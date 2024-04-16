Правительство Швейцарии отказалось присоединиться к G7 для поиска замороженных российских активов
Правительство Швейцарии подчеркнуло, что в настоящее время не видит необходимости в официальном присоединении к так называемой международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), в задачи которой входит поиск активов российских граждан и компаний, попавших под западные санкции.
Как отметили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований этой страны, в настоящее время процесс сотрудничества между Швейцарией и ее партнерами по внедрению антироссийских санкций находится на достаточном техническом уровне, и поэтому правительство в настоящее время не считает необходимым присоединяться к группе REPO. Однако, швейцарские власти в будущем готовы пересмотреть свое решение, если членство в группе будет отвечать актуальным интересам Швейцарии.
Группа REPO была сформирована в марте 2022 года странами "большой семерки" и Австралией для поиска российских активов, попавших под санкции Запада в связи с проведением спецоперации на Украине. Впоследствии к антироссийским санкциям присоединилась Швейцария, в свою очередь повторившая многие пакеты санкций своих союзников. В "большой семерке" также подчеркнули, что в дальнейшем намерены учитывать особенности швейцарского законодательства.
В ЕС при этом рассматривают вариант передачи замороженных российских активов Киеву, однако при этом опасаются возможного ответа России, а также вывода другими странами своих размещенных в Евросоюзе активов.
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