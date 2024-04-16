Разработчик детекторов обнаружения дронов «Булат» готовит к запуску в серию версию с ИИ
Детектор обнаружения дронов "Булат", прекрасно проявивший себя в боевых условиях, получил новую версию, которая пойдет в серийное производство. От трех предыдущих ее отличает наличие элементов искусственного интеллекта. Об этом сообщили в компании 3mx.
Разработчики детектора готовят к запуску в серию 4-й вариант детектора обнаружения дронов "Булат". Как заявили в компании, по планам произойдет это в конце мая. Пока же детектор тестируется, в том числе и в зоне проведения спецоперации. Ранее в компании заявили, что готовят к отправке в зону СВО новую версию детектора дронов "Булат" с расширенным диапазоном частот. Первая партия приборов пойдет в войска в мае, там ее очень ждут.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на представителей компании, 4-й вариант "Булата" получил элементы искусственного интеллекта, что позволило детектору обрабатывать поступающие из эфира данные, фильтровать шумы, а также определять источники данных. Новая версия без проблем отличает сигналы беспилотника от беспроводных сетей (WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи и т.д) даже в случае наложения их сигналов друг на друга. На данный момент "Булат" с ИИ способен определять более чем 150 уникальных сигнатур различных типов БПЛА, обучение продолжается.
Детектор "Булат" работает в пассивном режиме, сканируя радиоэфир на 360 градусов. Он способен обнаружить и идентифицировать основные модели беспилотников, включая FPV-дроны. Дальность обнаружения зависит от местности, на открытом пространстве это 1,5 км, в городе или лесу - 600-800 метров.
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