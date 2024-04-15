Украинские военкоры: ВСУ отступили из села Семёновка, что к западу от Авдеевки

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Украинские военкоры: ВСУ отступили из села Семёновка, что к западу от Авдеевки

В результате успешных наступательных действий в северной части «второй к западу от Авдеевки линии обороны ВСУ» российские войска значительно продвинулись в черте населённого пункта Семёновка. Нанеся огневое поражение противнику на позициях в южной части села, российские Вооружённые силы взяли под контроль как всю южную, так и центральную части села.

Важно отметить, что под контроль ВС РФ перешёл ключевой объект транспортной инфраструктуры в Семёновке, а именно – перекрёсток дорог на Бердычи (в северном направлении) и на Новосёловку 1-ю (в западном направлении).





Украинские военкоры признают тот факт, что к настоящему моменту ВСУ отступили из Семёновки – частично в упомянутые Бердычи и далее к Новобахмутовке, частично – на запад.

Однако отступление для ВСУ в западном направлении чревато тяжёлыми последствиями ввиду того, что впереди (или в данном случае правильнее сказать – позади) у них несколько километров полей – вплоть до Новосёловки 1-й и Уманского, у «околицы» которого уже стоит российская армия.



На данный момент ресурсы противника обозначают северную часть Семёновки как серую зону. Это в их понимании означает, что там уже нет ВСУ, но и российские войска эту часть села не заняли. Соответственно, велика вероятность того, что в ближайшее время вся Семёновка перейдёт под контроль наших бойцов.
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    16 комментариев
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    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +4
      Сегодня, 21:19
      Теперь падение Бердычей - это вопрос времени.
      С Уважением
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 21:32
        hi Падение любого населённого пункта это вопрос времени. Не бывает неприступных крепостей...
        1. nobody75 Звание
          nobody75
          +2
          Сегодня, 21:50
          Ленинград, Кронштадт - это по памяти первое что пришло в голову.
          С Уважением
          1. Лешак Звание
            Лешак
            0
            Сегодня, 22:07
            Спорить не буду, считаю некорректно сравнивать Великую Отечественную Войну и СВО.
            С уважением. hi
            1. nobody75 Звание
              nobody75
              +1
              Сегодня, 22:48
              Великую Отечественную Войну и СВО

              Кронштадт и в Крымскую войну не взяли...
              С Уважением
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 21:32
        Поступает информация об оттеснении взводно-тактических формирований 47-й и 61-й механизированных бригад ВСУ из фортификационных сооружений в центральной части Семеновки на её западные окраины. Таким образом, под контроль 114-й мотострелковой бригады СВ России переходит ключевой логистический узел ранее контролируемого противником "Орловского полумесяца".

        Сохранение контроля над передовыми опорниками в Семеновке и восточных окрестностей Бердычей является крайне сложной и опасной задачей, поскольку противник продолжает огневое воздействие из дальнобойных 155-мм САУ CEASAR с применением кассетных снарядов M864 DPCIM на дистанцию 37 км, а также регулярно применяет французские управляемые активно-реактивные бомбы AASM-250 HAMMER из режима кабрирования, что удается исключительно в связи с отсутствием непрерывного патрулирования воздушного пространства над Донбассом истребителями Су-35С: временные "окна" их отсутствия на патрулировании по-прежнему имеют место.

        https://t.me/s/RussianArms
    2. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 21:40
      Мда, для ВСУ - отступать до Новосёловки Первой.
      Если им прикажут закрепиться в посадках до неё, то будет приказ преступный. Ибо их размотают даже не вступая в перестрелку особо.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 22:00
        Цитата: Denis812
        Если им прикажут закрепиться в посадках до неё, то будет приказ преступный. Ибо их размотают даже не вступая в перестрелку особо.
        Вы еще не поняли? нет у ВСУ мест где можно держать оборону. ФАБы выносят практическим любой опорник.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 22:21
          Угу. Только вот почему-то держат они ее повсеместно, а мы месяцами не можем ее продавить.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 22:38
            Ну так опорников много, и на каждый нужно время. Вот и получается что двигаемся по 100 метров в сутки, а иногда за 3 дня на 100 метров. Но то что процесс последнее время пошел это факт. И это не то что было в Артемовске или Соледаре. А намного быстрее.
          2. nobody75 Звание
            nobody75
            +2
            Сегодня, 22:54
            мы месяцами не можем ее продавить.

            Вы куда - то спешите? Нужно не только внешнего врага победить, но и внутреннего супостата выпилить... А то в СА наплодили "Кастильо" - не объедешь не перепрыгнешь...
            С Уважением
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              -2
              Сегодня, 23:01
              А "внутренний супостат" это кто? Извините, такие речи выглядят типичной предтечей к такой же типичной охоте на ведьм.
              1. nobody75 Звание
                nobody75
                +1
                Сегодня, 23:03
                типичной охоте на ведьм

                Приятно, что Вы отметили мою давнюю любовь к военной истории!
                С Уважением
          3. wladimirjankov Звание
            wladimirjankov
            0
            Сегодня, 23:01
            Да уж. Семеновка это практически одна улица. Рядом орловка, которую как нам говорили уже как месяц назад взяли. И какие там в семененовке на одной улице могут быть фортификации. Уж больно все у нас натужно получается.
    3. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      +2
      Сегодня, 22:13
      Хорошие новости продолжаются. Мало-помалу достигается прогресс в этом нелегком деле.
    4. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 22:50
      После Бердычей важно взять под наш контроль Очеретино.

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