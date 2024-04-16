Зеленский опасается блокировки в Конгрессе США отдельного законопроекта по выделению финансовой помощи Киеву
Появились некоторые подробности по новым законопроектам о помощи союзникам США, которые готовятся в Палате представителей Конгресса США. Как заявил Майк Джонсон, вместо одного законопроекта предложенного Байденом, на рассмотрение будут вынесены четыре. В Киеве опасаются последствий такого решения.
Палата представителей готовит для голосования четыре новых законопроекта о выделении финансовой помощи союзникам США. Отдельное голосование будет по Израилю, Тайваню и Украине. Есть еще и четвертый законопроект, в который сведены дополнительные предложения, такие как помощь Украине взаймы, конфискация российских активов, санкции против Ирана, запрет ТикТок в США и т.д.
Таким образом, одобренный Сенатом законопроект о выделении финансов сразу Украине, Израилю и Тайваню, на принятии которого настаивал Белый дом и надеялся Киев, отвергнут Палатой представителей окончательно. А это означает, что каждый новый законопроект должен пройти все этапы для возможного одобрения.
В Киеве эту инициативу Джонсона с разделением голосования уже назвали "неудачной" и несущей для Украины большие риски. При принятии отдельного документа существует большая вероятность блокировки на любом этапе. Кроме того, сам процесс принятия решения затягивается на неопределенное время. Также неизвестно, какие нормы содержит новый законопроект, есть опасения, что республиканцы включат в него требования по границе с Мексикой, не выгодные Байдену, а это означает блокировку со стороны демократов. В общем, в офисе Зеленского обстановка тревожная.
По предварительной информации, все четыре законопроекта будут представлены на рассмотрение до конца этой недели.
Информация