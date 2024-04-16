Reuters: Украина передумала одобрять согласованную с Россией и Турцией сделку по судоходству в Черном море

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Reuters: Украина передумала одобрять согласованную с Россией и Турцией сделку по судоходству в Черном море

Украинские власти в последний момент отказались одобрить ранее согласованную с Россией и Турцией сделку по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Переговоры по заключению соответствующего договора между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары велись два месяца. Их инициатором выступила Организация Объединенных Наций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был лично объявить о достигнутом соглашении 30 марта. Однако когда текст документа уже был согласован сторонами, Киев без объяснения причин от его подписания отказался. Об очередном демарше украинских властей, более всех заинтересованных в возобновлении судоходного трафика в Черном море, сообщает со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, агентство Reuters.



Соглашение было достигнуто в марте «для обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном море», и хотя Украина не хотела подписывать его официально, Киев дал согласие президенту Эрдогану объявить об этом 30 марта, за день до важных региональных выборов в Турции, сообщили источники агентства. В Москве и Анкаре ситуацию комментировать отказались. При этом Reuters отмечает, что сам факт переговоров по возобновлению судоходства в Черном море в и из портов, контролируемых Киевом, говорит о наличии так называемой «теневой дипломатии» между противоборствующими государствами.

Мы все еще надеемся, что свобода судоходства в Черном море восторжествует

— прокомментировал ситуацию представитель ООН Стефан Дюжаррик.

В тексте сделки, с копией которой ознакомилось Reuters, говорится, что Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море» в соответствии с Конвенцией Монтрё о режиме проливов. Согласно этой доктрине Анкара перекрыла движение военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы после начала специальной военной операции. В свою очередь, Россия отказалась от обеспечения гарантий безопасности судоходства в Черном море после выхода в июле прошлого года из «зерновой сделки».

В соответствии со сделкой, о которой было почти объявлено 30 марта, Москва и Киев брали на себя обеспечение гарантий безопасности торговым судам в Черном море, взяв на себя обязательство не наносить удары, не захватывать и не обыскивать их до тех пор, пока они либо пусты, либо задекларированы как невоенный груз. Причем о необходимости восстановления торгового судоходства все это время настойчиво твердили киевские власти, ведь Украина несет немалые убытки из-за прекращения экспорта продовольствия морским путем. Похоже режиму Зеленского вообще чуждо понятие адекватности и рациональности, когда дело касается любых договоренностей с Москвой.
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    2 комментария
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    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 09:31
      Мы все еще надеемся, что свобода судоходства в Черном море восторжествует
      fool Черное море - театр военных действий. Плавайте и берите риски на себя. fool РФ это не надо. hi
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 09:34
        Цитата: Mavrikiy
        РФ это не надо.

        Похоже, что надо, раз велись переговоры.
        "...говорит о наличии так называемой «теневой дипломатии»"

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