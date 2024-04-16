Глава Генштаба ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля выбирает ответ на атаку со стороны Ирана

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Глава Генштаба ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля выбирает ответ на атаку со стороны Ирана

Израильская армия продолжает находиться в высокой степени готовности, выбирая "соответствующий ответ" на атаку Ирана. С таким заявлением выступил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Командование ЦАХАЛ выступает за ответный удар по Ирану, на данный момент определяются цели, по которым будет нанесен удар. Окончательное решение должно принять израильское правительство, но каким оно будет пока непонятно. Хотя главные союзники Израиля американцы и выступают против эскалации конфликта, но еврейское государство может и проигнорировать "совет" Байдена.



Мы [ЦАХАЛ] внимательно оцениваем ситуацию и сохраняем самый высокий уровень готовности. Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем соответствующий ответ

- заявил Халеви.

Между тем, накануне вечером появились данные, что Нетаньяху якобы согласился на нанесение ответного удара по Ирану, предложив военным самостоятельно определить цели. Но при этом он поставил условие, чтобы ответный удар обошелся без жертв. Как пишет американская пресса, рассматриваются не только варианты нанесения ракетного удара, но кибератака, а также что-то другое. В общем, Израиль очень сильно хочет ответить на атаку Ирана, но так, чтобы не разозлить своих союзников.

А пока израильские военные думают, палестинцы в секторе Газа вздохнули спокойно, операция в Рафахе приостановлена на неопределенное время.
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    15 комментариев
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    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 06:44
      Евреи поделитесь секретами...куда Цахал ударит в Иране?
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 08:09
        А, вот и не подерётесь, а вот не до крови, а я не подстрекатель. .. winked
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 06:47
      «Хотя главные союзники Израиля американцы и выступают против эскалации конфликта, но еврейское государство может и проигнорировать "совет" Байдена» —

      — "Совет" Байден даёт чтобы сохранить лицо перед "мировым сообществом" ...
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:00
      Нетаньяху якобы согласился на нанесение ответного удара по Ирану, предложив военным самостоятельно определить цели. Но при этом он поставил условие, чтобы ответный удар обошелся без жертв.

      А это как? Может лучше тогда вообще не отвечать?
    4. Грац Звание
      Грац
      -3
      Сегодня, 07:08
      хм может израиль в этот раз стукнет не по военной мощи Ирана. а по его экономическим способностям, как вариант
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 07:15
        Израиль не стукнет по экономическим способностям Ирану. Сам Иран давно живет и развивается практически изолированно, что не мешает развивать свою экономику и военной мощи.
        А вот сам Израиль, очень сильно повязан и зависим от США.
        Если Израиль, в лице ЦАХАЛ развяжет удары по Ирану - то Израилю точно будет не только не комфортно, но и губительно как сохранения своего государственность.
        И не забывайте, Иран будет "медленно варить лягушку", что в конце концов, эта "лягушка" будет сварена.
        О чем идет речь - думайте сами, евреи, всё в ваших руках.
        Или война, или худой мир.
      2. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +1
        Сегодня, 07:16
        Не потянет Израиль подрыв экономической базы Ирана.Слишком большая страна.
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 08:58
          Цитата: Пионер1984
          Не потянет Израиль подрыв экономической базы Ирана.Слишком большая страна.
          А практически единственный источник дохода - нефть. И нефтеналивных терминалов не так уж и много. Если ударить по ним, Иран лишится валютных доходов на многие месяцы. А продовольствием и медикаментами Иран обеспечивает себя во многом за счет импорта, за который вдруг окажется нечем платить. А уж как будут рады-радехоньки сауды и эмираты, они с превеликим удовольствием возместят квоты Ирана на мировых рынках нефти, благо потенциал есть.
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 07:13
      Израиль очень сильно хочет ответить на атаку Ирана, но так, чтобы не разозлить своих союзников
      А в каком случае "союзники" могут разозлиться? Если Израиль ударит по ядерным объектам Ирана или по мирным, как отработали на палестинцах? Израиль не так боится злости "союзникам", как в очередной раз потерять свое лицо, которое уже потерял в секторе Газа.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 07:58
        Если Израиль ударит по ядерным объектам Ирана,то всё будет как в клипе.

    6. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +2
      Сегодня, 07:14
      Лично я за продолжения "кипиша" на БВ,хоть это и звучит конечно людоедски.Ну "с волками жить....."
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      -1
      Сегодня, 07:22
      Глава Генштаба ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля выбирает ответ на атаку со стороны Ирана
      Простой вопрос... кому надо обострение ситуации, а кто пытается сгладить последствия инцидентов?
    8. алабурга
      алабурга
      0
      Сегодня, 07:25
      Поразительно маниакальное желание, у нетаньяху, самоубиться такое же, как и у просроченного еврейского фюрера укрорейха.
    9. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 07:39
      Меня всё время поражала одна повторяющаяся особенность: отчего так происходит, чем меньше блоха, тем злее кусает? В нашем случае: мал клоп да вонюч...
      И достаточно развитые, многочисленные нации и народности смотрят сквозь пальцы, как изгаляются над миром эти 10 миллионов политических карликов. Это они видят всё в кривом зеркале. Это они создали собственную природу отношений, которая только вредит мировому сообществу...
      Ну, обгадились, вляпались по самую «сурепку», так нет же - им нужно, чтобы мир познал «непокобелимость» сионизма. Может быть, следует сказать им, чтобы не зловонили и не ждали помощи от заокеанского дяди, который не всесилен и всемогущ...Мало того, так же смертен, как и все остальные?
      Готовы они остаться в истории, как майя и ацтеки?
    10. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 09:10
      Посмотрим на ход Израиля! Но, скорее всего, удар будет по ядерным объектам и производству оружия! А может, по политическому руководству! А может, как Иран, по пустышкам! А может, никакой атаки и не будет!

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