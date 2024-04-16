Президент Эквадора призвал мексиканского коллегу к примирению после инцидента в посольстве

На фоне недавнего обострения отношений между двумя латиноамериканскими государствами – Эквадором и Мексикой президент Эквадора Даниэль Нобоа обратился к лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с предложением встретиться, пообедать и помириться.- заявил Нобоа в интервью австралийскому телеканалу SBS.Глава Эквадора сказал, что не сердится на Мексику за разрыв отношений, отметив, что в Мехико недовольны судебной системой Эквадора, что и легло в основу разногласий между двумя странами.Напомним, что Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором после того, как 5 апреля эквадорские полицейские ворвались в посольство Мексики в Кито и арестовали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которому мексиканские власти предоставили политическое убежище. При штурме посольства пострадали и несколько мексиканских дипломатов.Глас занимал пост вице-президента Эквадора в 2013—2017 гг. и был обвинён новыми властями страны в коррупции.Президент Эквадора, призывая своего коллегу из Мексики к применению, добавил, что «не жалеет» о принятом ранее решении штурмовать посольство Мексики.

Я приглашу президента Обрадора отведать блюдо севиче, возможно, мы вместе съедим немного тако и поговорим

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