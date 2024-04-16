Зеленский опасается блокировки в Конгрессе США отдельного законопроекта по выделению финансовой помощи Киеву

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Зеленский опасается блокировки в Конгрессе США отдельного законопроекта по выделению финансовой помощи Киеву

Появились некоторые подробности по новым законопроектам о помощи союзникам США, которые готовятся в Палате представителей Конгресса США. Как заявил Майк Джонсон, вместо одного законопроекта предложенного Байденом, на рассмотрение будут вынесены четыре. В Киеве опасаются последствий такого решения.

Палата представителей готовит для голосования четыре новых законопроекта о выделении финансовой помощи союзникам США. Отдельное голосование будет по Израилю, Тайваню и Украине. Есть еще и четвертый законопроект, в который сведены дополнительные предложения, такие как помощь Украине взаймы, конфискация российских активов, санкции против Ирана, запрет ТикТок в США и т.д.



Таким образом, одобренный Сенатом законопроект о выделении финансов сразу Украине, Израилю и Тайваню, на принятии которого настаивал Белый дом и надеялся Киев, отвергнут Палатой представителей окончательно. А это означает, что каждый новый законопроект должен пройти все этапы для возможного одобрения.

В Киеве эту инициативу Джонсона с разделением голосования уже назвали "неудачной" и несущей для Украины большие риски. При принятии отдельного документа существует большая вероятность блокировки на любом этапе. Кроме того, сам процесс принятия решения затягивается на неопределенное время. Также неизвестно, какие нормы содержит новый законопроект, есть опасения, что республиканцы включат в него требования по границе с Мексикой, не выгодные Байдену, а это означает блокировку со стороны демократов. В общем, в офисе Зеленского обстановка тревожная.

По предварительной информации, все четыре законопроекта будут представлены на рассмотрение до конца этой недели.
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    10 комментариев
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    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 08:19
      Отдельное голосование будет по Израилю, Тайваню и Украине.

      Зеленский. Хозяин не меня назвал любимой женой crying
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:20
      На всех ресурсов не хватает... хотя, можно спросить, им что, резаной бумаги жалко?
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 08:53
        Попрошаек опять продинамят.
        Украина стала токсичным активом: очевидно, что победить Россию не удалось. США будут вкладывать в Украину денег столько, чтобы бойня не прекращалась, но американцы понесли при этом минимальные финансовые потери.
        Дело не в бумаге. После атаки Ирана на Израиль ЦАХАЛ требуются дополнительные установки ПВО. Для Украины Патриотов физически нет. И за деньги их не купишь, хоть обпечатайся электронных долларов.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:01
          Когда затраты чрезмерное, а выход не просто нулевой, отрицательный у любого спонсора появляются сомнения, а стоит ли продолжать?
          Кто там у них в Конгрессе верещал, что любые вложения, в кого угодно, оправданы/нужны и даже хороши, если это вредит России???
          Так вот, вложения тю тю, а Россия становится только сильнее и это объективная реальность.
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 09:29
            Интересно, что у "генетически свободных и независимых" не вызывает никаких когнитивных противоречий их непрерывный скулеж о подачках.
        2. Ghost1 Звание
          Ghost1
          0
          Сегодня, 09:21
          Амеры финансово потом подымутся, когда западные страны будут закупать у амеров оружие, так как своё то они передали киевскому режиму.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:24
      «В общем, в офисе Зеленского обстановка тревожная» —

      — "В офисе Зеленского все малахольные" ...
    4. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:48
      В Киеве опасаются последствий такого решения.
      Не все коту масленица. А то привыкли за счет чужого оружия и б/п лупить по гражданскому населению без разбора. Думали, что они для Сша более важнее и "любимее" Израиля, но ошиблись и причем глубоко. Теперь ерзают в офисных креслах переживая чем это для них закончится.
    5. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:00
      В общем, в офисе Зеленского обстановка тревожная
      Да ещё и прилетит в офис что-нибудь wink
    6. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 09:27
      При принятии отдельного документа существует большая вероятность блокировки на любом этапе. Кроме того, сам процесс принятия решения затягивается на неопределенное время.
      request Выше клюв, птеродактель, впереди еще ЕС, может там удастся крошек поклевать... recourse

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