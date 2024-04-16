Глава Генштаба ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля выбирает ответ на атаку со стороны Ирана

Израильская армия продолжает находиться в высокой степени готовности, выбирая "соответствующий ответ" на атаку Ирана. С таким заявлением выступил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.Командование ЦАХАЛ выступает за ответный удар по Ирану, на данный момент определяются цели, по которым будет нанесен удар. Окончательное решение должно принять израильское правительство, но каким оно будет пока непонятно. Хотя главные союзники Израиля американцы и выступают против эскалации конфликта, но еврейское государство может и проигнорировать "совет" Байдена.- заявил Халеви.Между тем, накануне вечером появились данные, что Нетаньяху якобы согласился на нанесение ответного удара по Ирану, предложив военным самостоятельно определить цели. Но при этом он поставил условие, чтобы ответный удар обошелся без жертв. Как пишет американская пресса, рассматриваются не только варианты нанесения ракетного удара, но кибератака, а также что-то другое. В общем, Израиль очень сильно хочет ответить на атаку Ирана, но так, чтобы не разозлить своих союзников.А пока израильские военные думают, палестинцы в секторе Газа вздохнули спокойно, операция в Рафахе приостановлена на неопределенное время.

Мы [ЦАХАЛ] внимательно оцениваем ситуацию и сохраняем самый высокий уровень готовности. Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем соответствующий ответ

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