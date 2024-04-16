МИД Южной Кореи вызвал японского дипломата из-за спорных островов
Министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник вызвало японского дипломата, чтобы опротестовать утверждение, содержащееся в «Синей книге дипломатии» - официальном ежегодном докладе о внешней политике Японии, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News.
По данным агентства, поводом стали утверждения относительно группы островов, которые находятся между странами и являются предметом давнего территориального спора.
Ранее МИД Южной Кореи заявил, что «решительно протестует» против заявления, сделанного в «Синей книге дипломатии», выпущенной Японией во вторник, и заявило, что острова исторически и географически являются ее суверенной территорией.
Хотя отношения между двумя странами в последнее время улучшились, соседи расходятся во мнениях по поводу суверенитета островов Токто (корейское название) в Японском море или как их называют японцы – Такэсима, которые лежат примерно на полпути между обеими странами.
Публикация «Синей книги дипломатии» Японии началась в 1957 году. Она представляет собой обзор международных отношений Японии с ключевыми соседними странами в их текущем положении.
Стоит напомнить, что в «Синюю книгу» 2020 года была включена формулировка о суверенитете Японии над российскими Южными Курилами. А в «Книге» за 2022 год эти российские острова, которые в Японии считают спорными, обозначили как находящиеся под «незаконной оккупацией».
- Википедия/Ulleungdont
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