Конгресс США рассмотрит выделение средств Украине, но отдельно от Израиля

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Конгресс США рассмотрит выделение средств Украине, но отдельно от Израиля

То, чего так боялись в Киеве, все же случилось, Конгресс США вынес голосование по выделению дополнительной помощи Украине в отдельный от Израиля законопроект. Об этом накануне заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Представитель республиканского большинства в нижней палате американского Конгресса анонсировал рассмотрение на этой неделе документа о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, но не в одном законопроекте, как хотелось бы Белому дому, а в разных. Других подробностей пока нет, возможно речь идет о законопроекте с гораздо меньшей суммой, да еще и в кредит.



На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и уместным процессом внесения поправок: финансирование нашего союзника Израиля, поддержка Украины…, усиление наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, принятие дополнительных мер противодействия нашим противникам и укрепление национальной безопасности

- заявил Джонсон.

Ранее источники в офисе президента Украины сообщали, что Зеленский и Ермак через подкормленных американских конгрессменов пытались помешать республиканцам разделить выделение финансовой помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта. Как утверждают эксперты, голосование по помощи Украине в виде отдельного документа с большой долей вероятности ставит на нем крест.

В самом Киеве говорят, что если до конца апреля деньги не будут выделены, то их не будет вообще. А это означает, что все планы по мобилизации будут провалены, так как одевать и кормить новых солдат будет нечем.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:17
      «Конгресс США рассмотрит выделение средств Украине, но отдельно от Израиля» —

      — "Вам гусь не товарищ!" ...
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 06:19
        Свинорейху смачно провели по губам laughing
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 06:22
      Мнение Киева в данном случае для конгрессменов США не является определяющим фактором...посмотрим что далее будет...все решается на поле боя.
    3. Б-15 Звание
      Б-15
      +5
      Сегодня, 06:23
      Денег 404 всё равно дадут. Меньше, но дадут.
      Без них 404 закончит своё существование очень быстро. А против нашего наступления нужны боеприпасы и оружие.
      И натовские войска должны зайти на западную территорию 404. Без них вся территория будет очищена от бендеровцев и все их вложенные деньги будут потеряны.
      А вот нам растягивать нельзя. Но прежде всего, это сохранение жизни наших бойцов.
    4. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 06:41
      Правильно будет "Конгресс рассмотрит и выделит средства Израилю", а украине если что и дадут, то по остаточному принципу (если дадут вообще). Бесноватая Урсула обещала зеленскому 100 млд. евро. Вот пусть Шольц с Макроном эти деньги и ищут. Глядишь в Берлине "антиливерная" революция и произойдет.
    5. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:56
      Конгресс США вынес голосование по выделению дополнительной помощи Украине в отдельный от Израиля законопроект.

      Израилю помогут-1500%. А вот украине - еще вопрос. Видать Зеля пожадничал, надо было больше заносить прикормленным бизнесменам.
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +2
        Сегодня, 07:02
        Я так понял в фашингтоне своих сионистских сшавок не очень нынче любят могут и на "голодный паёк" посадить чтобы поводок укоротить...
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:59
      Конгресс США рассмотрит выделение средств Украине, но отдельно от Израиля
      А это означает, что если по Израилю быстро придут к общему решению, то по украине опять начнутся словесные дебаты и торг. Заодно и киеву дали понять, что не стоит ставить себя на одну ступень с Израилем и ждать "манны небесной" от Конгресса. Конечно деньги выделят, но когда и сколько посмотрим.
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:29
      Конгресс США рассмотрит выделение средств Украине, но отдельно от Израиля
      . В общем понятно... "избранные" + тайваньские дела, это правильные, первоочередные дела! Про зелебобусов... может и не забыли, совсем, но чемодан давно без ручки, могут и бросить, всучить другим.
    8. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 08:16
      Зеленский и Ермак через подкормленных американских конгрессменов пытались помешать республиканцам разделить выделение финансовой помощи
      Два еврея-идиота. Конгресс сша на треть состоит из евреев. Сколько эти два еврейских поца могли подкормить конгрессменов, что б перебить еврейское лобби? Пол конгресса что ли? Совсем видать остатки мозга от наркоты сгнили. По любасу кое кто из еврейского лобби еще и деньги от этих поцев взял, а потом сказал, сорян ну не шмогла. laughing

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