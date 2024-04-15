В результате успешных наступательных действий в северной части «второй к западу от Авдеевки линии обороны ВСУ» российские войска значительно продвинулись в черте населённого пункта Семёновка. Нанеся огневое поражение противнику на позициях в южной части села, российские Вооружённые силы взяли под контроль как всю южную, так и центральную части села.Важно отметить, что под контроль ВС РФ перешёл ключевой объект транспортной инфраструктуры в Семёновке, а именно – перекрёсток дорог на Бердычи (в северном направлении) и на Новосёловку 1-ю (в западном направлении).Украинские военкоры признают тот факт, что к настоящему моменту ВСУ отступили из Семёновки – частично в упомянутые Бердычи и далее к Новобахмутовке, частично – на запад.Однако отступление для ВСУ в западном направлении чревато тяжёлыми последствиями ввиду того, что впереди (или в данном случае правильнее сказать – позади) у них несколько километров полей – вплоть до Новосёловки 1-й и Уманского, у «околицы» которого уже стоит российская армия.На данный момент ресурсы противника обозначают северную часть Семёновки как серую зону. Это в их понимании означает, что там уже нет ВСУ, но и российские войска эту часть села не заняли. Соответственно, велика вероятность того, что в ближайшее время вся Семёновка перейдёт под контроль наших бойцов.

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