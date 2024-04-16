

ЗРС Patriot и NASAMS, переданные киевскому режиму в 2023 г. Фото Telegram / "Военный осведомитель"

Передано и потеряно



Пусковая установка "Пэтриот" где-то на Украине. Фото Thedrive.com

Новые потребности



Ракета MIM-104, упавшая в Киеве, май 2023 г. Фото Telegram / BMPD

Иностранный ответ



ЗРС Patriot, прикрывающая Киев, пытается работать по воздушным целям, май 2023 г. Фото Telegram / BMPD

Зенитно-ракетный дефицит



Поражение ЗРС "Пэтриот" в районе н.п. Сергеевка (ДНР), март 2024 г. Фото Минобороны РФ

Накануне разгрома

В прошлом году, после длительных просьб, киевский режим получил из-за рубежа несколько зенитных ракетных систем Patriot американского производства и боеприпасы для них. Парк такой техники понес серьезные потери, и попытки выпросить иностранную помощь продолжились с новой силой. Однако далеко не все зарубежные союзники готовы сразу и в нужном количестве предоставить новые ЗРС.ЗРС «Пэтриот», как и другие образцы американского производства, довольно долго были мечтой киевского режима, но получить их не удавалось. Только весной 2023 г. США и их союзники пообещали выделить Украине некоторое количество такой техники. Ориентировочно в апреле системы доставили на украинскую территорию, и в конце месяца стало известно об их постановке на боевое дежурство.По официальным данным, изделия Patriot отгрузили всего три страны – США, Германия и Нидерланды. Из наличия американской армии тогда передали один батарейный комплект, Бундесвер выделил батарею и пару дополнительных пусковых установок. Еще две установки без прочих средств предоставили Нидерланды. Кроме того, киевский режим получил неназванное количество ракет.16 мая 2023 г. стало известно, что ВКС России при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили позицию ЗРС «Пэтриот» в Киеве. Были уничтожены и повреждены все средства системы, включая радиолокационную станцию и системы управления. Даже если отдельные компоненты и уцелели, система в целом потеряла боеспособность.В дальнейшем неоднократно сообщалось о новых потерях украинской ПВО. По известным данным, к настоящему времени было уничтожено не менее 1-2 РЛС обнаружения и управления, а также порядка 10-12 пусковых установок с соответствующим боекомплектом. Известно о поражении и уничтожении складов ракетно-артиллерийского вооружения, на которых могли находиться боеприпасы для Patriot.После всех этих событий, в январе 2024 г., США анонсировали замену переданной Украине батареи «Пэтриота». По всей видимости, эти меры были связаны с необходимостью ремонта имеющихся у киевского режима систем. Вероятно, некоторые РЛС и боевые машины не были уничтожены российскими ударами, но все же получили повреждения и более не могут продолжать боевое дежурство.Таким образом, на вооружении украинских формирований ПВО остается не более 2-3 батарей ЗРС Patriot неполного комплекта. Очевидно, что такие подразделения не могут полноценно решать боевые задачи.В конце марта руководство киевского режима с новой силой начало требовать у зарубежных партнеров американские ЗРС. Любопытно, что на этот раз украинские деятели перестали стесняться в выражениях, а также не скромничают в количественном отношении. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал передать Украине чуть ли не все имеющиеся в Европе «чертовы комплексы Patriot». При этом он не стал обращаться к конкретным странам, вероятно, во избежание негативных последствий.В начале апреля Д. Кулеба пожаловался на вероломных партнеров. По его словам, страны-союзники имеют порядка сотни «Пэтриотов», но не хотят дать даже 5-7 комплексов. В связи с этим он даже пообещал испортить неудобными вопросами праздничные мероприятия по случаю 75-летия НАТО.Вскоре украинский президент Владимир Зеленский обозначил пожелания своего режима в области ПВО. Он рассказал, что для полного прикрытия территории Украины требуется 25 систем Patriot, в каждой из которых должно быть 6-8 батарей. Также Зеленский отметил, что иностранные партнеры знают об этом и в курсе, как ЗРС будут распределены по стране.Нетрудно подсчитать, что 25 систем (батальонов / дивизионов) по 6-8 батарей в сумме дают 150-200 батарей. Это 25 РЛС обнаружения и такое же число пунктов управления, а также до 900-1200 пусковых установок, тысячи зенитных ракет и сотни единиц вспомогательной техники. Где Зеленский предлагает взять такое количество матчасти, неизвестно. По всей видимости, постоянный стресс и злоупотребления специфическими препаратами мешают ему адекватно оценивать обстановку.Также можно предполагать, что из-за тех же негативных факторов президент перепутал системы / батальоны с батареями, а батареи с пусковыми установками. В таком случае желания киевского режима выглядят более реалистичными, хотя их выполнение тоже остается под вопросом.12 апреля на украинские просьбы отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что польская армия не может дать Украине ЗРС Patriot. Причины этого просты – у нее пока отсутствует своя собственная система ПВО-ПРО. По словам А. Дуды, даже если бы Польша захотела помочь киевскому режиму, ей было бы нечего отдать.Вскоре тему «Пэтриотов» вновь поднял Д. Кулеба. Он предложил разместить такие системы на польской территории, но прикрывать с их помощью западную часть Украины. Варшава и другие страны пока не комментируют эту «военную хитрость» и ее возможные последствия.Интересной оказалась реакция Германии на украинские потребности. Так, 9 апреля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что возможности страны в контексте поставок ЗРС Patriot исчерпаны. В связи с этим Германия и союзники ищут возможности купить эти системы у третьих стран.Впрочем, уже 13 апреля министерство обороны Германии приняло иное решение. Ведомство сообщило о передаче еще одной батареи ЗРС Patriot. Поставка должна начаться в ближайшее время, но точные даты отгрузки и развертывания на украинской территории не уточняются. Что именно заставило ФРГ изменить свою позицию всего за несколько дней – большой вопрос с предсказуемым ответом.Таким образом, ситуация вокруг американских ЗРС для украинской ПВО остается сложной, а предпосылки к ее изменению в лучшую для киевского режима сторону отсутствуют – и вряд ли появятся. В прошлом году, несмотря на все усилия, Украина смогла получить всего три батарейных комплекта Patriot и четыре дополнительные пусковые установки. Лишь через год после этого нашлась еще одна батарея.Новые поставки, по всей видимости, невозможны или маловероятны. Такому развитию событий способствует несколько основных факторов. Основная их часть за последний год не поменялась, но появилась новая, прямо связанная с деятельностью и успехами российской армии.Для скорейшего предоставления помощи, иностранные партнеры передают киевскому режиму ЗРС из наличия своих армий. При этом без ущерба для собственной ПВО они смогли выделить лишь несколько батарей. Соответственно, отправка новой помощи приведет к ухудшению собственной обороноспособности, на что готовы пойти далеко не все страны.Выходом из такой ситуации может стать производство новых «Пэтриотов» специально для отправки на Украину. Однако для этого требуется финансирование, причем в значительных объемах, а также время на производство. Сейчас компания Raytheon готова выпускать до 10-12 батарей в год, а кроме того, она занята выполнением заказов от других стран. Как скоро в таких условиях удастся собрать ЗРС для киевского режима, неясно. Более того, при определенных обстоятельствах нынешняя украинская ПВО может попросту не дожить до получения новой техники.С прошлого года существует еще один фактор – воздействие российской армии. Системы Patriot являются приоритетной целью, и наши войска буквально ведут охоту на них. Зарубежные страны видят и понимают это, и вряд ли им хочется отдавать свои ЗРС и портить обороноспособность.К настоящему времени российские вооруженные силы успешно уничтожили большую часть украинской ПВО, имевшейся на начало 2022 г. Зарубежные союзники предоставили киевскому режиму некоторое количество новых систем и комплексов, но и они подверглись принудительной силовой демилитаризации.Тем не менее, киевский режим все еще пытается получить желаемые вооружения и технику, чтобы продолжать сопротивление и продлевать время своего существования. Однако зарубежные партнеры больше не могут или не хотят предоставлять матчасть в требуемых количествах и оказывать иную необходимую помощь. Кроме того, не похоже, что они действительно собираются спасать киевский режим от полного разгрома.