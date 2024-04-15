Зеленский призвал коллективный Запад защищать Украину так же, «как Израиль»

Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО

(...) если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, я думаю, что Вам следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации