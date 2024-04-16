Чехия пообещала передать Украине первую большую партию артиллерийских снарядов в «ближайшие месяцы»

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Чехия пообещала передать Украине первую большую партию артиллерийских снарядов в «ближайшие месяцы»

Чехия смогла найти всего 180 тысяч артиллерийских снарядов для Украины, их Киев получит в "ближайшие месяцы". Также Прага обещает найти еще 300 тысяч боеприпасов в рамках так называемой "чешской инициативы". Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала перед визитом в США.

Чехи нашли 180 тысяч снарядов для Украины и уже договорились об их закупке. Подробности не сообщаются, известно только, что поиски боеприпасов идут за пределами Евросоюза. Сейчас Прага ищет еще 300 тысяч артиллерийских боеприпасов, на которые имеются средства, собранные странами, присоединившимся к "чешской инициативе".



Чехия договорилась о закупке 180 тыс. снарядов. Ведется работа по обеспечению покупки еще 300 тыс. снарядов

- заявил Фиала.

Как ране сообщалось, первые снаряды Киев получит в июне, вообще же поставки будут растянуты по времени, снаряды будут поступать на Украину по мере их закупки.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, США почти открытым текстом заявили Зеленскому, что Украине нужно преходить на самообеспечение и пользоваться собственной продукцией. Киев может больше не ждать поставок больших партий оружия или снарядов, тем более на безвозмездной основе. Мелкие партии вооружений и боеприпасов продолжат поставляться, но они не спасут ситуацию, ВСУ придется сражаться практически только пехотой.
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    21 комментарий
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    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 10:12
      Там не только в снарядах дело.

      . Пленные бойцы ВСУ рассказывают о плохой организации и упаднических настроениях в украинской армии. Из-за этого солдаты противника массово переходят на российскую сторону на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Украинские военные жалуются на отвратительное планирование боевых действий со стороны командования. Они говорят о колоссальных потерях в живой силе и технике, панических настроениях в подразделениях ВСУ.

      «В последнее время в плен попадает достаточно много потрёпанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов. Потом уже по факту выясняем, кто чего стоит. Потому что среди них есть те, кто попали в плен после того, как их буквально на днях вытащили из кровати, и военкомы отправили как штурмовое мясо на убой. А есть те, в телефонах которых находим такие моменты, что иной раз и хочется дотянуться до автомата», — рассказал в советник главы ДНР Игорь Кимаковский.


      https://warpages.ru/plennye-vsu.html
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 10:32
        Вмешательство чехов в любые войны всегда заканчивалось для них хреново... Надеюсь эта традиция и в этот раз продолжится...
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 10:38
          Цитата: Lev_Russia
          Вмешательство чехов в любые войны всегда заканчивалось для них хреново... Надеюсь эта традиция и в этот раз продолжится...

          Да их после Гуситских войн немцы так нагнули, что они до сих пор разогнуться не могут!
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -2
        Сегодня, 10:33
        Цитата: OrangeBigg
        https://warpages.ru/plennye-vsu.html

        А вы зачем постите не по теме статьи? Это даже не пост и не комментарий, а просто ссылка на сторонний ресурс! Вы за это зарплату получаете?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 10:35
          Тема статьи Украина и её проблемы.В том числе и со снарядами.Так что всё по теме.Цитату я привел для того чтобы шире посмотреть на проблемы ВСУ,в комплексе,они ведь не только в нехватке снарядов.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -2
            Сегодня, 10:41
            Цитата: OrangeBigg
            Тема статьи Украина и её проблемы.

            Вы на вопрос не ответили - размещение ссылок на сторонние сайты на различных ресурсах это РАБОТА! Вы за это деньги получаете? Или по доброте душевной на общественных началах?
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +1
              Сегодня, 10:47
              Какая ещё работа?То наоборот по правилам сайта просят указывать ссылку на приведённую информацию,все просят а ссылочка где,откуда информация.А теперь говорите зачем ссылка.Определитесь уже.Я и без ссылки на сайты и прочие ресурсы могу приводить информацию.
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                -3
                Сегодня, 10:49
                Цитата: OrangeBigg
                Какая ещё работа?То наоборот по правилам сайта просят указывать ссылку на приведённую информацию,все просят а ссылочка где,откуда информация.А теперь говорите зачем ссылка.Определитесь уже.Я и без ссылки на сайты и прочие ресурсы могу приводить информацию.

                То есть выбрали д.у.р.а.ч.к.о.м прикинуться? Принято...
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  +2
                  Сегодня, 10:51
                  Попрошу без оскорблений.Я не пойму в чём проблема?Что вам не понравилось?То что я ссылаюсь на информацию из СМИ,в которых цитируется информация от пресс-службы Минобороны РФ
                  и советника главы ДНР Игорь Кимаковского?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 10:18
      «Сейчас Прага ищет ещё 300 тысяч артиллерийских боеприпасов» —

      — Доищется (Могут и прилететь , в перспективе) ...
    3. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 10:21
      Война закончится, Хохложопии больше не будет , всем припомним кто им помогал.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Ирек
        всем припомним кто им помогал.

        И всем простим, как это было уже не раз! Например после Второй Мировой, когда существовало просто ТАБУ на информацию об участи всех этих "освобождённых" стран в Третьем Рейхе и их вклад в войну с нами!
    4. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 10:25
      Шкоды не продаются в России с недавнего времени, надо как то зарабатывать
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +1
        Сегодня, 11:02
        Вы это по телевизору услышали?
        Это вы просто не интересовались
        Для примера - Москва, Питер. Новые, без пробега, 2024 год.
        Да и в автосалонах областных центров, без проблем
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 11:07
          Да причем тут параллельный импорт и прочие перекупы, понятно что при желании купить можно что угодно. " Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России" - это официальная информация. И я уверен того объема продаж какой был до всех событий у них нет. На китайцев потихоньку люди пересаживаются.
          1. sdivt Звание
            sdivt
            0
            Сегодня, 11:23
            Объясняю популярно.
            Машины из воздуха не берутся. Если мы перекупили конкретную Шкоду в третьих страны, значит, третьи страны закупили этих Шкод немного больше, чтобы по-прежнему обеспечивать свой рынок, в прежнем объеме, плюс, чтобы хватило на внезапно появившийся экспорт, в Россию
            Поэтому, каждая купленная у нас Шкода пополнила карман чехов (плюс издержки на третьи страны). Но эти издержки легли не на чехов, а на нас с вами, на покупателей
            Кто проиграл? Конечный покупатель.
            А самим чехам фиолетово, каким образом эти машины расходятся по миру. Лишь бы расходились

            Самое действенное было бы запретить ввозить эти авто к нам, на государственном уровне - тогда бы, действительно, чехи почувствовали убыток. Но это уже другая история.
            1. KukuRuzvelt Звание
              KukuRuzvelt
              0
              Сегодня, 11:36
              Можно сколько угодно таскать из третьих стран автомобили, сути дела не меняет. Официально Шкоды нет в России. Соответственно и ценник выше как вы уже писали. Продажи падают с каждым месяцем. Если так все продолжиться пересядем все на Китайцев в течение 5 лет. Те кто мог позволить себе мерседес, так и будут ездить на мерсах. Пролетят в основном бюджтные бренды и шкода в их числе.
    5. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 10:28
      Чехия давно в очереди кандидатов на складские и заводские пожары.
    6. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 10:31
      Киев получит в "ближайшие месяцы".

      После дождика в четверг или в пятницу. Будут поставлять по чуть-чуть и смотреть, сдалась уже украина или нет. Не сдалась - добавим еще капельку, сдалась - себе оставим (хотя бы деньги)
    7. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:37
      Прага обещает найти еще 300 тысяч боеприпасов в рамках так называемой "чешской инициативы".
      И кто же их разбросал по европейским просторам, что чехи так активно ищут и пока не могут найти нужного количества? Прага перед ЕС и Вашингтоном зарабатывает себе бонусы даже не осознавая, что рано или поздно, но "всем сестрам по серьгам" дано будет обязательно.
    8. алабурга
      алабурга
      +2
      Сегодня, 10:41
      Чехия, бывшая кузница третьего рейха. Интересно, кто же из "нейтральных" продал эти снаряды четвертому еврогейскому рейху.

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