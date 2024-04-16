«Глава МАГАТЭ на Совбезе ООН: Мы приближаемся к ядерному инциденту»

Запорожская АЭС подверглась прямым ударам 7 апреля – впервые с осени 2022 года. Один удар пришёлся по куполу атомного реактора, два – по объектам вблизи один реакторов. Есть по крайней мере один пострадавший. Ещё один дрон был сбит над турбинным залом 6-го энергоблока.

И в этом вопросе мы не можем проявлять беспечность. Мы стараемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы это предотвратить.