Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский воздушный шар над Курской областью, предотвратив террористическую атаку
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Украинские формирования продолжают попытки совершения террористических атак на объекты на российской территории. Очередная атака была пресечена около 08:15 мск сегодня, 16 апреля. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По информации военного ведомства, для проведения атаки киевский режим использовал малоразмерный воздушный шар (МВШ). Ранее основная масса атак осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области
- подчеркнуло Минобороны РФ.
Отметим, что Курская область в силу ее географической близости к украинской территории регулярно подвергается ударам беспилотных летательных аппаратов противника. Кроме того, ВСУ обстреливают приграничные населенные пункты региона из артиллерийских орудий и минометов. В еще более худшем положении находится соседняя Белгородская область. Регулярным атакам ВСУ подвергается и Брянская область.
Помимо обстрелов артиллерии и ударов БПЛА, противник периодически пытается засылать на российскую территорию диверсионные разведывательные группы своей военной разведки, укомплектованные преимущественно украинскими спецназовцами и иностранными наемниками. Но в пропагандистских целях эти рейды выдаются за действия некоей «российской вооруженной оппозиции». Все подобные атаки пресекаются Вооруженными силами Российской Федерации и другими российскими силовыми структурами.
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