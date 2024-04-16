Иранский генерал обозначил «красные линии» для Израиля

Мы напоминаем главам некоторых государств - США, Британии, Франции, Германии – о необходимости прекратить поддерживать коллапсирующий беззаконный террористический режим Израиля, режим детоубийц.

Но если кто-то, включая эти страны и беспомощный режим, пересечёт черту, то мы отрубим режиму конечности гораздо более мощным, чем предыдущий, ответным ударом.

Наши ракеты легко обошли их так называемый «Железный купол», и это притом, что мы продемонстрировали лишь малую часть своей мощи.

После нанесения массированного удара по Израилю в ответ на бомбардировку иранского консульства в Дамаске официальный Тегеран обозначил «красные линии». О них высказался представитель вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.По словам иранского генерала, вооружённые силы Исламской Республики Иран предостерегают Израиль и его союзников от пересечения «красных линий».Шекарчи:По словам иранского генерала, Тегеран продемонстрировал свою решительность, но в то же время подчеркнул, что не является воинственным и действует только в качестве принятия ответных мер.Абольфазл Шекарчи:«Красной чертой (линией)» высокопоставленный иранский офицер назвал новую атаку на Иран или на иранские дипломатические миссии за рубежом.По словам Шекарчи, предыдущая ответная атака на Израиль показала, что иранские ракеты способны без труда преодолевать систему ПВО-ПРО Израиля:Напомним, что целый ряд стран, включая США, отговаривают Нетаньяху от дальнейшей эскалации, призывая правительство Израиля отказаться от очередной атаки на Иран. Но власти Израиля заявляют, что «ответ в любом случае последует».