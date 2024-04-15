Министр энергетики Украины подтвердил отказ Киева от продления транзита российского газа
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Украина не планирует продлевать договор на транзит российского газа через свою территорию, на сегодняшний день Киев не ведет переговоры ни с одной страной Евросоюза по транзиту газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Галущенко прибыл в Брюссель на неформальную встречу министров энергетики Евросоюза в Брюсселе, где заявил, что на сегодняшний день Украина не готовит каких-либо проектов с другими странами по транзиту российского газа через украинскую территорию.
У нас нет проектов на этой стадии с какими-либо компаниями или странами. В конце этого года истекает нынешний контракт. Мы не планируем каких-либо двусторонних или многосторонних переговоров с Россией по этому вопросу
- заявил украинский министр.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова продлить транзит российского газа через свою территорию после истечения контракта с "Газпромом", но на прямые переговоры с Москвой Киев не пойдет. Если какая-либо из стран Европы желает закупать газ у России, то пусть самостоятельно договаривается с Россией. В этом случае Украина формально бы перекачивала уже европейский газ, а не российский.
Напомним, что в настоящее время российский газ в Западную и Северную Европу идет только по одной ветке украинской ГТС, через станцию Сунжа. Южная Европа получает газ через "Турецкий поток" и от Украины не зависит.
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