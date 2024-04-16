Разработчик детекторов обнаружения дронов «Булат» готовит к запуску в серию версию с ИИ

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Разработчик детекторов обнаружения дронов «Булат» готовит к запуску в серию версию с ИИ

Детектор обнаружения дронов "Булат", прекрасно проявивший себя в боевых условиях, получил новую версию, которая пойдет в серийное производство. От трех предыдущих ее отличает наличие элементов искусственного интеллекта. Об этом сообщили в компании 3mx.

Разработчики детектора готовят к запуску в серию 4-й вариант детектора обнаружения дронов "Булат". Как заявили в компании, по планам произойдет это в конце мая. Пока же детектор тестируется, в том числе и в зоне проведения спецоперации. Ранее в компании заявили, что готовят к отправке в зону СВО новую версию детектора дронов "Булат" с расширенным диапазоном частот. Первая партия приборов пойдет в войска в мае, там ее очень ждут.



Как сообщают "Известия" со ссылкой на представителей компании, 4-й вариант "Булата" получил элементы искусственного интеллекта, что позволило детектору обрабатывать поступающие из эфира данные, фильтровать шумы, а также определять источники данных. Новая версия без проблем отличает сигналы беспилотника от беспроводных сетей (WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи и т.д) даже в случае наложения их сигналов друг на друга. На данный момент "Булат" с ИИ способен определять более чем 150 уникальных сигнатур различных типов БПЛА, обучение продолжается.


Детектор "Булат" работает в пассивном режиме, сканируя радиоэфир на 360 градусов. Он способен обнаружить и идентифицировать основные модели беспилотников, включая FPV-дроны. Дальность обнаружения зависит от местности, на открытом пространстве это 1,5 км, в городе или лесу - 600-800 метров.
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    8 комментариев
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    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:41
      Первая партия приборов пойдет в войска в мае, там ее очень ждут.

      Хорошая новость. Побольше бы таких партий.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 07:42
      К нему прилагается дробовик?
      1. Землекоп Звание
        Землекоп
        +1
        Сегодня, 07:53
        там уже все давно разработано и отточено и утверждено как боевой противодроновый расчет где есть средства обнаружения в виде представленных в статье устройств...далее средства парализации в виде антидроновых ружей и средств уничтожения в виде либо простых дробовиков охотничьих ..на начальном этапе лиюо..как уже сегодня поступающие в войска Вепрь-12 Молот. то есть расчет из двух человек. Один обвешан средством обнаружения имеющий в руках Вепрь -12 Молот и другой носит антидроновое ружье. Обнаружили дрон - зафиксировали его в пространстве антидроновым ружьем и Вепрем его слупили. Все.По заявлению одного такого расчета Вепрь удобен не только как ликвидатор дронов но и как разминирователь разных мин. Один выстрел и мина детонируует.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:45
      Разработчик детекторов обнаружения дронов «Булат» готовит к запуску в серию версию с ИИ
      . Устройство эффективно, работает... "надо брать" без вариантов.
      И опять на счёт ИИ... почитал разные мнения по данной теме. Что Примечательно, многие признают, что создано кое что, весьма "умное", самообучающееся и узко специализированное, как правило! Называть это контроллером, вроде как уже не оно. Называть его ИИ, тоже весьма условно.
      Кстати, специально отмечается, что шибко умный гаджет не универсальный и для каждой задачи необходимо создавать свой.
      Т. е. пока никто не показывает что то такое мощное, что есть "умное" если не по всем, то по многим направлениям!!! Нет его или просто большой секрет, поди разберись?
      В общем, нет единого мнения, что есть оно, ИИ в том виде, который всех убедит, устроит, будет общепризнано таковым.
      В общем, тема интересная, серьёзная и... продолжение следует!!!
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 07:57
        Цитата: rocket757
        Называть его ИИ, тоже весьма условно.

        ИИ это сей час модный термин и все под него что-то косят. Один блогер говорил, что в США многие считают, что обычная автоматика уже считается ИИ.
        А так да с учётом быстродействия всяких ЭВМ, а так же развитого программного обеспечения имитирующего работу человека по принятию решения может сложиться впечатление, что ИИ умеет мыслить нестандартно и эмоционально.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 08:06
          Кто первый, того и тапки...
          Ничего нового, реклама двигатель торговли... а в военной сфере, саморекламма, это возможность присосатся к бюджету, что есть мечта, любого производителя!
    4. Jovanni Звание
      Jovanni
      0
      Сегодня, 08:01
      Эх! Как бы скрестить этот детектор с дроном - истребителем, или с пулеметом зенитным... Чтобы наводил безошибочно и автоматически своим ИИ...
    5. Victal Звание
      Victal
      0
      Сегодня, 08:40
      Максим Климов говорил, что Булат классная штука, но в упор не видит новые дроны. Даже если на том же канале появляется новый дрон, он его не видит. 10:40 "О ситуации на фронте | Максим Климов" youtube

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