Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский воздушный шар над Курской областью, предотвратив террористическую атаку

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Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский воздушный шар над Курской областью, предотвратив террористическую атаку

Украинские формирования продолжают попытки совершения террористических атак на объекты на российской территории. Очередная атака была пресечена около 08:15 мск сегодня, 16 апреля. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По информации военного ведомства, для проведения атаки киевский режим использовал малоразмерный воздушный шар (МВШ). Ранее основная масса атак осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области

- подчеркнуло Минобороны РФ.

Отметим, что Курская область в силу ее географической близости к украинской территории регулярно подвергается ударам беспилотных летательных аппаратов противника. Кроме того, ВСУ обстреливают приграничные населенные пункты региона из артиллерийских орудий и минометов. В еще более худшем положении находится соседняя Белгородская область. Регулярным атакам ВСУ подвергается и Брянская область.

Помимо обстрелов артиллерии и ударов БПЛА, противник периодически пытается засылать на российскую территорию диверсионные разведывательные группы своей военной разведки, укомплектованные преимущественно украинскими спецназовцами и иностранными наемниками. Но в пропагандистских целях эти рейды выдаются за действия некоей «российской вооруженной оппозиции». Все подобные атаки пресекаются Вооруженными силами Российской Федерации и другими российскими силовыми структурами.
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    10 комментариев
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    1. al3x Звание
      al3x
      +4
      Сегодня, 10:11
      Шар? Серьёзно? Ну прям сюжет из мультфильма
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +9
        Сегодня, 10:14
        Только медведя со свиньёй надо местами поменять laughing
        1. al3x Звание
          al3x
          +1
          Сегодня, 10:19
          Может есть тут мастера фотошопа, я не умею)
      2. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +2
        Сегодня, 10:25
        Шутки шутками, а вот Китайский шар заставил нервничать цельный США.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 10:27
          Цитата: KukuRuzvelt
          а вот Китайский шар заставил нервничать цельный США.

          Не удивительно. Как писал Задорнов "они же тупые"
          1. KukuRuzvelt Звание
            KukuRuzvelt
            0
            Сегодня, 10:30
            Я бы не стал так огульно. Ребята по факту долгое время были хозяевами мира единоличными. Да и сейчас мир не так многополярен как хочется. Тупые вряд-ли бы этого добились.
      3. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 10:28
        Неужели у бандеровцев кончаются БПЛА самолетного типа?

        Помогают декоммунизация и деэлектрификация!

        Кстати, на чем шар летел?
        1. Добрый злыдень Звание
          Добрый злыдень
          +2
          Сегодня, 10:44
          А вот я бы воздержался от хихикания в этой ситуации. В свое время рассматривались варианты доставки на воздушных шарах контейнеров с зачумленными блохами и прочей подобной дрянью. А можно и с радиоактивными отходами для загаживания местности. Представляете, если над городом высыпать кило три радиоактивной пыли? С этих дятлов станется!
    2. Ирек Звание
      Ирек
      +2
      Сегодня, 10:23
      От направления ветра зависит , хотя чаще дует из России в их сторону.
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:41
      Цитата: Ilya-spb
      Кстати, на чем шар летел?
      На украинском выхлопе, которого у них с избытком, уже в Европе вонять стало.

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