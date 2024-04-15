Зеленскому показали украинский аналог российского барражирующего боеприпаса «Ланцет»

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Зеленскому показали украинский аналог российского барражирующего боеприпаса «Ланцет»

На Украине разработали аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", новый беспилотник уже показали Зеленскому в рамках дня работника оборонно-промышленного комплекса. Как пишут украинские медиа, беспилотник находится на этапе доработки, но якобы активно применяется на фронте.

На Украине создали ударный беспилотник такого же класса, как российский "Ланцет". Согласно данным из открытых источников, беспилотник имеет Х-образные рули, как у первой версии российского дрона, а также боевую часть весом 3 кг. Как утверждают разработчики, дрон может нести боеголовку с осколочной частью, термобарической и бронебойной с ударным ядром. Скорость заявлена в 140 км/час, дальность поражения - 100 км. Запуск с катапульты, двигатель электрический.



Особенностью данного барражирующего боеприпаса является система "машинного зрения", которая обеспечивает захват цели и автоматическое наведение на нее дрона. Также утверждается, что украинский ударный дрон, название которого не раскрывается, работает в связке с дроном-ретранслятором, который ищет цели и наводит его на них.

У ВСУ на данный беспилотник планы грандиозные, в перспективе он должен поражать цели как на земле, так и в небе. Особая надежда на то, что он сможет сбивать российские вертолеты.

Все беспилотники комплекса оснащаются высоконадежными модулями шифрованной связи (стандарт AES256), что позволяет работать в условиях активного подавления системами РЭБ

- пишет украинский ТГ-канал "Милитарный".
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    23 комментария
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    1. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Сегодня, 19:02
      Когда медики разрабатывают яд, параллельно разрабатывают антидот yes
      Думаю, он у нас уже есть hi
      1. кредо Звание
        кредо
        +6
        Сегодня, 19:13
        Лучшим антидотом наверное будет полное уничтожение энергетических мощностей (ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, подстанций и тому подобное) на расстояние 500 километров от линии фронта.
        И до кучи, пора бы уже по взрослому заняться мостами. hi
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 20:26
          Зачем-же расстояния от фронта мерить.
          Зарядить дрон можно хоть от автомобиля.
          А вот производить дроны (как и вообще делать и чинить любую технику) без электричества не получится.
          Зима прошла, насмерть гражданские уже не поморозятся. Самое время отключить электричество по всей Украине.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:17
        Ну вот и до российского вундерваффе УкроРейх наконец-то добрался... Ничто не помогло и это не поможет... От опытного образца до массового производства дистанция приличного размера... И у нас уже столько модификаций Ланцета Zala Aero разработала и разрабатывает, что вряд ли ВПК УкроРейха сможет что-то достойное противопоставить изделиям этой компании ни сегодня, ни в будущем... Ну и потом, копия всегда обычно хуже оригинала...
        1. BAI Звание
          BAI
          +1
          Сегодня, 19:28
          От опытного образца до массового производства дистанция приличного размера...

          В 1943 от решения ГКО до серийного выпуска Су-85 - 7 месяцев. Из них 2 месяца ушло на подковерные бодания по выбору пушки
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 19:40
            Вот только не нужно сравнивать производственные мощности СССР во время ВОВ, с тем что осталось от ВПК Украины сегодня... Впрочем, как и научно-производственные кадры... Что-то тупо передрать в единичном экземпляре и наладить массовый выпуск всё таки разные вещи... Разместить где-то в Европе заказ может и можно, но дорого и долго... Китай или Корея... Китайцы хоть и играют с нами в союзников, но бизнес у них живёт своей жизнью и ему без разницы где и на чём деньги зарабатывать... Корейцы тоже за это возьмутся... Поживём - увидим во что это выльется... Но копия обычно всегда хуже оригинала..
      3. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +2
        Сегодня, 19:38
        в таких вопросах надо не думать, а знать.
        если реально с ретриком и дальностью в 100км то очень опасная хрень.
        и хз правда как они собрались по вертушкам с него работать, имхо тут только если ударным ядром шмалять. надо бы узнать насколько опасно ударное ядро для вертушки , противовертолетные мины вроде тоже на них основаны. там капля металла летит но со скоростью мало уступающей кумулятивной струе. пробиваемость емнип до 100мм брони, и если попадет в движок то выведет его из строя. но там есть второй движок да и в первый еще попасть надо. поэтому интересно как они это реализовать хотят.
      4. wladimirjankov Звание
        wladimirjankov
        0
        Сегодня, 20:11
        Думаю, он у нас уже есть

        К сожалению мы не медики. И начинаем чесаться и что делать когда к нам к нам уже прилетит и ударит по "репе". Вот тогда до нас доходит и мы начинаем шевелиться. Последние подтверждающие примеры это "Крокус", НПЗ в нижнем новгороде, Татарстане и других городах россии. Поэтому уверен, что никаких антидотов у нас нет. Мы русские всегда руководствуемся понятием "авось" пронесет.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +9
      Сегодня, 19:03
      Если РФ не будет сама писать правила игры , то это будут делать за нее другие. Почему киевский режим и штабы всу все еще живы? или это выгодно РФ ?????
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 19:04
      Не совсем по теме, но приятно получать такую информацию, уже подтверждённую официально серьёзным источником.:

      МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Примерно 60 иностранных наемников и кадровых офицеров украинских войск уничтожены ударом ВКС РФ в Славянске, сообщили ТАСС в силовых структурах. "Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наемники. Это и французы, и представители из США и Грузии. Всего порядка 60 человек уничтожены", - сообщил представитель силовых структур.
    4. mysticman 1 Звание
      mysticman 1
      +8
      Сегодня, 19:04
      this is all the work of western companies NOT ukranians , in Ukraine they are simply ordered to pretend they are their own creations in order to hide western involvement in this drone program , the same thing is with their maritime drones, its all a western drone warfare program against Russia .
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +2
        Сегодня, 19:17
        Of course! Ukrainians can only use western drones or engage in their final assembly...
    5. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 19:06
      Ну а чего мы хотели? Время идет, противник приспосабливается! Образцов отечественного беспилотника в руки ВСУ попало предостаточно, значит могли составить подробное представление о конструкции и об элементной базе! Думаю и прошивку могли снять. Сейчас где-нибудь в тихом уголке восточной Европы наладят цех и начнут клепать... В этих условиях ЗАЛА должна была позаботиться не только о выпуске и модернизации дрона, но и возможных мерах его глушения и перехвата в случае использования противником аналогов!
    6. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 19:07
      Дальность в 100 км серьёзная цифра,и для поля боя это новая головная боль для наших военных.
    7. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 19:14
      показали украинский аналог российского

      Показать то показали, а в серию?, больше на показуху похоже, сидят они на поставках халявных, а это так... для распила....
    8. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 19:20
      близко не похож на ланцет
    9. Макsim
      Макsim
      +2
      Сегодня, 19:21
      Скорость заявлена в 140 км/час, дальность поражения - 100 км. Запуск с катапульты, двигатель электрический. кто то пиликает ой как сильно. И да связь то как предполагают?
      1. Garri Звание
        Garri
        0
        Сегодня, 19:45
        Написали же,в связке с ретлянслятором
    10. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 19:44
      чёт у них ни в одном глазу про капитуляцию..наоборот, ещё большее рвение сражаться..новые разработки..поиск поставок оружия.
      Нет бы подписать приказ о капитуляции и сдаче в плен всех вооружённых формирований с оружием и техникой, а заодно с инструкторами и советниками нато и наёмниками...а потом застрелиться
    11. Garri Звание
      Garri
      +1
      Сегодня, 19:44
      Это серьезное заявление, и шапкозакидательски к этому относится не стоит. Думаю, разведка активно ищет производственные площадки для из окинжаливания
    12. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 20:13
      Скорость не очень велика. Для наземных целей хватит. А вот насчёт сбить вертолёт такой штукой, это большой вопрос. Только если вертолёт на земле стоИт.
    13. wladimirjankov Звание
      wladimirjankov
      0
      Сегодня, 20:19
      Если и дальше будем тянуть резину, стоять годами в обороне и церемонится с нацистами, то они еще не то придумают вместе со своими покровителями. Давить их надо и как можно быстрее.
    14. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 20:22
      Разработчик с замыленным лицом как пить дать представитель израильской фирмы Рафаэль (или как там разработчик у них называется).

      Значит надо будет добавить силуэт их разработки к уже существующим БПЛА.

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