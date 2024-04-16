Правительство Швейцарии отказалось присоединиться к G7 для поиска замороженных российских активов

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Правительство Швейцарии отказалось присоединиться к G7 для поиска замороженных российских активов

Правительство Швейцарии подчеркнуло, что в настоящее время не видит необходимости в официальном присоединении к так называемой международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), в задачи которой входит поиск активов российских граждан и компаний, попавших под западные санкции.

Как отметили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований этой страны, в настоящее время процесс сотрудничества между Швейцарией и ее партнерами по внедрению антироссийских санкций находится на достаточном техническом уровне, и поэтому правительство в настоящее время не считает необходимым присоединяться к группе REPO. Однако, швейцарские власти в будущем готовы пересмотреть свое решение, если членство в группе будет отвечать актуальным интересам Швейцарии.



Группа REPO была сформирована в марте 2022 года странами "большой семерки" и Австралией для поиска российских активов, попавших под санкции Запада в связи с проведением спецоперации на Украине. Впоследствии к антироссийским санкциям присоединилась Швейцария, в свою очередь повторившая многие пакеты санкций своих союзников. В "большой семерке" также подчеркнули, что в дальнейшем намерены учитывать особенности швейцарского законодательства.

В ЕС при этом рассматривают вариант передачи замороженных российских активов Киеву, однако при этом опасаются возможного ответа России, а также вывода другими странами своих размещенных в Евросоюзе активов.
  • Pixabay
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8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:36
    Чужие деньги хранится у них под носом ,а " джентельмены " их взять не могут ,это какой то нонсенс.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 10:46
      Так вроде всё уже нашли, подсчитали и даже дивиденды обещали УкроРейху перечислять, а до конца ограбить духа не хватает... Боятся потерять свои замороженные активы в России...
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 10:54
        Боятся потерять свои замороженные активы в России...
        ..они и так потеряли...особенно в сфере добычи российских углеводородов
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 10:40
    Швейцария продолжала играть в нейтралитет, давно уже ничем не отличаясь от "коллективного запада", под лозунгом "Я не такая!"
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:41
    «Правительство Швейцарии подчеркнуло, что не видит необходимости в ͟ ͟о͟ф͟и͟ц͟и͟а͟л͟ь͟н͟о͟м͟ присоединении к международной группе REPO , в задачи которой входит поиск активов российских граждан и компаний» —

    — Втихушку будут сливать информацию банкиры ...
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:47
    Меня мучает вопрос, а посмели бы они искать и замораживать активы СССР?
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:47
    швейцарские власти в будущем готовы пересмотреть свое решение, если членство в группе будет отвечать актуальным интересам Швейцарии
    Ни как поторговаться решили с ЕС? Что будут просить взамен?
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 11:09
    Правительство Швейцарии отказалось присоединиться к G7 для поиска замороженных российских активов

    Мне просто любопытно несколько моментов:
    1. Если поиски замороженных российских активов не дадут никаких шансов их использовать (без ответных штрафов по суду и всем прочим коллизиям), то какого хрена все их ищут?
    2. Не желают ли США таким образом руками ЕС ограбить Россию на 300 млрд. $ и остаться ни при чём?
    3. Если у России есть ответные меры, то сколько ещё нужно ждать, чтобы вызрело решение по арестам, соответствующих активов (российские арестованы уже более двух лет)?
    * * *
    Моё предположение, что руками врагов России Набиуллиной и Силуанова загодя заготовлена заначка на «чёрный день». Почему врагов? Да потому что дела всей этой преступной группы не принесли России пользы на те же 300 млрд. $.
    Какие там успехи, если рубль за время пребывания НЭС во главе ЦБ обесценился в три раза?

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