этот главный террорист УкроРейха должен был бы давно уже перегноем стать, а он всё в "Отто Скорцени" играет... Ну неужели нет у нас в России современных "Судоплатовых" , которые смогли бы стереть эту нахальную улыбку с Будановской физиономии...???
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 19:47
          год назад (чуток меньше) он знакомился с возможностями нашего Кинжала.
          а что бы в Судоплатова поиграть надо сначала Куев взять.а вот этого хотят все местные коментаторы , но почему то не их руками.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:59
          Цитата: Lev_Russia
          С такой наглой рожей и до сих пор живой...???

          Может, потому что рожа тупая, поэтому и не уничтожили, дают немного пожить.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 19:04
      Почему "мамкин пирожок "ещё живой?В чем проблема его ликвидировать?
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 19:49
        он на поверхности почти не появляется. его и в подвалах-бункерах достали ( в мае июне того года), но выжил сморчок, правда месяц другой в дойчлянде выхаживали. а с тех пор он только по подземельям и шкерится. крысы они вообще подвалы любят, че им на поверхности делать?
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 19:07
      Цитата: Виктор Сергеев
      В крайняк в июле или августе, а уж в сентябре или октябре точно начнут, а с ноября по апрель продолжат.

      То, что он знающий своё дело террорист и п@lдонок, он уже делом доказал.

      Оказывается, он ещё и стратег...
  2. ian Звание
    ian
    +5
    Сегодня, 18:24
    В прошлом году рекламировали свое. Не срослось. Теперь рекламируют чужое- вдруг тоже сглазить получится....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:51
      Он - не Буданов.
      Он - Бодунов. drinks laughing
      Тоже мне Ванга нашелся. wassat
      Даже я и ВВП не знаем, когда начнётся наступление. laughing
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +3
        Сегодня, 19:15
        Даже я и ВВП не знаем, когда начнётся наступление.
        ну с ВВП понятно - у него много дел. Вы то почему не знаете? Непорядок, однако! wink (Сарказм).
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:02
        Цитата: Бородач
        Даже я и ВВП не знаем, когда начнётся наступление.

        Вы только не проболтайтесь, враг не дремлет.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:02
      Цитата: ian
      В прошлом году рекламировали свое. Не срослось. Теперь рекламируют чужое- вдруг тоже сглазить получится....

      good good
      А если оружие и деньги не клянчить - тоже, может быть, откуда-нибудь само возьмётся? laughing
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:06
        Цитата: Zoldat_A
        А если оружие и деньги не клянчить - тоже, может быть, откуда-нибудь само возьмётся?

        В России испокон веков, нищим и юродивым, копеечку подавали, вот у укров осталась генная привычка попрошайничать
        Хотя чего не было в то время у евреев, а сейчас и евреи начали попрошайничать..
    3. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 19:06
      ...Теперь рекламируют чужое- вдруг тоже сглазить получится....

      Поскольку они все в основном русские, только с мозгами на бекрень, то имеют два начала - украинское, и отсюда у них манера к патологическому завиранию, и русское, и отсюда у них иногда происходит просветление в мозгах и объективный взгляд на жизнь.
      В данном случае мы видимо имеет дело с кратковременным просветлением в мозгах. bully
  3. AlexWar
    AlexWar
    -3
    Сегодня, 18:36
    Россия и так наступает я думаю как может. Если Курган затопит думаю отложат наступление. Летом пожары будут снова поджигать леса будут.
  4. костя1 Звание
    костя1
    -2
    Сегодня, 18:41
    К гадалке сходил-или сам-додумался? laughing
  5. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 18:43
    Денег дай.


    .... И ключ от квартиры, где деньги лежат...
    В лондоне
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 18:48
    Глава ГУР Украины Буданов* (*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в очередной раз высказал предположение...
    сколько он ещё будет высказывать чтобы то ни было, ему пора к бандере в преисподнюю. Этого то не обещали оставлять в живых я надеюсь...
  7. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin
    0
    Сегодня, 19:00
    А сейчас РФ отступает?? wink
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 19:04
    Эта рожа никак не тянет на Нострадамуса yes
  9. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 19:11
    начнут наступление в конце мая - начале июня

    А сейчас так, без наступления продвигаются... просто нациков давят. . так их и надо, главное чтобы наши парни живые оставались, а торопиться не надо...
  10. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 19:29
    Помню наше наступление планировали военкоры на декабрь 2022 - январь 2023. Но что-то не задалось
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 19:37
      А с каких это пор наступление ВС РФ, военкоры планируют?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 20:22
        Они многое планируют и ещё больше объясняют реальность, которая расходится с планами.
        Вообще мне было бы крайне интересно узнать какие-нибудь реальные планы, кто готовил, чего хотел, какими силами располагал и чего достиг. Возможно сгорю от испанского стыда, но всё равно любопытно

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