Конгресс США рассмотрит выделение средств Украине, но отдельно от Израиля
То, чего так боялись в Киеве, все же случилось, Конгресс США вынес голосование по выделению дополнительной помощи Украине в отдельный от Израиля законопроект. Об этом накануне заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Представитель республиканского большинства в нижней палате американского Конгресса анонсировал рассмотрение на этой неделе документа о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, но не в одном законопроекте, как хотелось бы Белому дому, а в разных. Других подробностей пока нет, возможно речь идет о законопроекте с гораздо меньшей суммой, да еще и в кредит.
- заявил Джонсон.
Ранее источники в офисе президента Украины сообщали, что Зеленский и Ермак через подкормленных американских конгрессменов пытались помешать республиканцам разделить выделение финансовой помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта. Как утверждают эксперты, голосование по помощи Украине в виде отдельного документа с большой долей вероятности ставит на нем крест.
В самом Киеве говорят, что если до конца апреля деньги не будут выделены, то их не будет вообще. А это означает, что все планы по мобилизации будут провалены, так как одевать и кормить новых солдат будет нечем.
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