В США произошёл пожар на заводе, производившем артиллерийские и миномётные снаряды для Украины
На заводе по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания имело место сильное возгорание. В настоящее время, как сообщили представители компании General Dynamics, пожар потушен, при чрезвычайном происшествии никто не пострадал.
Предприятие, на котором производятся боеприпасы, находится в Скрэнтоне, в штате Пенсильвания, и входит в структуру Объединенного командования боеприпасов армии США. В настоящее время на предприятии производятся артиллерийские и минометные снаряды. В системе обеспечения американской армии боеприпасами данный завод играет очень важную роль.
С 2022 года на предприятии осуществляется производство 155-мм и 105-мм снарядов для артиллерийских орудий, 105-мм патронов ПГУ-45/Б повышенной осколочности, 120-мм минометных снарядов. Все перечисленные виды боеприпасов затем поставлялись на вооружение украинской армии.
Как известно, вооруженные силы Украины в настоящее время практически полностью зависят от поставок артиллерийских боеприпасов из других государств. США с самого начала конфликта играли ключевую роль в организации снабжения украинских формирований боеприпасами и вооружениями.
Пожар на заводе вспыхнул около 22:00 мск. Вскоре о нем стали сообщать местные жители в социальных сетях. Хотя возгорание вскоре было потушено, сейчас компетентные органы осуществляют расследование всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия. Что могло стать причиной возгорания, пока не очень понятно.
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