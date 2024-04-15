По военному полигону в районе города Чугуев Харьковской области нанесена очедная серия ракетных ударов

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По военному полигону в районе города Чугуев Харьковской области нанесена очедная серия ракетных ударов

В окрестностях города Чугуев Харьковской области зафиксировано как минимум четыре ракетных удара. Предположительно, целью атаки стал военный полигон, используемый ВСУ для размещения военной техники и личного состава.

Несмотря на заявления оккупационных украинских властей региона о якобы отсутствии каких-либо разрушений вследствие ударов, представители пророссийского подполья, действующего в Харьковской области, сообщают о масштабных пожарах на территории украинского военного объекта, а также о значительном количестве автомобилей "скорой помощи", движущихся в направлении места ударов. Также сообщается, что, судя по всему, ВС РФ удалось таким образом сорвать попытку ротации боевиков киевского режима.



Кроме того, сообщается об успешном уничтожении комплекса ПВО IRIS-T украинской армии в населенном пункте Гороховатка Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в составе ВС РФ появилась группировка войск "Север", действующая на Белгородском направлении. Судя по всему, в нее вошли подразделения, ранее входившие в группировки прикрытия государственной границы России. В задачи нового объединения будет входить противодействие боевикам киевского режима на территории Харьковской и Сумской областей.

Между тем, на Купянском направление отмечается сокращение численности личного состава украинской группировки. Значительная часть сил и средств ВСУ перебрасывается в район Часов Яра, однако при этом в Купянск перебрасываются дополнительные единицы спецтехники для подготовки фортификационных сооружений по правому берегу реки Оскол.
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    5 комментариев
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    1. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 19:35
      Нет инициативы на местах. Надо активизировать действия там, откуда сняли войска. 1 в 1 ошибки ВОВ.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 19:35
      Как я где-то вычитал Искандер М имеет 7 вариантов боеголовок для баллистических ракет,мне по душе с воздушным подрывом и вся земля кольцом в крапинку.От мелких разрывов.
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        +4
        Сегодня, 19:59
        Цитата: tralflot1832
        Как я где-то вычитал Искандер М имеет 7 вариантов боеголовок

        Просто уточню немного;
        1. Кассетная БЧ с 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 м над поверхностью земли. Подрыв производит дистанционный взрыватель 9Э156 с помощью лазерного дальномера и радиовысотомера.
        2. Кассетная БЧ с кумулятивными осколочными боевыми элементами ПТАБ-2.5КО, способными пробивать броню крыши бронетехники толщиной до 20 мм.
        3. Кассетная БЧ с самоприцеливающимися боевыми элементами СПБЭ-Д. Элементы наводятся с помощью собственных РЛС и ИК ГСН.
        4. Кассетная БЧ объёмно-детонирующего действия для поражения живой силы и техники среди застройки и в укрытиях.
        5. Кассетная БЧ, позволяющая выполнять дистанционное минирование минами ПФМ-1 или самоустанавливающимися минами-растяжками ПОМ-2 «Отёк», или противотанковое минирование магнитными минами ПТМ-3.
        6. Проникающая фугасная БЧ для поражения командных центров в железобетонных бункерах.
        7. Осколочно-фугасная БЧ для поражения точечных целей, а также техники и людей рядом с ней.
        8. Фугасно-зажигательная БЧ для поражения складов боеприпасов и ГСМ.
        9. Специальная (ядерная) боевая часть мощностью до 50 килотонн.
        С уважением hi
        1. DenVB Звание
          DenVB
          +1
          Сегодня, 20:32
          Цитата: Анатоль Клим
          9. Специальная (ядерная) боевая часть мощностью до 50 килотонн.

          Вот! Пора!
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 20:04
      Не плывёт теперь баржа из города Чугуева,затонула вдруг она железяка нехорошая wassat

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