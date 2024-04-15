По военному полигону в районе города Чугуев Харьковской области нанесена очедная серия ракетных ударов

В окрестностях города Чугуев Харьковской области зафиксировано как минимум четыре ракетных удара. Предположительно, целью атаки стал военный полигон, используемый ВСУ для размещения военной техники и личного состава.Несмотря на заявления оккупационных украинских властей региона о якобы отсутствии каких-либо разрушений вследствие ударов, представители пророссийского подполья, действующего в Харьковской области, сообщают о масштабных пожарах на территории украинского военного объекта, а также о значительном количестве автомобилей "скорой помощи", движущихся в направлении места ударов. Также сообщается, что, судя по всему, ВС РФ удалось таким образом сорвать попытку ротации боевиков киевского режима.Кроме того, сообщается об успешном уничтожении комплекса ПВО IRIS-T украинской армии в населенном пункте Гороховатка Харьковской области.Ранее сообщалось, что в составе ВС РФ появилась группировка войск "Север", действующая на Белгородском направлении. Судя по всему, в нее вошли подразделения, ранее входившие в группировки прикрытия государственной границы России. В задачи нового объединения будет входить противодействие боевикам киевского режима на территории Харьковской и Сумской областей.Между тем, на Купянском направление отмечается сокращение численности личного состава украинской группировки. Значительная часть сил и средств ВСУ перебрасывается в район Часов Яра, однако при этом в Купянск перебрасываются дополнительные единицы спецтехники для подготовки фортификационных сооружений по правому берегу реки Оскол.

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