На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и уместным процессом внесения поправок: финансирование нашего союзника Израиля, поддержка Украины…, усиление наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, принятие дополнительных мер противодействия нашим противникам и укрепление национальной безопасности

То, чего так боялись в Киеве, все же случилось, Конгресс США вынес голосование по выделению дополнительной помощи Украине в отдельный от Израиля законопроект. Об этом накануне заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.Представитель республиканского большинства в нижней палате американского Конгресса анонсировал рассмотрение на этой неделе документа о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, но не в одном законопроекте, как хотелось бы Белому дому, а в разных. Других подробностей пока нет, возможно речь идет о законопроекте с гораздо меньшей суммой, да еще и в кредит.- заявил Джонсон.Ранее источники в офисе президента Украины сообщали, что Зеленский и Ермак через подкормленных американских конгрессменов пытались помешать республиканцам разделить выделение финансовой помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта. Как утверждают эксперты, голосование по помощи Украине в виде отдельного документа с большой долей вероятности ставит на нем крест.В самом Киеве говорят, что если до конца апреля деньги не будут выделены, то их не будет вообще. А это означает, что все планы по мобилизации будут провалены, так как одевать и кормить новых солдат будет нечем.