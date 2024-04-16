Глава МАГАТЭ на Совбезе ООН: Мы приближаемся к ядерному инциденту

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Глава МАГАТЭ на Совбезе ООН: Мы приближаемся к ядерному инциденту

Глава МАГАТЭ выступил на заседании Совета безопасности ООН, где прокомментировал череду атак на Запорожскую АЭС. Напомним, что войска киевского режима многократно применяли дроны-камикадзе для атак на атомную станцию, в том числе нанеся удар и по куполу одного из энергоблоков. При этом в МАГАТЭ констатировали эти удары, но не находили в себе смелости прямо сказать о вине в них Украины.

Не нашёл в себе Гросси смелости и на этот раз. Выступая перед собравшимися в СБ ООН, глава МАГАТЭ заявил, что мир опасно подходит к ядерному происшествию.



Гросси:

Запорожская АЭС подверглась прямым ударам 7 апреля – впервые с осени 2022 года. Один удар пришёлся по куполу атомного реактора, два – по объектам вблизи один реакторов. Есть по крайней мере один пострадавший. Ещё один дрон был сбит над турбинным залом 6-го энергоблока.

По заявлению главы международного агентства, всё это создаёт опасность ядерного инцидента.

Глава МАГАТЭ:

И в этом вопросе мы не можем проявлять беспечность. Мы стараемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы это предотвратить.

Примечательно, что на этот раз Гросси, хоть и не говоря о вине Украины в обстрелах, опроверг заявления Киева о том, что Россия размещает на ЗАЭС тяжёлые вооружения.

Напомним, что киевский режим в прошлом году возлагал на МАГАТЭ большие надежды, стараясь привлечь агентство для того, чтобы оно повлияло на Россию в плане выхода с территории ЗАЭС и Энергодара. Впоследствии территорию ЗАЭС планировала занять украинская армия, что послужило бы отправной точкой для контрнаступления ВСУ уже с левого берега Днепра. Однако Россия оставлять Запорожскую АЭС отказалась, и начинать «контрнаступ» Зеленскому пришлось, исходя из другого сценария. Итог всем известен.
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    23 комментария
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    1. svp67 Звание
      svp67
      +7
      Сегодня, 06:09
      При этом в МАГАТЭ констатировали эти удары, но не находили в себе смелости прямо сказать о вине в них Украины.
      В мире , где правит "золотой телец" , не у каждого найдется смелости отказаться от него...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:04
        Цитата: svp67
        В мире , где правит "золотой телец" , не у каждого найдется смелости отказаться от него...

        При серебряной полной луне,
        Магатэ ты моя, Магатэ,
        Ты царицей была в Вавилоне
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 06:10
      «Глава МАГАТЭ на Совбезе ООН: Мы приближаемся к ядерному инциденту» —

      — В том числе при вашем попустительстве (Как МАГАТЭ так и ООН) ...
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:12
      Впоследствии территорию ЗАЭС планировала занять украинская армия, что послужило бы отправной точкой для контрнаступления ВСУ уже с левого берега Днепра.

      Да, и устроили бы какелы на территории ЗАЭС склады вооружений а может даже бы и поставили туда Хаймарсы и ещё что - и лупили бы по нам оттуда. Они же понимают что мы по ЗАЭС стрелять не станем.... Прикрылись бы этой станцией, как прикрываются гражданскими объектами.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 06:34
        Так в этом весь и смыл, противник со своми союзничками давят на нашу российскую власть применяя ядерный шантаж, с тем чтобы мы ушли с ЗАЭС (якобы мы она перейдёт под контроль МАГАТЭ), а киевский режим уже заявил, что как только русские войска от туда уйдут атомная станция окажется в руках ВСУ.
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +6
      Сегодня, 06:13
      Так это Гроссии.. А я думал,что кто то с " трех вокзалов"..)))
    5. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +6
      Сегодня, 06:17
      Что там какой то Гросси...японцы вон в ООН вообще помалкивают кто на их города сбросил две атомные бомбы...но говорить что русские виноваты смелости у них хватает.
      Распустили в Кремле всю эту свору русофобов до безобразия...от безнаказанности уже страх потеряли совсем.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 06:20
        Распустили в Кремле всю эту свору русофобов до безобразия...от безнаказанности уже страх потеряли совсем.

        Не только там.... Пишут что будут судить член-кора РАН за перевод средств экстремистским организациям.
        https://www.kp.ru/online/news/5767073/
        1. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          +3
          Сегодня, 06:26
          Пишут что будут судить член-кора РАН за перевод средств экстремистским организациям.

          Я в курсе...член-кор РАН должен наукой заниматься, а не лезть туда куда его не просят...а когда учёный начинает науку путать с политикой происходят неприятные для него вещи. request
          1. Electrical Звание
            Electrical
            +2
            Сегодня, 07:11
            когда учёный начинает науку путать с политикой происходят неприятные для него вещи
            Так а куда деваться бедному еврейцу. Фашист - фашисту по неволе брат.(народная еврейская поговорка)
    6. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +4
      Сегодня, 06:27
      По заявлению главы международного агентства, всё это создаёт опасность ядерного инцидента.

      Проку от миссии Гросси - ноль. Вред - огромный. Так что возможный инцидент и его рук дело!
      Россия может и должна:
      1) Выставить этого шута с Запорожской АЭС депортировав его не на Украину, а во Владивосток для передачи партнерам нашего МИДа.
      2) Потребовать, чтобы миссия МАГАТЭ, если ей неймётся прибывала на АЭС через Россию, а не Украину, причём дала бы письменное подтверждение, что они прибыли на российскую АЭС и обязуются не шпионить на ней в пользу Украины или третьих стран (это наша МОК).
      3). Эвакуировать ОЯТ из долговременного хранилища ЗапАЭС. Саму АЭС подключить к Единой Энергетической системе России и отключить от Украинско-Европейской.
      4). ВКС приступить к денуклеаризации Левобережной части Украины под предлогом пресечения попыток Киевского режима создать грязную бомбу.
      Думаю, данные действия встретят понимание у Европейских партнёров.
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 07:20
        Смысл подключать? Во избежание все реакторы ЗАЭС заглушены
      2. Отшельница Звание
        Отшельница
        +2
        Сегодня, 07:47
        Москва прогибаться, проводя ротацию наблюдателей МАГАТЕ через Украину, поэтому не будет даже близко объективных заявлений о том кто обстреливает ЗАЭС. Всё в каких то обтекаемых формах. С Хиросимой дообтекались, теперь получается что СССР сбросил атомные бомбы на Японию. Доказательств у них нету. Хорошо хотя бы через два года присутствия инспекции МАГАТЭ наконец то они сделали вывод, что тяжёлого вооружения нет на территории.
    7. fiv Звание
      fiv
      +2
      Сегодня, 06:39
      Так этот аргентинец в НАТО работал, вербанули его, всяко, в свое время. Что от него ждать хорошего-то? Свин свину глаз не высосет. А магатэ - давно уже отдел цру и ми-6.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 07:18
        Цитата: fiv
        Так этот аргентинец в НАТО работал, вербанули его, всяко, в свое время.

        Да никто его не вербовал, просто США ставят на должности, подотчетным им, так называемых "международных организаций" своих проверенных и преданных людей.
    8. Pavel73 Звание
      Pavel73
      +1
      Сегодня, 06:46
      Он неправильно сказал. Не "приближаемСЯ", а "приближаЕМ".
    9. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:55
      мир опасно подходит к ядерному происшествию
      Как-то скромненько выразился - происшествию. Оказывается удары по ЗАЭС это всего навсего происшествие и не стоит даже прямо называть виновного в этом.
      Мы стараемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы это предотвратить.
      Не заметно, чтобы МАГАТЭ действительно старалось сделать что-то конкретное для предотвращения катастрофы. Единственно с чем хорошо справляются международные организации находящиеся под контролем Сша - четко действуют в рамках поставленных задач по прикрытию своих союзников и дискредитации России.
    10. Романенко Звание
      Романенко
      0
      Сегодня, 07:11
      Глава МАГАТЭ на Совбезе ООН: Мы приближаемся к ядерному инциденту

      И МАГАТЭ один из лидеров, приближающих этот инцидент!
    11. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:14
      Мы стараемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы это предотвратить.

      Именно беспечность и преступная халатность МАГАТЭ, ведет Европу к ядерному инциденту. И это вам не Чернобыль, здесь уже на кону, существование Европы.
    12. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 07:16
      Этого персонажа вообще на стоит на станцию пускать.
    13. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:33
      Примечательно, что на этот раз Гросси, хоть и не говоря о вине Украины в обстрелах, опроверг заявления Киева о том, что Россия размещает на ЗАЭС тяжёлые вооружения.
      . Не он, так другие, его подчиненные, себя не сдерживаю и брешут не затыкаясь...
      Так то, весьма сложный, опасный объект и охранять его НАДО! Кто это должен, может сделать?
    14. алабурга
      алабурга
      0
      Сегодня, 07:35
      Матрасникам по барабану, что может рвануть АЭС, к ним не надует, а еврогейский рейх не самостоятелен. Амерская подстилка, Гросси, всего лишь никчемный клоун импотентной МАГАТЭ.
    15. Million Звание
      Million
      0
      Сегодня, 07:42
      Может стоит поставить ультиматум Киеву:еще один удар по АЭС и ответом будет удар ТЯО по Киеву?

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