ФСБ и Росгвардия предотвратили ряд диверсий на железной дороге в Кузбассе
Полиция, ФСБ и Росгвардия предотвратили очередную серию диверсий, которая могла быть совершена на российской железной дороге по указанию неустановленных лиц, находящихся за рубежом. На этот раз инцидент готовился в Сибири.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на транспортную полицию региона, правоохранители Кемеровской области добыли сведения о четырех участках Западно-Сибирской ж/д в Юрге, на которых по плану зарубежных кураторов должны были быть выведены из строя релейные шкафы.
В свою очередь, ФСБ и Росгвардия нашли и задержали будущего исполнителя диверсий. Им оказался 27-летний житель Кузбасса.
В материале говорится, что мужчина ранее отбывал наказание за серию краж и грабежей. Затем, после освобождения из колонии, он связался с неизвестными в мессенджере, которые и предложили ему совершить преступление.
Согласно плану зарубежных кураторов, завербованный житель Кузбасса должен был вывести из строя порядка 10 железнодорожных устройств. В ходе обыска у последнего были обнаружены и изъяты карта соответствующего участка ж/д, необходимые инструменты и горючая жидкость для совершения диверсии.
Теперь 27-летнему россиянину грозит очередной срок. По статье о покушении на диверсию его могут отправить в колонию на 10 лет.
Напомним, что ранее в Свердловской области к 14 годам лишения свободы приговорили еще одного россиянина Владлена Меньшикова, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на ж/д.
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