США отказались сбивать российские ракеты и дроны в небе Украины, как «над Израилем»

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США отказались сбивать российские ракеты и дроны в небе Украины, как «над Израилем»

Соединенные Штаты вслед за Великобританией отказались защищать Украину, так же "как Израиль". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На очередном брифинге в Белом доме журналисты спросили у Кирби, почему США не перехватывают российские ракеты и беспилотники над Украиной также, как над Израилем, ведь обе страны являются американскими союзниками. В ответ представитель Белого дома пояснил, что союзниками то они являются, но вот противники у них разные. Если с Ираном США могут вступить в конфликт, то с Россией уже нет. Конечно, не такими словами, но смысл тот же.



Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз

- добавил Кирби.

Накануне глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также объяснил журналистам, что Запад не пойдет на прямой конфликт с Россией, потому что это означает фактическое начало третьей мировой войны. Так что российские ракеты и беспилотники продолжат летать над Украиной, не опасаясь зенитных систем НАТО.

А вот Зеленский обвиняет западные страны в отсутствии решимости для принятия решения о применении систем ПВО над Украиной. По его словам, Украина тоже заслуживает такой же защиты, как и Израиль.
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    14 комментариев
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    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:10
      Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз
      И конечно разных национальностях и не важно, что в Киеве президент называет себя евреем. Еврей да не тот. Украине в очередной раз указали на ее место у американского корыта.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        +1
        Сегодня, 09:14
        Ну да.. Жри, что дают и жди пока кишки не выпустят. Национальная американская поговорка однако.
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 09:33
        [По его словам, Украина тоже заслуживает такой же защиты, как и Израиль]
        Украина заслуживает иного!
        А именно прекращения существования как государства!
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 09:11
      Т.е. географическое расположение США по отношению к России и укрорейху тут не причём? belay Как американцы сбивали бы наши ракеты, летящие куда-нибудь в Кривой Рог?
      1. pin_code Звание
        pin_code
        +1
        Сегодня, 09:16
        Ни чего то вы не знаете... У подопечных есть отличные рогатки. Чем больше, тем дальше стреляет. У США просто не хватает денег купить разработки майданных скакуасов.
      2. KCA Звание
        KCA
        +1
        Сегодня, 09:22
        Да легко, в пшекии полно военных баз СШАнии, подгонят Пэтриоты к границе с окраиной и вперде и с песней, но что-то у них сжимается, с КНДР не стали в прямой конфликт влезать, а тут Россия, которая даже при неудачном пуске 70% МБР сделает жизнь в США несколько некомфортной, для тех кто останется
      3. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 09:31
        Как американцы сбивали бы наши ракеты, летящие куда-нибудь в Кривой Рог?

        Поднимать авиацию в момент наших пусков, залетать на территорию свинарника..
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:13
      «Представитель Белого дома пояснил, что союзниками то они являются, но вот противники у них разные» —

      — "Это две большие разницы" ...
    4. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 09:23
      Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз - добавил Кирби.
      Естественно, но у вас остается еще договор с Макроном о безопасности, требуйте боевых петухов от него. request
    5. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 09:26
      . По его словам, Украина тоже заслуживает такой же защиты, как и Израиль.

      Сравнил попу с пальцем.
    6. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:27
      Соединенные Штаты вслед за Великобританией отказались защищать Украину, так же "как Израиль".
      Короче, Украину открыто Золушкой сделали, нелюбимой падчерицей.
      Только, в отличие от сказочной Золушки, эта "УкроЗолушка" глупая, лживая, неряшливая, вороватая и ленивая.
    7. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 09:27
      Хотел сначало пошутить, но чет так ноги вытерли, что даже уже и не пошутишь...но укровоины продолжат рубиться за тех, кто о них по факту ноги вытирает
    8. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 09:27
      Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз

      - добавил Кирби.
      Да как бы с Украины "картину маслом" давно написали силами американских и европейских художников школы "неоклаcсицизма" . Например особого внимания заслуживают кисти Борреля, Джонсона, фон Дер Ляйен, Шольца, Байдена, Макрона, Мелони и прочих "художников". Кстати теми же кистями подписывались ни к чему не обязывающие американо-европейских "художников" "Минские соглашения" в том числе. wassat
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:30
      Если НАТО объявит бесполётную зону над Украиной у нас есть право посадить на землю все их разведчики от Баренцева до Чёрного морей?

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