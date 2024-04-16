Иранский генерал обозначил «красные линии» для Израиля

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Иранский генерал обозначил «красные линии» для Израиля

После нанесения массированного удара по Израилю в ответ на бомбардировку иранского консульства в Дамаске официальный Тегеран обозначил «красные линии». О них высказался представитель вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

По словам иранского генерала, вооружённые силы Исламской Республики Иран предостерегают Израиль и его союзников от пересечения «красных линий».



Шекарчи:

Мы напоминаем главам некоторых государств - США, Британии, Франции, Германии – о необходимости прекратить поддерживать коллапсирующий беззаконный террористический режим Израиля, режим детоубийц.

По словам иранского генерала, Тегеран продемонстрировал свою решительность, но в то же время подчеркнул, что не является воинственным и действует только в качестве принятия ответных мер.

Абольфазл Шекарчи:

Но если кто-то, включая эти страны и беспомощный режим, пересечёт черту, то мы отрубим режиму конечности гораздо более мощным, чем предыдущий, ответным ударом.

«Красной чертой (линией)» высокопоставленный иранский офицер назвал новую атаку на Иран или на иранские дипломатические миссии за рубежом.

По словам Шекарчи, предыдущая ответная атака на Израиль показала, что иранские ракеты способны без труда преодолевать систему ПВО-ПРО Израиля:

Наши ракеты легко обошли их так называемый «Железный купол», и это притом, что мы продемонстрировали лишь малую часть своей мощи.

Напомним, что целый ряд стран, включая США, отговаривают Нетаньяху от дальнейшей эскалации, призывая правительство Израиля отказаться от очередной атаки на Иран. Но власти Израиля заявляют, что «ответ в любом случае последует».
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    16 комментариев
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    1. olhon Звание
      olhon
      +2
      Сегодня, 06:37
      Как говориться, будем посмотреть на сколько у них шары крепкие.
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +3
        Сегодня, 06:51
        Шары у Ирана крепкие! Он прочертив красные линии реально и очень больно ударит по агрессору в лице Израиля.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:40
      «Вооружённые силы Исламской Республики Иран предостерегают Израиль и его союзников» —
      «Власти Израиля заявляют, что "ответ в любом случае последует"» —

      — Всё ещё впереди ...
    3. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 06:41
      Цитата: olhon
      Как говориться, будем посмотреть на сколько у них шары крепкие.


      Ага и у кого красные линии жирнее.
      Этот термин с красными линиями в Кремле испохабили до плинтуса.
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        +1
        Сегодня, 08:45
        Термин "красные линии" первыми придумали США...
        И первыми начали похабить hi
    4. Б-15 Звание
      Б-15
      +1
      Сегодня, 06:43
      Две нации - антагонисты с древнейших веков.
      Израиль не давал развиваться Ирану по мере своих сил. Но не всё у него получилось. Всему виной прибыль. Где ещё можно было получить максимальные барыши. Здесь стратегическая чуйка и прошла мимо Израиля.
      Теперь уже поздно пытаться "в бомбить в каменный век" Иран. Он теперь имеет вполне современные средства поражения.
      А в политическом плане, Иран уже не одинок.
      Думаю, что Израиль оторвётся на Газе. Он должен ответить, но ответит не напрямую.
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +4
        Сегодня, 07:13
        Насчёт с "древних" времён это перебор.Персидская империя была ,это факт,а вот про еврейскую я ничего не слышал.
        1. Попуас Звание
          Попуас
          +2
          Сегодня, 07:20
          Ничего сложного hi это как "великие укры", кстати эти копыта из израиля торчат yes .. Сами придумали, сами поверили.... feel
        2. Б-15 Звание
          Б-15
          +1
          Сегодня, 07:56
          Возьмите Ветхий завет, Тору, и сможете увидеть, что и в те времена были противоречия у народов.
          Что касается империи иудеев, то, я думаю, достаточно вспомнить о царе Давиде.
          1. Пионер1984 Звание
            Пионер1984
            -2
            Сегодня, 08:45
            Тора и ветхий завет это конечно источники. laughing
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:05
      Наши ракеты легко обошли их так называемый «Железный купол», и это притом, что мы продемонстрировали лишь малую часть своей мощи.
      Вот главный посыл Израилю - мы (Иран) способны на большее поэтому не стоит разрабатывать новые планы ударов. Израиль это конечно, судя по всему, не остановит и новая эскалация не за горами, а там и до настоящей войны один шаг, как бы Иран не хотел ее избежать.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      -1
      Сегодня, 07:25
      Иранский генерал обозначил «красные линии» для Израиля
      . Много публичного шума, громких заявлений... не удивительно, там такое норма.
      Вопрос... кому надо, что б обстановка обострилась, а то и перешла в стадию экстрима?
    7. Million Звание
      Million
      0
      Сегодня, 07:39
      Еще одна война намечается или легкий обмен ударами?
    8. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 07:43
      Что же сказать. Ход сделан. Подождём и посмотрим, чьи «красные линии» краснее...
    9. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      -1
      Сегодня, 07:47
      Незаконное сионисткое образование должно понести наказание за геноцид народа Палестины.
    10. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 08:15
      Красные линии - уже заучит как шутка

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