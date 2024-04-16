Госдеп назвал условия возвращения США к исполнению положений ДСНВ

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Госдеп назвал условия возвращения США к исполнению положений ДСНВ

Соединенные Штаты готовы вернутся к выполнению требований Договора о стратегических наступательных вооружениях и отменить все контрмеры, но только если в ДСНВ вернется Россия. Об этом говорится в докладе Госдепа, приготовленном для американских конгрессменов.

Госдеп подготовил для Конгресса доклад, в котором прямым текстом написано, что виной выхода США из ДСНВ выступает Россия, якобы нарушившая свои обязательства по договору, тогда как американцы всегда выполняли свои обязательства, да и сейчас уведомляют о всех пусках межконтинентальных ракет. Но на данный момент США готовы закрыть глаза на "нарушения России" и вернуться к выполнению положений ДСНВ, если только аналогичным способом поступит и Москва.



Соединенные Штаты выразили желание и готовность отказаться от своих контрмер и полностью выполнить новый ДСНВ, если и Россия вернется к соблюдению своих обязательств по новому ДСНВ

- говорится в докладе.

Да вот только в России таким докладам, где США выставляют себя правой стороной, обвиняя во всех грехах оппонентов, давно веры нет. В российском МИД считают, что говорить о возвращении в договор бессмысленно, поскольку США не готовы общаться на равных, продвигая только свои инициативы, но игнорируя российские. Так что говорить о возвращении России в договор преждевременно, а заявления Госдепа США являются популистскими.
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    34 комментария
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    1. esl462 Звание
      esl462
      +9
      Сегодня, 07:10
      Договариваться о чём либо с профессиональными "каталами"-идея так себе.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +4
        Сегодня, 07:22
        Цитата: esl462
        Договариваться о чём либо с профессиональными "каталами"-идея так себе.

        А о чем можно договариваться с ними в сегодняшних условиях? НАТО всеми возможными способами воюет против России, мелкобриты и лягушатники склонны увеличивать свои ядерные потенциалы, амерская ПРО в Эуропе крепчает, СВО опять же.. На кой хрен нам сейчас возвращаться к нашим обязательствам перед США?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:12
      «Говорить о возвращении России в договор преждевременно» —

      — После СВО,возможно,поговорим ...
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 07:17
      Что еще можно было ждать от Сша кроме очередного потока лжи и циничных обвинений России в виновности развала договора. Тут американцы присели на любимого конька.
    4. Electrical Звание
      Electrical
      +5
      Сегодня, 07:18
      Им надо, пусть и возвращаются. А нам то какое дело до их хотелок. Вон пусть изралевке лапшу про договоры вешают.
    5. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 07:18
      Ответ может быть простой.Как только США вернутся к исполнению договора по ПРО,так и мы вернёмся к РСМД.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:32
        Цитата: Пионер1984
        Как только США вернутся к исполнению договора по ПРО,так и мы вернёмся к РСМД.

        Не факт. Да и зачем нам возвращаться? Только себе руки связывать. Как-нибудь без сопливых" проживем.
        1. Попандос Звание
          Попандос
          0
          Сегодня, 08:36
          Только себе руки связывать.

          Вот-вот, пенд0сы всегда, когда не могут достичь превосходства в технике, сразу же начинают всякие договорняки придумывать на своих условиях.
          Не фиг устраивать пляски на граблях, проходили это уже.
        2. Пионер1984 Звание
          Пионер1984
          0
          Сегодня, 08:49
          РСМД в Европе становятся стратегической компонентой,подлётное время резко уменьшается,в зоне досягаемости территория до Урала включительно.Мы, к сожалению, не можем разместить ракеты в Мексике или Канаде,максимум Куба.
    6. AlexWar
      AlexWar
      +5
      Сегодня, 07:18
      Эти договора только разваливают армию нашу, я бы сказал чтобы Россия сказала Сша чтобы не лезли во внутренние дела.
      У США ядерные ракеты находятся в разобранном виде по мимо тех которые они посчитали
      Плюс нам противостоит целый блок нато, как история показывает они еще нам блокируют экономику.
      1. AlexWar
        AlexWar
        +2
        Сегодня, 07:24
        У американского Госдепа только свои интересы, они нашу страну много раз уже обманывали
        Кто то верит что Россия на кого то там начнет наступать? Украину взять не можем. СВо на украине это крайний шаг на который пошли, чтобы решить вопрос
        Я лично не думаю что мы много танков собираем, ракет. Большая часть ракет тратится на украину.
        Наши склады пусты, их надо восполнять. Мы имеем на это такое права.
      2. AlexWar
        AlexWar
        +1
        Сегодня, 07:32
        Америка тратит на оборону 700 миллардов (чья бы корова там мычала) и еще лезут какие до договора подписывать. Ну не маразм у старого Байдена?
        У нас только по ядерному потенциалу, может есть немного баланс. А по остальному наши вооруженные силы сильно отстают от сша в оснащении
        1. AlexWar
          AlexWar
          +1
          Сегодня, 07:38
          Все страны Нато посчитайте с военными расходами и сколько наши расходы на армии, где годами ничего не вкладывалось.
          Я бы еще так сказал, что наши расходы на армию не должны быть ничего всего Блока НАТО, так будет правильно. Если война, то надо будет чем то противостоять. Альянс вырос по сравнению с СССР, и их только ядерное оружие остановит
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:19
      Так что говорить о возвращении России в договор преждевременно, а заявления Госдепа США являются популистскими.
      Обсуждать нечего...
    8. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Пионер1984
      Ответ может быть простой.Как только США вернутся к исполнению договора по ПРО,так и мы вернёмся к РСМД.

      Не равноценный ответ...НАТО у наших границ, против нас введены тысячи санкций, против нас развязана прокси-война и в этих условиях соглашаться на лохотрон США глупость несусветная.
    9. алабурга
      алабурга
      +3
      Сегодня, 07:22
      Какая то опа у фашингтона со стратегическими наступательными вооружениями, раз они так заголосили про "поймем и простим", только подпиши Россия то, что нужно нам.
    10. Дилетант Звание
      Дилетант
      +4
      Сегодня, 07:24
      ДСНВ не учитывает ЯО Великобритании, Франции, Израиля (вероятных противников РФ), а так же Индии и Пакистана. Поэтом в том виде, в котором он был подписан в 2010 году, он и морально, и стратегически устарел, особенно с учетом того, что НАТО теперь граничит с РФ. России нужен такой договор, который бы гарантировал уничтожение ее врагов в ответно-встречном ядерном ударе.
      Зачем нам мир, в котором не будет России?
      (В.В.Путин. 2018 год.)
    11. Alien From Звание
      Alien From
      +3
      Сегодня, 07:25
      Их слова не стоят и выеденного яйца. К свиньям пусть идут.
    12. U-58 Звание
      U-58
      -2
      Сегодня, 07:33
      Договариваться несомненно нужно, вопрос архиважный. Но исключительно при обеспечении всесторонних мер доверия. И никак иначе.
    13. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 07:34
      Ну , к примеру, БРСД планируют размещать в Азии. Это стимулирует РФ заключать договора?
    14. krops777 Звание
      krops777
      +1
      Сегодня, 07:42
      Меня просто поражает оторванность США от реальности, ну ладно Бидон и вся его лгбтшная свора, но вот кто стоит за ним, у них ведь не классическая амерская школа за плечами, какие цели преследуют, неужели уверовали в предсказуемость последствий.
    15. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 07:44
      Возврата к прошлому нет: конфигурации указанные в ДСНВ для России с учётом того, что де факто воюет с НАТО являются мягко говоря не имеющеми смысла.
      1. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 08:10
        Возврата к прошлому нет: конфигурации указанные в ДСНВ для России с учётом того, что де факто воюет с НАТО являются мягко говоря не имеющеми смысла.

        Да. Время идет, структура вооружений и средств ПВО/ПРО и их возможности меняются. Элементарно для гарантированного адекватного ответа на обезоруживающий удар, теперь мало 1500 носителей и 700 я. боеголовок.
    16. Сергей_К Звание
      Сергей_К
      0
      Сегодня, 07:50
      Ауууу....? тан..., поезд давно уехал и цирк тоже.
    17. Goga_777 Звание
      Goga_777
      +1
      Сегодня, 07:52
      Америка не договороспособна, она понимает только силу
    18. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:53
      Соединенные Штаты готовы вернутся к выполнению требований Договора о стратегических наступательных вооружениях и отменить все контрмеры, но только если в ДСНВ вернется Россия.

      Нельзя иметь дел с профессиональными шулерами. Сегодня они захотели, завтра - передумали, тут играем, там рыбу заворачивали...
      О чём договариваться, если СНВ имеют не только США и РФ? Мы уже видели эффект нераспространения ЯО. На всей Европе складированы американские бомбы...Для кого?
      У России есть только одна гарантия выживания - армия, авиация и флот. Ядерная триада нам спослана свыше...
    19. AlexWar
      AlexWar
      +1
      Сегодня, 07:54
      По ПВО вы ситуацию видели что беспилотники летают по стране как хотят. ПВО надо укреплять. Ракетное оружие, оружие не наступления а сдерживания. Неужели небольшая страна как Россия пошла бы на кого то наступать? Или за все время своего существования Россия на кого то нападала? Запад любит нападать, в частности США в последние годы стали уже диктовать свои правила и лезть во все экономики мира.
      У россии я думаю сейчас перезагрузка идет а не наращивание потенциалов.
      Танковые склады пустеют, все знают там все устарело, ракеты ядерные также много лет не модернизировались, бмп старые, бтр старые, большая часть самолетов старый парк. Су-34 не хватает. Су-57 довести надо штук до 500-1000
    20. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 07:58
      Ну и вопрос эти ядерные ракеты кому то мешать спать мешают? Тогда скорее на нас Нато хочет напасть, им снова надо все пересчитать что и где у нас находится. Идет война и им надо снова все пересчитать
    21. Комментарий был удален.
    22. kit88 Звание
      kit88
      0
      Сегодня, 08:24
      А зачем нам это надо и что мы будем с этого иметь?
    23. Alex66 Звание
      Alex66
      0
      Сегодня, 08:26
      Но на данный момент США готовы закрыть глаза на "нарушения России" и вернуться к выполнению положений ДСНВ
      я я Кемская волость, а еще Сармат, Посейдон, Кинжал... Когда англосаксы хотят договориться, значит в чем то они уступают, в противном случае они убивают Каддафи, Хусейн и Милошевич не дадут соврать.
    24. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:30
      тогда как американцы всегда выполняли свои обязательства
      Время показало, что Коллективный Запад уважает только силу, слова и обязательства ни чего не значат.
    25. smart_ups Звание
      smart_ups
      0
      Сегодня, 08:34
      Нужно их же методами действовать . Подписывать соглашения и при этом всё делать по своему.
    26. aleks700 Звание
      aleks700
      +1
      Сегодня, 09:04
      Да понятно всё. Выборы на носу.
    27. Валерий Волков Звание
      Валерий Волков
      0
      Сегодня, 09:16
      Очередной американский... трёп, были бы хотя бы чуточку поумнее, то не выставляли бы никаких своих "предварительных условий", а просто отменили свои "контрмеры" и не на словах, а на деле и Россия вернулась бы к соблюдению договора по ДСНВ, тем более, что она из него и не выходила, а просто приостановила его действие...

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