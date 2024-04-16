МИД Южной Кореи вызвал японского дипломата из-за спорных островов

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МИД Южной Кореи вызвал японского дипломата из-за спорных островов

Министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник вызвало японского дипломата, чтобы опротестовать утверждение, содержащееся в «Синей книге дипломатии» - официальном ежегодном докладе о внешней политике Японии, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News.

По данным агентства, поводом стали утверждения относительно группы островов, которые находятся между странами и являются предметом давнего территориального спора.



Ранее МИД Южной Кореи заявил, что «решительно протестует» против заявления, сделанного в «Синей книге дипломатии», выпущенной Японией во вторник, и заявило, что острова исторически и географически являются ее суверенной территорией.

Хотя отношения между двумя странами в последнее время улучшились, соседи расходятся во мнениях по поводу суверенитета островов Токто (корейское название) в Японском море или как их называют японцы – Такэсима, которые лежат примерно на полпути между обеими странами.

Публикация «Синей книги дипломатии» Японии началась в 1957 году. Она представляет собой обзор международных отношений Японии с ключевыми соседними странами в их текущем положении.

Стоит напомнить, что в «Синюю книгу» 2020 года была включена формулировка о суверенитете Японии над российскими Южными Курилами. А в «Книге» за 2022 год эти российские острова, которые в Японии считают спорными, обозначили как находящиеся под «незаконной оккупацией».
  • Википедия/Ulleungdont
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17 комментариев
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  1. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 08:38
    Япошкам всё неймётся с кем нибудь острова поделить... fool
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Попуас
      острова поделить.

      Как запомнить названия основных японских островов?
      Запомни стишок:
      Милое Хоккайдо,
      Я тебя Хонсю!
      За твою Сикоку
      Я тебя Кюсю!

      Ещё добавить Окинава, и ты эрудит! lol
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 09:04
        Запомни стишок:

        Помни самурай, что… гейша под сакэ сакуре своей не сегун. laughing

        hi
        1. pin_code Звание
          pin_code
          0
          Сегодня, 09:28
          Даааа, это круто, в любом случае! good
      2. pin_code Звание
        pin_code
        +1
        Сегодня, 09:21
        Стишок красивый, но в нем нет Окинавы! Опять обманули request
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 09:27
          Цитата: Ясная
          Ещё добавить Окинава, и ты эрудит!

          Вот, Вы уже эрудит! yes
          1. pin_code Звание
            pin_code
            0
            Сегодня, 09:30
            Я на такое не покушаюсь. У меня получится в стихах какая нибудь открытка с не потребным образом гейши hi
  2. Buyan Звание
    Buyan
    0
    Сегодня, 08:43
    Это вам, это вам, это всегда вам... как в фильме "Свадьба в малиновке"
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:46
      Южная Корея может силовым путём забрать у Японии спорные острова.
      Я обеими руками за!!! good
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 09:01
        Южная Корея может силовым путём забрать у Японии спорные острова.
        П потом эти острова к них заберёт по праву тов. Ким wink
      2. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 09:16
        Не сможет. За япов будет годзила, сейлормун и пикачу. Как с такими бороться.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:45
    «Стоит напомнить, что в "Синюю книгу" 2020 года была включена формулировка о суверенитете Японии над российскими Южными Курилами» —

    — "Конституция Российской Федерации"
    (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
    Статья 67,2.1-
    —"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются "
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    Лосось плеснул хвостом по волне
    Острова скрылись в тумане
    Их уже не вернуть
    Смирись Нихон...
    ---
    © В.В.Воронцов Острова Восходящего солнца России
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 08:49
    вот смеху будет когда при мониторинге островов там окажется северокорейская военная база. или ещё хуже для спорщиков-поднебесная...а прецедент такой есть...пока спорщики спорили за делёжку архипелага Спратли, сидзенпинцы там уже наглухо окопались и всех претендентов послали марианской впадиной
    1. КолВизин Звание
      КолВизин
      0
      Сегодня, 09:16
      Да там, на фото, вроде есть уже какой то сарайчик.
    2. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 09:16
      под которыми амеры обнаружат запасы "американской нефти".. во задачка была бы laughing а так- какая то скала в море- непонятно зачем и кому нужная, кроме типа "пятна" территории и тервод, тоже непонятно-что дающих, кроме содержания "синей, красной, голубой книги"..
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:00
    Даже "закадычные друзья" американцев и слуги одного хозяина когда дело касается спорных территорий начинают бодаться. Выразят протест, пошумят на дипломатическом уровне и потом обратно в хозяйское стойло.
  6. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 09:19
    Что на фотографии считается островом? Дальний камень слева или ближний с права.

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