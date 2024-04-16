Власти Саудовской Аравии признались в оказании помощи Израилю при отражении иранского ракетного удара

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Власти Саудовской Аравии признались в оказании помощи Израилю при отражении иранского ракетного удара

Помимо западных государств, в отражении атаки иранских ракет и дронов на объекты Израиля, участвовал и ряд арабских государств. Несмотря на существующую в арабском и мусульманском мире неприязнь к Израилю, власти этих стран в конечном итоге приняли сторону Запада.

Так, ранее стало известно, что Иордания принимала участие в противодействии иранскому ракетному удару по Израилю. Теперь факт помощи Израилю признали и власти Саудовской Аравии. Как сообщает KAN News, Эр-Рияд оказал помощь региональной военной коалиции, в которую вошли Израиль, США, Великобритания, Франция и Иордания. Власти Саудовской Аравии признались в оказании этой помощи.



Более того, вооруженные силы Саудовской Аравии принимали самое непосредственное участие в отражении иранской атаки. Поскольку часть дронов и ракет летела через воздушное пространство Саудовской Аравии, их сбивали саудовские средства противовоздушной обороны. СМИ сообщают, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии достаточно хорошо развита, и это позволило королевству отразить атаку со стороны Ирана против Израиля.

В правительственных кругах Саудовской Аравии, согласно источникам СМИ, обсуждается и версия о том, что именно Иран спровоцировал нападение ХАМАС на Израиль и последующий вооруженный конфликт в секторе Газа. Якобы Тегеран пошел на это исключительно с целью воспрепятствования нормализации отношений США с Саудовской Аравией, рассчитывая на то, что Эр-Рияд проявит арабскую солидарность и не сможет остаться в стороне при столь масштабном конфликте в секторе Газа. Кроме того, в Иране очень боялись нормализации отношений Израиля с арабскими странами, включая ту же Саудовскую Аравию.

Тем не мене, участие Иордании и Саудовской Аравии в отражении атаки на Израиль вряд ли будет способствовать укреплению авторитета этих стран в арабо-мусульманском мире. Но отношения с Западом в конечном итоге и для Аммана, и для Эр-Рияда оказались более значимыми. Хотя и масштабная война у самых границ, понятное дело, ни иорданцам, ни саудитам не нужна
  • Wikipedia / Qrmoo3 - Own work
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36 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 08:32
    Хозяин "попросил" они и вписались , денюшки то в Америках "живут".
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 09:10
      Цитата: Ирек
      Хозяин "попросил" они и вписались , денюшки то в Америках "живут".

      Вот, тебе бабушка и единый исламский мир!? belay
      Скоро в этом "единении" останутся только "Сказки Шехерезады".
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 09:23
        Цитата: Ясная
        Вот, тебе бабушка и единый исламский мир!?
        Скоро в этом "единении" останутся только "Сказки Шехерезады".

        А это всегда и были "Сказки Шехерезады". Не было и нет никакого единого исламского мира даже среди суннитов. А тут, вообще шииты... У нас в Екатеринбурге, даже Соборную Мечеть не смогли построить не смотря на разрешение мэрии и выделенный земельный участок в центре города. Так как куча разных диаспор и у каждой свой "имам". Так и не смогли между собой договориться ЧЬЯ мечеть это будет.
        А те карты\картинки которые 15-20 лет назад ходили в интернетах, с единым Исламским Халифатом от Испании до Индонезии, это сами англосаксы рисовали - придумали страшилку что-бы вокруг себя по больше стран сколотить и управлять ими и доить их. А сейчас это место заняли МЫ! Мы сейчас сташилка, которой европейских "детей" перед сном пугают! wassat
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 09:33
          Цитата: AllX_VahhaB
          А сейчас это место заняли МЫ! Мы сейчас сташилка, которой европейских "детей" перед сном пугают!

          Вас, с Екатеринбурга реально испугаешся... Вы там "плечо к плечу"... в буденновке на экскурсию в Ельцин-центр в очереди с суннитами и шиитами belay
  2. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 08:32
    Им остаётся надеяться, что у Иранцев короткая память и они всё забудут.
    1. фигвам Звание
      фигвам
      +6
      Сегодня, 08:46
      Арабы спасали израиль от Ирана)
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 09:18
        Арабы спасали израиль от Ирана)
        Не, не так. Одни арабы, спасают сионистов, безжалостно уничтожающих других арабов.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 09:27
        Цитата: фигвам
        Арабы спасали израиль от Ирана)

        Сунниты спасли Израиль от шиитов! А если взять во внимание, что Израэль\Палестина некогда были частью Персидской империи и даже половина религиозных еврейских текстов изначально на арамейском написаны, да и вообще это был их ОБЩИЙ язык... то можно и другие аналогии провести...
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 09:18
      Цитата: Aken
      Им остаётся надеяться, что у Иранцев короткая память и они всё забудут.

      Интересно будет после... когда евреи оплатят "благодарностью" представителям гордого исламского мира winked
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 09:20
        Они будут плакать - нас Бидон заставил. Нет! Нет! О чём это я? Во всём обвинят Путина!
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 09:25
          Цитата: Aken
          Они будут плакать - нас Бидон заставил. Нет! Нет! О чём это я? Во всём обвинят Путина!

          Тут, главное нам правильно сориентироваться, чтобы потом не говорить "...нас опять и опять обманули crying "
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 09:28
            Телефонные мошенники, как видим, разводят не только простых людей.
            Отцы нации сливают нажитое страной не менее активно.
            1. Ясная Звание
              Ясная
              0
              Сегодня, 09:34
              Цитата: Aken
              Отцы нации сливают нажитое страной не менее активно.

              Кому и отцы, а кому - подельники.
  3. Попуас Звание
    Попуас
    +8
    Сегодня, 08:32
    Всё таки бабло ближе, чем пресловутый "арабский мир"!
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 08:34
      Нет уже того Арабского мира. Теперь каждый сам за себя.
      1. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        +3
        Сегодня, 08:54
        Никогда и не было. У каждой страны свой интерес. Посмотрите лучше, сколько во внутриисламских и внутриарабских конфликтах погибло по сравнению с тем-же арабо-израильским и все вопросы отпадут.
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 08:57
          Собственно говоря, арабы персам ничего не должны. Их даже религия больше разъединяет, чем объединяет. Но открыто стать израильскими шавками это зашквар.
          1. Пупырчатый Звание
            Пупырчатый
            +1
            Сегодня, 09:09
            Цитата: Aken
            Собственно говоря, арабы персам ничего не должны. Их даже религия больше разъединяет, чем объединяет. Но открыто стать израильскими шавками это зашквар.

            У вас много личных эмоций и мало реальной оценки. Иран на порядок более серьезный противник для арабов, и на фоне этого, а также на фоне множества других (экономических, например) факторов очень многие арабские страны многие годы негласно сотрудничают с Израилем. Для Иордании, где 70 процентов населения - палестинцы, сотрудничество с Израилем - стратегия выжигания. Там очень хорошо помнят попытку переворота в 1970х. А еще лучше видят что сейчас творят ХАМАС и Иран на их территории, и как пытаются повторить "черный сентябрь", только с другим итогом.
            Для Саудовской Аравии Иран - глобальный противник, который пытается распространить шиитское влияние на регион. Им хаситов хватило, и они прекрасно осознают все риски доминирования Ирана. И так можно до бесконечности. Израиль для них внятный и адекватный партнер, на территории которого мусульмане не ущемляются в правах. Никто не говорит что там будет дружба дружба, но партнерство для удерживания более опасного Ирана - да.
            Ну и если говорить о партнерствах - рекомендую почитать, что официальные иранские СМИ пишут о России. Много удивительных открытий сделаете.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 09:19
              Какие личные эмоции? О чём Вы? Я же точно так и написал - религия персов и арабов разъединяет.
              Еретик хуже иноверца. Это не мной и не вчера придумано.
              Если палестинцы разочаровавшись в арабском мире качнулись в сторону Ирана, тем хуже для арабского мира.
              Израиль внятный и адекватный партнёр? Так ведь и Гитлер был вполне внятным и адекватным партнёром. Но от этого не переставал быть Гитлером. И партнёром Западу был до поры, до времени.
              Что Иранские СМИ пишут не читал. Но уверен, смогу не хуже. Особенно про конкретные личности.
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 09:14
      А чем Арабский мир собственно отличается от христианского мира? Вон против нас и молдаване и болгары, и румыны и более того, украинцы тоже так то православные
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 09:29
        Ну, как минимум верховный мусульманин, в отличие от Римского папы, не целует евреям руки, а неграм ноги.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:37
    — Поставили арабов в позу "арабеск" ...
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 08:39
    Это всё что вам надо знать про исламское единство. Тот еще гадюшник вонючий хочу я вам сказать
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 08:53
      Цитата: FoBoss_VM
      Это всё что вам надо знать про исламское единство. Тот еще гадюшник вонючий хочу я вам сказать

      Какое единство, шииту у суннитов еретиками считаются.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:05
      Тот еще гадюшник вонючий хочу я вам сказать
      Эх, не додавил этих тараканов Саддам Хусейн в свое время
  6. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 08:43
    Проститутки.раз легли ,два легли а на вольные хлеба сутенер не пускает.
  7. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 08:52
    Араб и еврей - братья навек! Дадим отпор персидскому милитаризму! laughing
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 09:23
      Араб и еврей - братья навек! Дадим отпор персидскому милитаризму!
      Если так проставлять акценты, то: семиты против индоиранцев.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:56
    Саудиты с иорданцами оказали неоценимую услугу Израилю и на БВ это для себя отметили. Трудно избавится от подобострастия к "хозяину", как бы саудиты не пытались временами изображать самостоятельность. С Иорданией понятно, т.к. они десятки лет "закадычные друзья" с американцами и получают от них военную помощь поэтому она по умолчанию обязана была включится.
    1. stoqn477 Звание
      stoqn477
      0
      Сегодня, 09:04
      Они не встанут на сторону палестинцев, которые когда-то пытались захватить власть в их стране и приземляли угнанные самолеты в их аэропортах. Какую выгоду Иордания получает от Ирана? Никая.
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 09:26
      Саудиты с иорданцами оказали неоценимую услугу Израилю и на БВ это для себя отметили. Трудно избавится от подобострастия к "хозяину", как бы саудиты не пытались временами изображать самостоятельность.
      Просто как бы они там не кривлялись про древность территорий и высокую культуру, на деле живут в родоплеменном строе и общенациональные интересы им по боку. Разве что живут теперь не в палатках, а в современных зданиях и пользуются всеми благами реальной цивилизации. Но менталитет до сих пор тот, родоплеменной.
      С Иорданией понятно, т.к. они десятки лет "закадычные друзья" с американцами и получают от них военную помощь поэтому она по умолчанию обязана была включится.
      Не исключу, что и без их личного участия. Автоматика и каналы доступа от гегемона к оборудованию имеются. Типа для техобслуживания. Да и официальное владение другой страной - пустая формальность.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 09:04
    Продажные и проплаченные шейхи. Они в Аллаха-то верят или нет?
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:09
    Иранцы - мусульмане шия (шииты). Саудиты - мусульмане ваххабиты (одно из радикальных ответвлений мусульман суни (сунитов).
    Разница примерно как между католиками, православными и протестантами. Вроде все християне, а разница и отношения очень разные.
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 09:15
    а где жизнь людей лучше в Саудовской Аравии или в Иране ??????
  12. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 09:16
    Это всем тем кто говорит что саудиты уходят от запада и т.п, даже в таком вроде моменте подмахнули англосаксам, хотят как на словах ругали Израиль за Палестину.
  13. Dinamo
    Dinamo
    0
    Сегодня, 09:33
    Враг твоего врага твой друг. Суниты настолько боятся Иран (шиитов),что готовы помогать Израилю. Арабский мир никогда не был дружен

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