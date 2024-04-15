Зеленский призвал коллективный Запад защищать Украину так же, «как Израиль»
Зеленский захотел, чтобы западные страны защищали Украину так же, как и Израиль, поэтому записал соответствующее обращение, разместив его в своем ТГ-канале.
Главе киевской хунте стало обидно, что при ударе Ирана по Израилю США и другие страны западной коалиции сбивали иранские дроны и ракеты, а когда Россия наносит ракетные удары по Украине, ни одна западная система ПВО на это не реагирует. Зеленский тоже хочет, как у Израиля. По его мнению, для этого нужно только решение коллективного Запада.
- написал Зеленский.
А ведь ему сегодня глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на чистом английском языке объяснил, что страны НАТО никак не могут сбивать ракеты и беспилотники над Украиной, потому что это грозит прямым столкновением с Россией. Британец прямо сказал, что никто в Европе не хочет, чтобы война вышла за пределы Украины. Запад и дальше готов инвестировать в киевский режим, лишь бы руками украинцев нанести как можно больше вреда России, но при этом не должен пострадать ни один западный солдат.
- добавил Кэмерон.
В общем, чтобы стало "как у Израиля", одного желания мало.
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