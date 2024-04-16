В ночь на 16 апреля ВС РФ нанесли удары по объектам киевского режима в Черкасской и Хмельницкой областях

В ночь на 16 апреля российскими Вооружёнными силами нанесены новые удары по тыловым объектам киевского режима. По последним данным, взрывы гремели на объектах в Черкасской и Хмельницкой областях.Сообщается о нескольких взрывах на аэродроме в Староконстантинове и в его окрестностях. Это очередной случай того, как киевский режим пытается создать инфраструктуру для принятия истребителей F-16, организовать «зонтик» ПВО, однако российскими Вооружёнными силами вся эта работа ВСУ обнуляется последующими ударами.По последним данным, только с начала этого года ВС РФ в районе Староконстантинова и непосредственно на аэродроме уничтожили и повредили не менее 3-х пусковых установок систем ПВО, одну РЛС, а также склады с боеприпасами и ГСМ, восстанавливавшиеся противником.Ещё один удар был нанесён по объектам в черкасской Умани. Под удар попал центр боевой подготовки личного состава ВСУ. Есть сведения о том, что в этом центре занятия проводились в том числе иностранными военными инструкторами.В вечернее время суток удары были нанесены по местам размещения личного состава противника на правом берегу Днепра, включая Херсон. Уничтожены несколько единиц техники, которая использовалась для обстрелов позиций наших войск на левом берегу. Обращает на себя внимание тот факт, что в Киеве перестали активно освещать ситуацию на так называемом «плацдарме» в Крынках, где с начала года были ликвидированы не менее 3,2 тыс. украинских военнослужащих и не менее 7 тыс. получили ранения.

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