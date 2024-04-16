США отказались сбивать российские ракеты и дроны в небе Украины, как «над Израилем»
Соединенные Штаты вслед за Великобританией отказались защищать Украину, так же "как Израиль". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
На очередном брифинге в Белом доме журналисты спросили у Кирби, почему США не перехватывают российские ракеты и беспилотники над Украиной также, как над Израилем, ведь обе страны являются американскими союзниками. В ответ представитель Белого дома пояснил, что союзниками то они являются, но вот противники у них разные. Если с Ираном США могут вступить в конфликт, то с Россией уже нет. Конечно, не такими словами, но смысл тот же.
- добавил Кирби.
Накануне глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также объяснил журналистам, что Запад не пойдет на прямой конфликт с Россией, потому что это означает фактическое начало третьей мировой войны. Так что российские ракеты и беспилотники продолжат летать над Украиной, не опасаясь зенитных систем НАТО.
А вот Зеленский обвиняет западные страны в отсутствии решимости для принятия решения о применении систем ПВО над Украиной. По его словам, Украина тоже заслуживает такой же защиты, как и Израиль.
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