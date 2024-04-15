Эксперты выдвигают версии о том, зачем Нетаньяху отдавал приказ атаковать консульство Ирана, зная о высокой вероятности иранского ответа
После массированного иранского удара по объектам в Израиле всё чаще озвучивается вопрос о том, а для чего вообще понадобилось израильскому военно-политическому руководству отдавать приказ о нанесении удара по иранскому консульству в Дамаске. Этот вопрос сложно назвать праздным, ведь удар по дипломатической миссии международным правом приравнивается ударом по самому государству, интересы которого эта дипмиссия представляет. В Израиле это прекрасно понимали и, тем не менее, здание консульства атаковали.
А если понимали и от планов не отказались, то явно держали в уме и вероятные последствия – в виде как минимум симметричных иранских действий в отношении израильских дипмиссий. Иран пошёл дальше и атаковал непосредственно территорию Израиля.
Так для чего же Биньямину Нетаньяху понадобилось идти на столь значительные риски для самого Израиля? Здесь экспертные мнения расходятся. В ряде западных стран, включая США, говорят о том, что таким образом Нетаньяху хотел «продления американской поддержки». Причём это ему могло понадобиться в связи с тем, что из Вашингтона всё назойливее требовали закругляться с операцией в секторе Газа. Не вызывали особого воодушевления в администрации Байдена и планы израильского командования атаковать палестинский Рафах. Но если бы Нетаньяху полностью вывел войска из сектора, то к нему возникли бы вопросы, а чего, собственно, ЦАХАЛ там добился за эти полгода?
Если эта теория верна, то Нетаньяху попытался переиграть американскую администрацию, наперёд зная, что удар по консульству Ирана в Дамаске приведёт к неминуемому иранскому ответу, и после этого вновь можно выставлять себя в качестве жертвы и просить помощи союзников. И эта помощь может быть одобрена до конца недели.
Есть и другое мнение. Оно заключается в том, что Нетаньяху отдавал личное распоряжение об ударе по консульству Ирана с целью проверить, стал ли Иран обладателем ядерного оружия или пока нет. Если бы Иран не ответил военным путём на израильский удар, то Израиль мог бы перейти к ещё более решительным действиям, чтобы не позволить Ирану довести работы по созданию ядерной бомбы до логического завершения. Но Иран ударил в ответ. А это вполне может свидетельствовать о том, что у Ирана уже есть ядерное оружие, а сам удар стал для Израиля сигналом о том, что в регионе теперь есть паритет сил, включая ядерные.
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