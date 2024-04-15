Зеленский призвал коллективный Запад защищать Украину так же, «как Израиль»

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Зеленский призвал коллективный Запад защищать Украину так же, «как Израиль»

Зеленский захотел, чтобы западные страны защищали Украину так же, как и Израиль, поэтому записал соответствующее обращение, разместив его в своем ТГ-канале.

Главе киевской хунте стало обидно, что при ударе Ирана по Израилю США и другие страны западной коалиции сбивали иранские дроны и ракеты, а когда Россия наносит ракетные удары по Украине, ни одна западная система ПВО на это не реагирует. Зеленский тоже хочет, как у Израиля. По его мнению, для этого нужно только решение коллективного Запада.



Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО

- написал Зеленский.

А ведь ему сегодня глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на чистом английском языке объяснил, что страны НАТО никак не могут сбивать ракеты и беспилотники над Украиной, потому что это грозит прямым столкновением с Россией. Британец прямо сказал, что никто в Европе не хочет, чтобы война вышла за пределы Украины. Запад и дальше готов инвестировать в киевский режим, лишь бы руками украинцев нанести как можно больше вреда России, но при этом не должен пострадать ни один западный солдат.

(...) если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, я думаю, что Вам следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации

- добавил Кэмерон.

В общем, чтобы стало "как у Израиля", одного желания мало.
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    5 комментариев
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    1. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 20:22
      Марсиан еще позови-за тебя воевать laughing
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:31
        Зеленский тоже хочет, как у Израиля.

        Для того чтобы хотеть как у Израиля, нужно быть Израилем, а полуеврейская национальность ЗелиБобы на укропитеков ну никак не распространяется... Вот ежели он всем бойца ВСУ обрезание бы сделал, то они бы ещё подумали, а умирать за УкроРейх, дураков нет... Ну разве что Макрон ещё не французов на убой пришлёт...
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 20:26
      неееет зелебобик, ты должен сдохнуть поганой, медленной и мучительной смертью от русской руки и чем быстрее, тем лучше
    3. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 20:30
      Чего теперь скрывать то. Проект то один, одного хозяина. Да и представители одного народа и там, и там.
    4. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 20:33
      ну в принципе логично, в израИле нацисты, в укрАине нацисты, значит нацистский запад должен защищать как одних так и других

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