Экс-инспектор польских ВВС: Защита Польшей воздушного пространства Украины приведёт к вступлению в конфликт

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Экс-инспектор польских ВВС: Защита Польшей воздушного пространства Украины приведёт к вступлению в конфликт

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности участия Польши в обеспечении противовоздушной обороны украинских объектов прокомментировал бывший инспектор польских военно-воздушных сил бригадный генерал запаса Томаш Древняк.

Напомним, что Кулеба назвал вполне допустимым сценарий использования находящихся в Польше зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты воздушного пространства над западной частью Украины. По мнению Кулебы, Польша могла бы сдать в аренду Украине свои зенитные ракетные комплексы, и это позволило бы защищаться от ударов ракет и беспилотных летательных аппаратов российской армии.



Томаш Древняк считает, что такой сценарий действительно вполне реален с технической точки зрения. Однако есть очень серьезные препятствия военно-политического характера для его воплощения в жизнь.

Защита Польшей воздушного пространства Украины приведёт к вступлению в конфликт

- утверждает экс-инспектор ВВС Польши.

Кроме того, эффективная работа систем ПВО зависит от результативности работы радиолокационных станций. Либо украинские РЛС придется подключать к системе НАТО, либо размещать РЛС НАТО на территории Украины. Первое уничтожение системами ПВО НАТО российского самолета приведет к военному ответу России и началу крупномасштабного конфликта, считает польский военный эксперт.

Кроме того, Древняк считает, что защита воздушного пространства Западной Украины ничего не даст в военном отношении. Российская армия наносит удары по этой части Украины редко, к особым последствиям эти удары не приводят.

Аналогичную позицию высказывает и руководитель комитета Сейма по обороне Анджей Гжиба. Он прямо заявил, что скептически оценивает перспективы участия Польши в противовоздушной обороне Украины.

Реагировать на инциденты в радиусе 100 км от соседней страны, динамичные действия - это значит вступать в войну

- подчеркнул депутат.

В то же время, Гжиба выступил за сохранение прежней военной помощи, то есть поставок вооружений и оборудования, обучения личного состава украинской армии.
  • Wikipedia / Gov.pl
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10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:53
    А как тогда будут летать НАТОвские разведчики ,если Польша попытается установить бесполётную зону над Украиной.Бербок будут звать на помощь,чтобы она своим умом это обосновала,как с Израилем и Ираном.
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 10:07
      Бербок обоснует в два скачка. У нее мысли идут через то самое место, которое она в свое время и лечила
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:28
        Первое уничтожение системами ПВО НАТО российского самолета приведет к военному ответу России и началу крупномасштабного конфликта, считает польский военный эксперт.

        Правильно пшек мыслит... Это обязательно приведёт к конфликту Россия НАТО в котором больше всего могут пострадать страны Евросоюза... Штаты и Китай с удовольствием понаблюдают со стороны как Россия и Европа уничтожают друга, расчищая рынок сбыта для их товаров в будущем и оправдывая своё бездействие невмешательством другой стороны... Двухполярный мир Китай и США вполне устроит... Они сумеют договорится... Одному полюсу Запад, другому Восток...
  2. Заступник Звание
    Заступник
    0
    Сегодня, 09:57
    Зеленский, давно мечтал,чтоб кто-то из НАТО, объяымл "бесплатную зону"
    США были близки к этому,а теперь
  3. Rashid Звание
    Rashid
    +1
    Сегодня, 10:03
    Сдать комплексы ПВО в аренду предлагают. А если арендованное имущество будет уничтожено, кто за него заплатит?
    1. kpd Звание
      kpd
      0
      Сегодня, 10:23
      Там не аренду обсуждают. Это об возможности работы ПВО с территории Польши.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:07
    «По мнению Кулебы, Польша могла бы сдать в аренду Украине свои зенитные ракетные комплексы» —

    — Вы сами уже давно находитесь в глубокой аренде ...
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 10:09
    Западную украину берегут однако. Не хотят, чтобы ее бомбили чаще, чем сейчас. Для себя кусочек уже отмерили.
  6. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 10:18
    Точно, я про тоже подумал, думал что России уже прийдется бить по польше.
    Украина весь мир хочет в войну втянуть
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:20
    Защита Польшей воздушного пространства Украины приведёт к вступлению в конфликт
    Ну хоть это понимают хотя уже по уши в конфликте. А Кулеба на то и Кулеба, чтобы, требовать, угрожать и хамить.

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