Министр энергетики Украины подтвердил отказ Киева от продления транзита российского газа

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Министр энергетики Украины подтвердил отказ Киева от продления транзита российского газа

Украина не планирует продлевать договор на транзит российского газа через свою территорию, на сегодняшний день Киев не ведет переговоры ни с одной страной Евросоюза по транзиту газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко прибыл в Брюссель на неформальную встречу министров энергетики Евросоюза в Брюсселе, где заявил, что на сегодняшний день Украина не готовит каких-либо проектов с другими странами по транзиту российского газа через украинскую территорию.



У нас нет проектов на этой стадии с какими-либо компаниями или странами. В конце этого года истекает нынешний контракт. Мы не планируем каких-либо двусторонних или многосторонних переговоров с Россией по этому вопросу

- заявил украинский министр.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова продлить транзит российского газа через свою территорию после истечения контракта с "Газпромом", но на прямые переговоры с Москвой Киев не пойдет. Если какая-либо из стран Европы желает закупать газ у России, то пусть самостоятельно договаривается с Россией. В этом случае Украина формально бы перекачивала уже европейский газ, а не российский.

Напомним, что в настоящее время российский газ в Западную и Северную Европу идет только по одной ветке украинской ГТС, через станцию Сунжа. Южная Европа получает газ через "Турецкий поток" и от Украины не зависит.
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    19 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 19:29
      Баба с возу,кобыле,легче. Напугал ежа...
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 20:24
        К денацификации и демилитаризации, можно смело добавить и деиндустриализацию, при том это украинский режим делает вместе с нами, а что-то сделал уже до нас и за нас.
        Похоже что сельское хозяйство останется единственной отраслью на территории бывшей УССР. hi
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 20:27
          Теперь можно бить по газопроводам и компрессорным станциям, все равно более не нужны.
      2. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 20:27
        Этот анекдот класса "выбью себе глаз, чтоб у тёщи зять кривой был".
        России выгодно повышение тарифов на газ.
        Плохо только, что в Европу российский газ всё-же просачивается. А отрубать надо конкретно. Пусть из США их СПГ скупают.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 19:32
      100 млн тонн железа будет закопано в землю.Нам то чего переживать у нас газ есть,плохо тому у кого его нет.(с).
    3. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 19:38
      Так газа и так нет. Нет покупателей в Европе. Украина нулевой транзит себе в заслугу пытается поставить
    4. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 19:38
      Они потом еще выть будут,ну после того как ес напрямую договорится об прокачке без шумеров, а шумеры такие опа и диверсию, а потом ну типа вы ес сами и охраняйте свой газ,(предлог ввода войс нато)
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:51
        Цитата: evgen1221
        Они потом еще выть будут

        Они просто не догоняют, что газ из США им будет не по карману. На оружие им денег дадут, а на газ "дулю с маслом". А по чём газ в Европе, я на своей шкуре зимой испытываю, когда зимой за 64 метра квартиру, счет 300 евро.
    5. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 19:38
      А газ то продолжаете получать-или как?
    6. Garri Звание
      Garri
      +5
      Сегодня, 19:41
      Да раздолбать уже до конца все,что у них связанно с гтс. Слишком много болтают
    7. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:46
      на сегодняшний день Украина не готовит каких-либо проектов с другими странами по транзиту российского газа через украинскую территорию.

      Я думаю, Россия от этого только выиграет.
      1. Deon59 Звание
        Deon59
        +1
        Сегодня, 19:51
        А чиновники и компания с Миллером как , серпом по яйцам
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:55
          Цитата: Deon59
          А чиновники и компания с Миллером как , серпом по яйцам

          У них денег , и так навалом, даже правнукам останется. Серп приберегут.
          1. Deon59 Звание
            Deon59
            0
            Сегодня, 19:57
            Денег много не бывает
            сайта
        2. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 20:10
          Цитата: Deon59
          А чиновники и компания с Миллером как , серпом по яйцам

          Зато причина для "жестов доброй воли" исчезает. laughing
    8. Denis812 Звание
      Denis812
      +2
      Сегодня, 19:50
      Отчего-то мне кажется, что на следующий день после окончания транзита газа ВС РФ начнут наконец попадать по газовым магистралям, распределительным станциям и прочим газоузлам.
    9. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 20:05
      Пусть скакуасы хворостом топят. И кизяком. Пусть возвращаются к истокам wink
    10. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 20:10
      Не планирует так не планирует...до конца года еще...
      а пока посмотрим - немцы - Выступая на экономической конференции в Бад-Зарове, Хабек напомнил правило, что в случае перебоев со снабжением газом Восточной Европы ФРГ придется делиться своим газом с восточноевропейскими потребителями, и немецкая индустрия может столкнуться с нехваткой газа. Как он подчеркнул, "безопасного сценария развития событий нет".
      https://www.interfax.ru/business/905876
      делится то оно, только ...Власти Евросоюза грозят Германии судебным разбирательством за то, что та берет налог за экспорт газа из страны и нарушает свободный рынок и европейскую солидарность. Берлин уступать не намерен
      https://eadaily.com/ru/news/2024/04/15/u-germanii-net-deshevogo-gaza-dlya-sosedey-po-es-bryussel-grozit-sudom-za-nadbavku
    11. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 20:17
      Галущенко только прибыл в Брюссель на неформальную встречу министров энергетики Евросоюза в Брюсселе. А что он заявит после завершения встречи? Словаки не против продлить контракт с Россией. Венгрия тоже. Правда у них уже есть запасной вариант через Турцию. И это их спасает. Только как быть с Приднестровьем? А ну да, ведь Молдова еще не в ЕС. Значит должен быть еще отдельный разговор.

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