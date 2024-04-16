Президент Эквадора призвал мексиканского коллегу к примирению после инцидента в посольстве

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Президент Эквадора призвал мексиканского коллегу к примирению после инцидента в посольстве

На фоне недавнего обострения отношений между двумя латиноамериканскими государствами – Эквадором и Мексикой президент Эквадора Даниэль Нобоа обратился к лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с предложением встретиться, пообедать и помириться.

Я приглашу президента Обрадора отведать блюдо севиче, возможно, мы вместе съедим немного тако и поговорим

- заявил Нобоа в интервью австралийскому телеканалу SBS.



Глава Эквадора сказал, что не сердится на Мексику за разрыв отношений, отметив, что в Мехико недовольны судебной системой Эквадора, что и легло в основу разногласий между двумя странами.

Напомним, что Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором после того, как 5 апреля эквадорские полицейские ворвались в посольство Мексики в Кито и арестовали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которому мексиканские власти предоставили политическое убежище. При штурме посольства пострадали и несколько мексиканских дипломатов.

Глас занимал пост вице-президента Эквадора в 2013—2017 гг. и был обвинён новыми властями страны в коррупции.

Президент Эквадора, призывая своего коллегу из Мексики к применению, добавил, что «не жалеет» о принятом ранее решении штурмовать посольство Мексики.
  • Википедия/Tafsilotlar Asamblea Nacional del Ecuador from QUito, Ecuador
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7 комментариев
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 11:06
    Я приглашу президента Обрадора отведать блюдо севиче, возможно, мы вместе съедим немного тако и поговорим
    Как у него все просто - за штурм посольства приглашает пообедать и помириться. У американцев нахватались?
    Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором
    Правильно сделала, а главное не растягивая решение на месяцы-годы. Нам тоже давно пора с отдельными странами разорвать дипломатические отношения и не заигрываться в дипломатию когда над страной открыто издеваются.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 11:08
    Президент Эквадора, призывая своего коллегу из Мексики к применению, добавил, что «не жалеет» о принятом ранее решении штурмовать посольство Мексики.

    Зря эквадорец рассчитывает так просто помириться, нарушив основополагающие принципы международных отношений... В этом случае мексиканского президента не поймут те же самые соседи и сочтут это за слабость... А вообще, в Латинской Америке за последние пару сотен лет что только не нарушалось... Очень эмоциональный регион...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:13
    — Сейчас Нетаньяху позвонит Ибрахиму Раиси и предложит отобедать кошерно-халяльно ...
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:14
    президент Эквадора Даниэль Нобоа обратился к лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с предложением встретиться, пообедать и помириться.
    Без "Текилы" не обойтись! И чем больше, тем быстрее договорятся. bully
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 12:05
      Цитата: a.s.zzz888
      президент Эквадора Даниэль Нобоа обратился к лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с предложением встретиться, пообедать и помириться.
      Без "Текилы" не обойтись! И чем больше, тем быстрее договорятся. bully

      Кто бы знал, может получиться, что после порции текилы, Обрадор съездит мудаку в рыло и обоссыт поверженного аппонента
  5. Галеон Звание
    Галеон
    +1
    Сегодня, 11:20
    Президент Эквадора, призывая своего коллегу из Мексики к применению, добавил,

    Может, все-таки к ПРИМИРЕНИЮ?
    Исправьте...
  6. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 11:37
    нда что то у них там не того то в аргентине клоуна номер 2 выбрали,
    что в эквадоре тоже лидер некомпетентный не понимает реалий политики,
    даже не извинился хотя бы для начала диалога

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