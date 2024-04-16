ФСБ и Росгвардия предотвратили ряд диверсий на железной дороге в Кузбассе

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ФСБ и Росгвардия предотвратили ряд диверсий на железной дороге в Кузбассе

Полиция, ФСБ и Росгвардия предотвратили очередную серию диверсий, которая могла быть совершена на российской железной дороге по указанию неустановленных лиц, находящихся за рубежом. На этот раз инцидент готовился в Сибири.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на транспортную полицию региона, правоохранители Кемеровской области добыли сведения о четырех участках Западно-Сибирской ж/д в Юрге, на которых по плану зарубежных кураторов должны были быть выведены из строя релейные шкафы.



В свою очередь, ФСБ и Росгвардия нашли и задержали будущего исполнителя диверсий. Им оказался 27-летний житель Кузбасса.

В материале говорится, что мужчина ранее отбывал наказание за серию краж и грабежей. Затем, после освобождения из колонии, он связался с неизвестными в мессенджере, которые и предложили ему совершить преступление.

Согласно плану зарубежных кураторов, завербованный житель Кузбасса должен был вывести из строя порядка 10 железнодорожных устройств. В ходе обыска у последнего были обнаружены и изъяты карта соответствующего участка ж/д, необходимые инструменты и горючая жидкость для совершения диверсии.

Теперь 27-летнему россиянину грозит очередной срок. По статье о покушении на диверсию его могут отправить в колонию на 10 лет.

Напомним, что ранее в Свердловской области к 14 годам лишения свободы приговорили еще одного россиянина Владлена Меньшикова, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на ж/д.
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    20 комментариев
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    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 10:40
      Теперь 27-летнему россиянину грозит очередной срок. По статье о покушении на диверсию его могут отправить в колонию на 10 ле

      Смешно, за диверсию во время войны как за экономическое преступление средней тяжести? Горбачевцы необучаемы.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 10:48
        Теперь 27-летнему россиянину грозит очередной срок. По статье о покушении на диверсию его могут отправить в колонию на 10 лет.

        А урановые рудники в России закончились...???
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Сегодня, 11:10
          А урановые рудники в России закончились...??? на урановые рудники в СССР шахтёры по блату прорывались- зп выше была, снабжение, льготы, награды, путёвки, дефицит, медобслуживание ...
          А самый анекдот что там вредность такая же как и в обычных шахтах
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 11:23
            А что Вы знаете о урановых рудниках?Там работают высококлассные специалисты,не зеки.Вон,Донбасс восстанавливать-вперед!
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 12:11
              А что Вы знаете о урановых рудниках?Там работают высококлассные специалисты,не зеки.Вон,Донбасс восстанавливать-вперед! вы видимо не мне ответить хотели feel
              У меня родственники при СССР работали там- поэтому я достоверно знаю что зэков там не было НИКОГДА.
              1. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                0
                Сегодня, 12:16
                Да,верно.Форумчанин выше написал.Шахтным способом у нас,насколько знаю,урановую руду добывают в одном месте.Зека испоьзовались лишь в конце 40-х,начале 50-х..
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 11:06
        Смешно, за диверсию во время войны как за экономическое преступление средней тяжести? Горбачевцы необучаемы. - Вообще-то он диверсий ещё не совершил. Поэтому и относительно мягкий срок ему светит..
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 10:42
      Я возмущен тем,что их не показывают в СМИ.В слезах и соплях.Можно без отрезанных ушей,но и сроки слишком мягкие для таких.Это шлак,ненужный ни обществу,ни родителям такого гуано
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 10:49
        Я возмущен тем,что их не показывают в СМИ.В слезах и соплях
        Такие портреты должны висеть везде. В назидание потенциальным террористам
      2. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 11:34
        Возможно чел хотел разжиться цветмедью, шкафы богаты на этот ресурс.
    3. Earl Звание
      Earl
      0
      Сегодня, 10:47
      Да здравствует российский суд - самый гуманный суд в мире!
    4. smart fellow Звание
      smart fellow
      +1
      Сегодня, 10:55
      Ну этот хоть не таджик. И возможно даже не украинец.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 11:24
        Тупиздна и скудоумие не имеют национальности
    5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      0
      Сегодня, 11:06
      Как бы лучше квалифицировать сие деяние и подозреваемого. Долго думал, но ничего лучшего в голову не пришло, кроме как как вредительство и враг народа. Может кто-то из вас более демократические определения придумает?
      1. Wratch Звание
        Wratch
        0
        Сегодня, 11:30
        Очень правильные термины и определения. Пора снова их вводить в оборот,и не только в отношении придурков-диверсантов,но и слегка порыть в правительстве и прочих ведомствах. Там их расплодилось изрядно.
    6. Wratch Звание
      Wratch
      0
      Сегодня, 11:27
      Их нужно расстреливать на месте. А то суд,адвокаты,и прочие смягчающие обстоятельства.. поймали-и расстреляли. С каких пор диверсантов стали жалеть????
    7. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 11:51
      В целом, я человека осуждаю за этот выбор, но сколько же пафоса и гламура - в комментариях!
      Стоит наверно включить голову, прежде чем - "хню" строчить.
      Бывший осужденный, 27 лет.
      Что ему из работы светит в этом КУЗБАССе и какая заработная плата?!
      Связей нет, и нет своего транспорта или денег под аренду, даже в такси не устроится. Идти работать - дворником, грузчиком?! Кто бывшего осужденного возьмет (все HR рекрутеры откреститься) тем же разнорабочим на вахту?!
      А что там за деньги - дворником, грузчиком?! До 25 тыс. руб. в мес. при лучшем раскладе?!
      Выход и путь один - через военкомат на СВО. А что там со здоровьем, что там с вредными привычками (алкоголь и наркота) у чела?! Чтобы его ждали с распростертыми объятиями в военкомате.

      Ну что писаки, много вы сделали чтобы люди могли вот так с улицы трудоустроиться? Самим нравится, какое общество выстроили и возможности для труда и заработка??!

      то-то и оно.
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        0
        Сегодня, 12:14
        Вот мы предлагаем репрессии, а Вы вроде как жалеете репрессированного. А следовало бы пожалеть погибших и искалеченных войной.
        Кстати во время ВОВ и сразу после нее в народе репрессированных не очень-то и жалели, так как вероятность выжить и остаться здоровыми в лагерях была намного выше, чем на фронте. Я пони- маю, что это не демократично, на наш народ всегда руководствовался принципами справедливости, а не демократическими принципами.
        1. A17ttt
          A17ttt
          0
          Сегодня, 12:24
          Вы товарищ не ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (ЛЕВ), а ДЕРЕВО (ТУК-ТУК).

          Читайте внимательно -
          В целом, я человека осуждаю за этот выбор


          А все что ниже, это уже тематика социального устройства!!!
          Но, в целом вас можно понять - хочется темку подогреть, да себе плюсиков отхватить. Фигли - жидовская и англосакская метода.
          1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
            ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
            0
            Сегодня, 12:37
            Зря Вы так. Я как Акын, что наболело, о том и пою. А что касается социального устройства, то оно диктуется внешней обстановкой, а не демократическими принципами. По аналогии с устойчивой системой автоматического управления управляющее воздействие на объект формируется в функции рассогласования между задающим воздействием и сигналом обратной связи. По простому, когда надо, гайки закручиваем, а когда меняется обстановка, можно и отпустить.Так везде, И даже в "демократическом" западе.

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