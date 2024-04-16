Экс-инспектор польских ВВС: Защита Польшей воздушного пространства Украины приведёт к вступлению в конфликт

Защита Польшей воздушного пространства Украины приведёт к вступлению в конфликт

Реагировать на инциденты в радиусе 100 км от соседней страны, динамичные действия - это значит вступать в войну

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности участия Польши в обеспечении противовоздушной обороны украинских объектов прокомментировал бывший инспектор польских военно-воздушных сил бригадный генерал запаса Томаш Древняк.Напомним, что Кулеба назвал вполне допустимым сценарий использования находящихся в Польше зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты воздушного пространства над западной частью Украины. По мнению Кулебы, Польша могла бы сдать в аренду Украине свои зенитные ракетные комплексы, и это позволило бы защищаться от ударов ракет и беспилотных летательных аппаратов российской армии.Томаш Древняк считает, что такой сценарий действительно вполне реален с технической точки зрения. Однако есть очень серьезные препятствия военно-политического характера для его воплощения в жизнь.- утверждает экс-инспектор ВВС Польши.Кроме того, эффективная работа систем ПВО зависит от результативности работы радиолокационных станций. Либо украинские РЛС придется подключать к системе НАТО, либо размещать РЛС НАТО на территории Украины. Первое уничтожение системами ПВО НАТО российского самолета приведет к военному ответу России и началу крупномасштабного конфликта, считает польский военный эксперт.Кроме того, Древняк считает, что защита воздушного пространства Западной Украины ничего не даст в военном отношении. Российская армия наносит удары по этой части Украины редко, к особым последствиям эти удары не приводят.Аналогичную позицию высказывает и руководитель комитета Сейма по обороне Анджей Гжиба. Он прямо заявил, что скептически оценивает перспективы участия Польши в противовоздушной обороне Украины.- подчеркнул депутат.В то же время, Гжиба выступил за сохранение прежней военной помощи, то есть поставок вооружений и оборудования, обучения личного состава украинской армии.