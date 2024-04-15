Эксперты выдвигают версии о том, зачем Нетаньяху отдавал приказ атаковать консульство Ирана, зная о высокой вероятности иранского ответа

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Эксперты выдвигают версии о том, зачем Нетаньяху отдавал приказ атаковать консульство Ирана, зная о высокой вероятности иранского ответа

После массированного иранского удара по объектам в Израиле всё чаще озвучивается вопрос о том, а для чего вообще понадобилось израильскому военно-политическому руководству отдавать приказ о нанесении удара по иранскому консульству в Дамаске. Этот вопрос сложно назвать праздным, ведь удар по дипломатической миссии международным правом приравнивается ударом по самому государству, интересы которого эта дипмиссия представляет. В Израиле это прекрасно понимали и, тем не менее, здание консульства атаковали.

А если понимали и от планов не отказались, то явно держали в уме и вероятные последствия – в виде как минимум симметричных иранских действий в отношении израильских дипмиссий. Иран пошёл дальше и атаковал непосредственно территорию Израиля.



Так для чего же Биньямину Нетаньяху понадобилось идти на столь значительные риски для самого Израиля? Здесь экспертные мнения расходятся. В ряде западных стран, включая США, говорят о том, что таким образом Нетаньяху хотел «продления американской поддержки». Причём это ему могло понадобиться в связи с тем, что из Вашингтона всё назойливее требовали закругляться с операцией в секторе Газа. Не вызывали особого воодушевления в администрации Байдена и планы израильского командования атаковать палестинский Рафах. Но если бы Нетаньяху полностью вывел войска из сектора, то к нему возникли бы вопросы, а чего, собственно, ЦАХАЛ там добился за эти полгода?

Если эта теория верна, то Нетаньяху попытался переиграть американскую администрацию, наперёд зная, что удар по консульству Ирана в Дамаске приведёт к неминуемому иранскому ответу, и после этого вновь можно выставлять себя в качестве жертвы и просить помощи союзников. И эта помощь может быть одобрена до конца недели.

Есть и другое мнение. Оно заключается в том, что Нетаньяху отдавал личное распоряжение об ударе по консульству Ирана с целью проверить, стал ли Иран обладателем ядерного оружия или пока нет. Если бы Иран не ответил военным путём на израильский удар, то Израиль мог бы перейти к ещё более решительным действиям, чтобы не позволить Ирану довести работы по созданию ядерной бомбы до логического завершения. Но Иран ударил в ответ. А это вполне может свидетельствовать о том, что у Ирана уже есть ядерное оружие, а сам удар стал для Израиля сигналом о том, что в регионе теперь есть паритет сил, включая ядерные.
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    41 комментарий
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    1. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      +4
      Сегодня, 20:33
      стал ли Иран обладателем ядерного оружия или пока нет.

      То есть Натаньяху рассчитывал что Иран нанесёт удар ядерным оружием, если оно у него есть? Странная логика.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +6
        Сегодня, 20:39
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Странная логика.

        Нормальная. Без ЯО на страну с ЯО только клоун рискнул.
        1. Лт. запаса ВВС Звание
          Лт. запаса ВВС
          +3
          Сегодня, 20:43
          Цитата: Alex777
          Без ЯО на страну с ЯО только клоун рискнул.

          У Палестины тоже нет ядерного оружия, но это не мешало запускать большое количество неуправляемые ракет.
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            +6
            Сегодня, 20:45
            Потому что палестинцы - партизаны на территории Израиля.
            Очевидно, что по своей территории, ЯО никто не применяет.
            Частично в этом причина того, почему клоун такой смелый...
            1. Грац Звание
              Грац
              +1
              Сегодня, 21:29
              вы серьезно, клоуну плевать на Украину, у него наверняка уже несколько запасных аэродромов подготовлено за рубежом , он уверен и не собирался оставаться на Украине после всего, он и АЭс подорвет с него станентся
              1. Alex777 Звание
                Alex777
                0
                Сегодня, 23:14
                Цитата: Грац
                вы серьезно, клоуну плевать на Украину

                Разумеется клоуну плевать.
                Вы просто не поняли: я говорил о том, что нам не плевать.
                Поэтому 404 воюет с ядерной державой, но не боится...
                Ходят слухи, что бриташки уже пытались гадости делать,
                но не вышло у них пока.
          2. Комментарий был удален.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 20:49
        В ряде западных стран, включая США, говорят о том, что таким образом Нетаньяху хотел «продления американской поддержки»

        Ну вот это гораздо больше похоже на правду... Когда - то политическая верхушка СССР и лично товарищ Сталин очень помогли при голосовании в ООН резолюции о создании на палестинской территории двух государств - еврейского и арабского... Вряд ли они даже в кошмарном сне могли предположить во что всё это выльется через 77 лет...
        1. Pharmacist Звание
          Pharmacist
          +6
          Сегодня, 21:09
          Дык когда Россия поддерживала молодые Штаты в борьбе против англичан, то тоже не представляли, какой монстр вырастет со временем.
          1. Darkdimon Звание
            Darkdimon
            +3
            Сегодня, 21:49
            Нет, там Екатерина 2 создал союз вооружённого нейтралитета, плавал русский флот возле Португалии не давая англичанам досматривать корабли. Помогала Россия северным штамм во время гражданки в США.
            1. Darkdimon Звание
              Darkdimon
              +1
              Сегодня, 21:55
              Плавал - такой глагол был нормой тогда, ходить флот начал вроде в конце 19ого века в начале 20ого.
              1. михаилл Звание
                михаилл
                0
                Сегодня, 22:36
                Цитата: Darkdimon
                в конце 19ого века в начале 20ого.

                На закате социализма занимался я 10-12 летним в спортивной секции парусного спорта. Там инструкторы и тренеры были как военные, так и гражданские и ходить, и плавать совершенно равнозначно употреблялось. И никаких разногласий не замечал- возможно по малолетству)))).
        2. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 22:03
          Похоже что это только начало конфликта.

          ВВС Израиля приступили к подготовке массированного ракетно-авиационного удара по стратегически важным объектами Исламской Республики Иран, о чём свидетельствует отсутствие активности гражданской авиации в воздушном пространстве Израиля.

          Также можно обратить внимание, что в качестве ключевого ударного "костяка" будет задействовано авиакрыло не менее чем из 18 - 24 многофункциональных истребителей 5-го поколения F-35I "Adir", а также многоцелевые истребители F-16I "Sufa" в аналогичном количестве. Вероятно, будут применены тактические ракеты "Delilah-AL", либо JASSM/-ER. В опирации будут принимать участие несколько стратегических воздушных танкеров.
          1. михаилл Звание
            михаилл
            +1
            Сегодня, 22:50
            Цитата: OrangeBigg
            не менее чем из 18 - 24 многофункциональных истребителей 5-го поколения F-35

            Сразу вспомнился анекдот про "неуловимого" Джо. Когда кусты зашуршали и старый ковбой новичку:
            -О! Это Неуловимый Джо.
            - Неужели его нельзя поймать???!!!
            - Просто его никто никогда не ловил. Он из кустов никогда не вылезает.
      3. кредо Звание
        кредо
        +7
        Сегодня, 21:08
        Есть ведь и другой вариант развития событий.

        Нетаньяху знал, что своими действиями ударом по посольству Ирана он спровоцирует ответ удар Ирана по Израилю и заодно военным базам США на территории Ближнего Востока.
        И после этого США, как верный друг и спонсор Израиля начнёт масштабную войну с Ираном и опрокинет его в каменный век.
        Как следствие обессиленный Иран не сможет помогать йеменцам, палестинцам, сирийцам, хамас и другим силам в регионе, ориентирующихся на Иран, и Израиль сможет легко и непринужденно расправится с ними поодиночке.

        В Израиле решили, что хвост может командовать собакой, а оказалось что в США решили, что хвост нужно прищемить чтобы он был более управляемым и отказались ввязываться в войну с Ираном, с непредсказуемыми последствиями для самого США.

        А вообще, если кто-то хочет понять Израиль может легко посмотреть на украинского бонапарта еврейского разлива, он примерно точно также поступает.
        Вот что значит национальная черта. hi
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          -1
          Сегодня, 21:43
          Dans le passé " l'occident/usa" à déjà éliminé ou pour le moins très affaibli un certains nombre de pays pouvant poser problème à Israël.
          Irak, Libye, Syrie ...
          Sans doute la diaspora Israélienne très présente parmi les politiciens de "l'occident/usa" y est pour quelque chose...
    2. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 20:34
      Да потому что он один из лоббистов мирового фашизма. Усиков только не хватает на морде.
    3. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 20:36
      Большая война на БВ приближается.
      Никто ее не хотел, но она неизбежна.
      Причем это будет религиозная война.
      Поэтому арабы и бьются как никогда. hi
    4. Не_боец Звание
      Не_боец
      +1
      Сегодня, 20:39
      Интересно, какая связь между массированным ударом конвенциональными боеприпасами и предполагаемым наличием/отсутствием ЯО?
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +2
        Сегодня, 20:57
        Ну типа, готовы влезть в драку с ядерной державой только те, у кого тоже что-то ядрёное имеется. Видимо логика такая.
    5. ЧеловекИздалека Звание
      ЧеловекИздалека
      +2
      Сегодня, 20:39
      Бенджи- тертый калач и будет подогревать конфликт до тех пор, пока не сумеет записать себе в актив хоть какие-нибудь победы. Под прикрытием иудейского лобби всего мира, матрасов и нато, да еще и с пво соседушек он считает себя неуязвимым и творит что захочет.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 22:02
        Цитата: ЧеловекИздалека
        Бенджи- тертый калач и будет подогревать конфликт до тех пор, пока не сумеет записать себе в актив хоть какие-нибудь победы.

        Так оно и есть. Ясное дело, что пощёчина от Ирана ему покою не даёт и подзуживает как-то сохранить имидж самого сильного игрока на БВ. Нетаньяху уже подбирает варианты атаки на иранские объекты, но при этом не стремится спровоцировать региональный конфликт. Короче, желает и на ёлку залезть, и не уколоться слишком сильно.

        "Военный кабинет Израиля сегодня обсудил, как реагировать на воздушную атаку Ирана, не раздражая международных союзников и не упуская возможности создать стратегический международный альянс против Тегерана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
        Премьер Биньямин Нетаньяху попросил ЦАХАЛ предоставить варианты целей, которые «пошлют сигнал» Ирану, но не приведут к жертвам, сказал газета некий чиновник. По его словам, эти варианты включают потенциальный удар по объекту в Тегеране или кибератаку.
        «Все согласны с тем, что Израиль должен ответить. Как реагировать, когда реагировать — вот в чем вопрос», — подчеркнул он." (с)
    6. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 20:40
      Версии могут быть разными. Но для спасения себя от тюрьмы Нетаньяху оставался единственный вариант - разжечь крупномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Чего только Израиль до этого не использовал, но так и не смог спровоцировать Иран. Очередь дошла до обстрела Консульства Ирана и, похоже, Нетаньяху "переусердствовал", нарушив незыблемое правило не трогать дипучреждения даже в ходе военных кофликтов. Но и тут получил только заслуженный ответ, не более того. Теперь же продолжает упорствовать...

      Есть и другие мнения и новости по этой теме.

      Густаво Петро, ​​президент Колумбии:
      Мы находимся на пороге Третьей мировой войны, и поддержка Соединенными Штатами геноцида подожгла мир.

      Соединенные Штаты Америки:
      Мы не будем участвовать в какой-либо наступательной операции с Израилем против Ирана и призываем избегать эскалации ситуации в регионе.

      Министр обороны Израиля министру обороны США - Axios:
      У Израиля нет другого выбора, кроме как ответить Ирану.

      Российский фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», носитель гиперзвукового оружия, прибыл на Средиземное море.
    7. Denis812 Звание
      Denis812
      +2
      Сегодня, 20:47
      Потому что Нетаньяху слетит с поста и уйдёт под суд, если не покажет "гарной перемоги".
      В Газе сперва проспал нападение, потом не смог ничего толком сделать кроме как поубивать кучу мирняка.
      Конфликт в Газе затягивать не с руки., уже и так все всё поняли, что Израиль не может бородачей в тапках с АКМами разогнать
      Отсюда вывод - надо куда-то ещё ударить, чтобы продолжить конфликт. Чтобы получить расширенную поддержку Штатов.
      Ну а кто же у нас на Ближнем Востоке есть такой, чтобы мог существенно угрожать Израилю?
      Ах Боже мой, ну да, Иран.

      :)

      Всё очень просто.
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 21:08
        Цитата: Denis812
        Чтобы получить расширенную поддержку Штатов.

        М.б. и не только штатов. Дурной пример заразителен, так что в планах могло быть и сколачивание коалиции против Ирана , который воспринимается израильтянами как экзистенциальный противник.
        1. Denis812 Звание
          Denis812
          -2
          Сегодня, 21:14
          Конечно. Израиль хочет убрать Иран. Точнее режим в Иране. А Иранский режим хочет убрать вообще Израиль. Тоже понятно. Чисто религиозные заморочки и месть. Вопросов нет.

          Мне вообще до лампочки кто там победит.
          Но я, честно говоря, не уверен, что полная победа Ирана полезна России.
          Израиль это единственное государство на Ближнем Востоке, которое ведёт собственную независимую политику помимо Ирана. Да, США оказывают существенное воздействие на Израиль, но тем не менее, Израиль не преклоняется перед США, как страны ЕС, например.

          Ну а все остальные на Востоке пристёгнуты либо к США либо (как Сирия) к РФ.
          Если цинично то России желательно, чтобы на Ближнем Востоке побольше разгорелся конфликт, но с неперетеканием оного в ядерную войну.
          Просто для отвлечения ресурсов Запада от Украины и перенаправлением их на конфликт на Ближний Восток.
          1. alystan Звание
            alystan
            0
            Сегодня, 22:42
            Израиль это единственное государство на Ближнем Востоке, которое ведёт собственную независимую политику помимо Ирана.

            Окститесь. Израиль и независимая политика? Что будет с этой независимостью, если прекратится моральная и финансовая поддержка со стороны США?
      2. AlexGa Звание
        AlexGa
        -3
        Сегодня, 21:12
        Ваша оценка событий, на мой взгляд, самая реальная.
    8. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 20:54
      Эксперты выдвигают версии о том, зачем Нетаньяху отдавал приказ атаковать консульство Ирана, зная о высокой вероятности иранского ответа

      Бибику нужна война, пока он у власти.
      Не будет войны его в тюряжку упекут за многочисленные преступления. Ему уже выдвигали обвинения в коррупции (видимо не поделился откатами lol ) и ещё какие-то.
      Вот и крутится, как вошь на гребешке.
      Что будет с евреями - гражданами его страны ему до лампочки. lol
    9. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 20:57
      зачем Нетаньяху отдавал приказ атаковать консульство Ирана

      1. Получил одобрение от амеров
      2. Стальные яя, доказал свою суверенность (государственную)
      3. Открыл очередное окно овертона
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 21:40
        Цитата: Владимир80
        Открыл очередное окно овертона

        В которое уже влетело что-то.
        Открыть легко, закрыть бывает сложно.
    10. Ivan F Звание
      Ivan F
      +1
      Сегодня, 21:06
      А на деле, Биня просто спасает свою шкуру как минимум от тюрьмы. Отсюда и якобы проспали нападение и всеми силами продолжение военного конфликта,уже не важно с кем. Пока война Биня как и Зеля в безопасности у себя в странах. А как только закончится - тут или бежать или шкуру снимут. Поэтому будут тянуть как можно дольше.
    11. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 21:10
      Израиль и США хотят уничтожить ядерные комплексы и оружейные заводы Ирана. Для этого предпринимаются различные способы. Уничтожение консульства является одним из звеньев этого плана, но, это не точно ! Ждем дальнейших ходов израиля и сша ! пока наблюдаем !
    12. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 21:14
      На моменте с Ираном идея глобальной реформы судебной реформы по версии Нетоньяху зашла в тупик. 7 октября 2023-го не совсем то же самое как 1 сентября 1939-го. У гоев оказывается было ядерное оружие. Да и правоверные евреи улетели обратно в Швейцарию не горя особым желанием вступать в АОИ проявляя свою активную гражданскую позицию как истинного израильтянина. laughing
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 23:25
        Судебная реформа Нетаньяху очень напоминает аналогичную реформу в Турции, проведенную Эрдоганом.
    13. Антоха Звание
      Антоха
      -1
      Сегодня, 21:14
      Подоляка уже разложил это по полочкам очень грамотно
    14. Я свой Звание
      Я свой
      0
      Сегодня, 21:16
      . зачем Нетаньяху отдавал приказ атаковать консульство Ирана, зная о высокой вероятности иранского ответа

      Выполнял волю своего хозяина - сша. Для чего сша развязывать конфликт в азии? А для чего атаковали Югославию, Ирак, для чего сша создали игил и спонсировали их в Сирии. Сша - это и есть террористы. А нетаньяху их пособник
    15. Юн Клоб Звание
      Юн Клоб
      +1
      Сегодня, 21:25
      Если Израиль думает, что отсутствие у Ирана ядерного оружие не позволит персам его применить, то он глубоко ошибается.
    16. Goga_777 Звание
      Goga_777
      +2
      Сегодня, 21:30
      Я не враг евреев и не друг мусульман - а они нам оба враги, но нитаньяха преступник и израиль государство-террорист
    17. acetophenon Звание
      acetophenon
      0
      Сегодня, 21:33
      Цитата: Антоха(Антон П)
      Подоляка уже разложил это по полочкам очень грамотно

      "П" - значит Подоляка? Ловко зашифровался, Фон Штирлиц завистливо курит...
    18. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Сегодня, 21:36
      Цитата: Denis812
      не уверен, что полная победа Ирана полезна России.

      Если цинично то России желательно, чтобы на Ближнем Востоке побольше разгорелся конфликт, но с неперетеканием оного в ядерную войну.

      А мне слабо верится, что Иран заинтересован в этой войне. Он даже давал шанс ООН отговорить его от ответного удара. Общей границы у них нет. Ударить так, чтобы отбить охоту продолжать этот беспредел - да, Иран наверняка хотел бы. Но вести войну на уничтожение, зарубившись с кучей союзников Израиля - такой невменяемости от него трудно ожидать, хотя складывается ощущение, что израильтяне именно на это и надеются. Но скорее всего, это просто игра на повышение ставок, в надежде, что предполагаемые кредиторы не дадут проиграть.
      Так что у РФ вряд ли на этот счёт есть иллюзии, настроения в Иране нам должны быть хорошо известны.
      Науськивать Иран на обострение конфликта - это значит потерять союзника в его лице в ближайшем времени.
    19. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:51
      Создаётся впечатление того что автор заметки подверг глубокой переработке комментарии из предыдущих новостей по еврейской проблематике. laughing good drinks

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