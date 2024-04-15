Зеленскому показали украинский аналог российского барражирующего боеприпаса «Ланцет»
На Украине разработали аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", новый беспилотник уже показали Зеленскому в рамках дня работника оборонно-промышленного комплекса. Как пишут украинские медиа, беспилотник находится на этапе доработки, но якобы активно применяется на фронте.
На Украине создали ударный беспилотник такого же класса, как российский "Ланцет". Согласно данным из открытых источников, беспилотник имеет Х-образные рули, как у первой версии российского дрона, а также боевую часть весом 3 кг. Как утверждают разработчики, дрон может нести боеголовку с осколочной частью, термобарической и бронебойной с ударным ядром. Скорость заявлена в 140 км/час, дальность поражения - 100 км. Запуск с катапульты, двигатель электрический.
Особенностью данного барражирующего боеприпаса является система "машинного зрения", которая обеспечивает захват цели и автоматическое наведение на нее дрона. Также утверждается, что украинский ударный дрон, название которого не раскрывается, работает в связке с дроном-ретранслятором, который ищет цели и наводит его на них.
У ВСУ на данный беспилотник планы грандиозные, в перспективе он должен поражать цели как на земле, так и в небе. Особая надежда на то, что он сможет сбивать российские вертолеты.
- пишет украинский ТГ-канал "Милитарный".
Информация