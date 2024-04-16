В США произошёл пожар на заводе, производившем артиллерийские и миномётные снаряды для Украины

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В США произошёл пожар на заводе, производившем артиллерийские и миномётные снаряды для Украины

На заводе по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания имело место сильное возгорание. В настоящее время, как сообщили представители компании General Dynamics, пожар потушен, при чрезвычайном происшествии никто не пострадал.

Предприятие, на котором производятся боеприпасы, находится в Скрэнтоне, в штате Пенсильвания, и входит в структуру Объединенного командования боеприпасов армии США. В настоящее время на предприятии производятся артиллерийские и минометные снаряды. В системе обеспечения американской армии боеприпасами данный завод играет очень важную роль.



С 2022 года на предприятии осуществляется производство 155-мм и 105-мм снарядов для артиллерийских орудий, 105-мм патронов ПГУ-45/Б повышенной осколочности, 120-мм минометных снарядов. Все перечисленные виды боеприпасов затем поставлялись на вооружение украинской армии.

Как известно, вооруженные силы Украины в настоящее время практически полностью зависят от поставок артиллерийских боеприпасов из других государств. США с самого начала конфликта играли ключевую роль в организации снабжения украинских формирований боеприпасами и вооружениями.

Пожар на заводе вспыхнул около 22:00 мск. Вскоре о нем стали сообщать местные жители в социальных сетях. Хотя возгорание вскоре было потушено, сейчас компетентные органы осуществляют расследование всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия. Что могло стать причиной возгорания, пока не очень понятно.
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    33 комментария
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    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 08:09
      В США произошёл пожар на заводе, производившем артиллерийские и миномётные снаряды для Украины

      Не одна я в поле кувыркалась,
      Не одной мне ветер дул в лицо
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +5
        Сегодня, 08:15
        Цитата: ROSS 42
        В США произошёл пожар на заводе, производившем артиллерийские и миномётные снаряды для Украины

        Не одна я в поле кувыркалась,
        Не одной мне ветер дул в лицо

        Помню поле, Ветер, Стог соломы…
        Дрон, с Напалмом, не хотел взлетать... winked
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 09:17
          Злые вы...
          У людей радость - "пожар на складе" и даже ломы сгорели, а вы злорадствуете feel lol lol
          1. Ясная Звание
            Ясная
            0
            Сегодня, 09:23
            Цитата: свой1970
            У людей радость

            Цитата: свой1970
            а вы злорадствуете

            Цитата: свой1970
            Злые вы...

            Вообще ни разу не поняла request я, за пожар или нет?
      2. Mister X Звание
        Mister X
        +1
        Сегодня, 08:53
        105-мм патронов ПГУ-45/Б повышенной осколочности

        Кто знает что это за боеприпас?
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 08:12
      Так завод сгорел или нет?
    3. Grossvater Звание
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 08:13
      Ну... И славненько однако!
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +5
      Сегодня, 08:13
      Какая прекрасная новость...хорошо день начался...в инете вброс что Буданова грохнули в районе Чугуева. smile
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +6
        Сегодня, 08:26
        Цитата: Леха с Андроида.
        вброс что Буданова грохнули в районе Чугуева.

        Это было бы прекрасно, только вот настораживают такие новости. Как бы не ушел "под прикрытие". Выбираться с украины ему же надо.
      2. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +6
        Сегодня, 08:28
        Не, это вброс. Другого уб люд ка хлопнули - всего лишь Паша Петриченко... Но там неимоверная зрада,в укропомойках траур
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 08:14
      Что могло стать причиной возгорания, пока не очень понятно.
      . Спешка, бардак, нарушение чего то там, кем то!!! Обычно так и происходит.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 08:41
        Спешка, бардак, нарушение.....

        Сомнительно, что прямо спешат recourse бардак, тяжёлое похмелье? recourse иностранные специалисты? request
        Приветствую Виктор hi
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +2
          Сегодня, 08:45
          Привет Дмитрий soldier
          Утверждать, что там нет бардак а... не стоит, наверное.
          Впрочем, какая б причина не была, могут и на "двух крокодилов" свалить и клички им дать, типа Балиров и Петров...
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +4
            Сегодня, 08:50
            Так это не на первом заводе аварийная ситуация. В прошлом году было несколько раз на других . Интересно, когда построен был? Как оказалось, что ж/д не улучшались буквально со времени создания, поэтому аварии. Может и заводы тоже recourse
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +2
              Сегодня, 08:55
              Очевидное и вероятное... чего такого произошло в полосатии, что не обсуждал только ленивый.
              Общая деградация производственной сферы, снижение культуры производства и потери компетенций в той самой, производственной сфере, которая и есть ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!
              1. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                +2
                Сегодня, 08:59
                Только и остаётся порадоваться их ОБЩЕЙ ДЕГРАДАЦИИ laughing
                Но при этом сожаления, что не сильно она общая, уж поскорей бы усиливалась, что ли.
                1. rocket757 Звание
                  rocket757
                  +1
                  Сегодня, 09:04
                  Америка большая, сильная страна и умела, раньше, встряхиватся и кидаться в бой, с новыми силами и яркостью...
                  Так что, бум посмотреть, что и как они сделают.
                  А нам все просто... делаем, что должно и будет, то что надо!!! soldier
      2. sivuch Звание
        sivuch
        +3
        Сегодня, 08:44
        Спешка, бардак, нарушение чего то там
        Всех троих представить к госнаградам.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +2
          Сегодня, 08:48
          Во, во... так то, я, о двух "крокодилах" подумал, но может их и больше было.
    6. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 08:16
      Бог шельму метит!!..........
    7. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      +2
      Сегодня, 08:18
      Петров и Баширов - герои России! Салютуем!
    8. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 08:19
      Цитата: Дилетант
      Так завод сгорел или нет?

      Нет...потушили пожар уже. smile
    9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:20
      — А нет ли в Пенсильванихе антиукраински настроенных хасидов? ...
      1. Astra wild2 Звание
        Astra wild2
        0
        Сегодня, 08:56
        Хасиды не актуально., Более актуально "русский след"
        Помогите,времена Макарти?
    10. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:42
      На заводе по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания имело место сильное возгорание
      В последнее время судьба-злодейка повернулась к американцам задом. Может еще где-нибудь на военном предприятии полыхнет, было бы неплохо.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 08:48
        Поезда сходят с рельсов, пожары на заводах, мост уронили, а техники и средств нету. Зато "...а вот капитализация Apple..." laughing
    11. Astra wild2 Звание
      Astra wild2
      0
      Сегодня, 08:53
      "компетентные органы осуществляют расследование"доброе утро коллеги
      Не удивлюсь, если виновным в пожаре, не назовут Владимира Владимировича .
      Приклеил себе,огромные усы, взял костыль и пошёл спичками баловаться .
      Вероятно, родители не занимались его воспитанием?
      У "малыша " во втором классе,, нашла спички и лозиной по рукам
      Теперь,не курит,но обязательно,таскает зажигалку и кресало . Озоне заказывал
    12. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 08:59
      На заводе по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания имело место сильное возгорание. В настоящее время, как сообщили представители компании General Dynamics
      С 2022 года на предприятии осуществляется производство 155-мм и 105-мм снарядов для артиллерийских орудий, 105-мм патронов ПГУ-45/Б повышенной осколочности, 120-мм минометных снарядов. Все перечисленные виды боеприпасов затем поставлялись на вооружение украинской армии.
      Хотя возгорание вскоре было потушено, сейчас компетентные органы осуществляют расследование всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия. Что могло стать причиной возгорания, пока не очень понятно.
      Чисто случайное возгорание, не сомневаюсь. winked Особенно с учётом работы комиссии Конгресса США от республиканской партии США по расследованию растраты финансовых средств в том числе и в военном ведомстве США которые уже недосчитались нескольких миллиардов долларов (по самым скромным оценкам) в связи с чем к представителям демократической партии США возникли вопросы от комиссии Конгресса США. Так что сколько сгорело "украинской помощи" на заводе в Пенсильвании огромный вопрос. recourse request
    13. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:08
      Замечательная новость! Хочу таких побольше!
    14. uav80 Звание
      uav80
      0
      Сегодня, 09:15
      Это завод SCAAP, он производит только корпуса для снарядов, позже перенаправляет их на другие предприятия где их уже наполняют различными ВВ. Если бы там был полный цикл, то заводу был бы полный *****ц, но тоже не плохо что хотя бы временно приостановят производство данных изделий...
    15. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 09:17
      Предприятие, на котором производятся боеприпасы, находится в Скрэнтоне, в штате Пенсильвания, и входит в структуру Объединенного командования боеприпасов армии США.
      Сколько будет списано финансовых средств исчисляемых миллиардами долларов комиссия Конгресса США разумеется засекретит если вообще включит "скрэнтонский пожар" в рассмотретние на своих слушаниях, а вот в Минфине США данные несколько подкорректируются и засекретятся. Кто сказал что в министерстве финансов США не "трудятся" демократы. В США ведь так обожают символизм и последовательность действий особенно в некоем межпартийном диалоге на кануне смены администраций. Кстати не удивлюсь тому что украинцы настреляют на миллиарды долларов не учтённые официальной сметой поставок, так сказать сверх нормы что будет оформлено соответствующим образом в Министерстве финансов США во избежание обострения межпартийной борьбы в США с соответствующим наложением грифа/ . recourse request
    16. andr327 Звание
      andr327
      0
      Сегодня, 09:18
      Не серьезно. Если уж хорошо бы горело, то должен был бы быть большой БАХ! Недоработочка!
      1. uav80 Звание
        uav80
        0
        Сегодня, 09:23
        Я уже ранее написал что они выпускали только пустые корпуса снарядов, но новость довольно радостная т.к. это единственное предприятие на территории США выпускающее данную продукцию...

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