В Москве задержан украинский агент, заложивший взрывное устройство в автомобиль экс-сотрудника СБУ

22
В Москве задержан украинский агент, заложивший взрывное устройство в автомобиль экс-сотрудника СБУ

Сотрудники ФСБ вышли на след и задержали украинского агента, заложившего самодельное взрывное устройство в автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Силовики задержали россиянина, завербованного СБУ, который произвел подрыв автомобиля Прозорова в Москве. Как уточняют в ФСБ, житель Москвы после начала специальной военной операции уехал на Украину, где был завербован украинской спецслужбой. В марте этого года он прибыл в Россию с заданием следить за экс-сотрудником СБУ Василием Прозоровым, потом получил указание подорвать его вместе с машиной. Заложенное взрывное устройство сработало, но Прозоров остался жив, отделавшись ранениями.



Задержан гражданин России 1983 г. р., который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины.

— говорится в сообщении ФСБ.

На данный момент задержанный находится под арестом, ему вменяют сразу две статьи — теракт и государственная измена, по которым ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного. Сам задержанный в содеянном признался и вовсю кается. Следственные и оперативные действия продолжаются.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    22 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 10:33
      Каждый раз при задержании возникает вопрос - почему у этих людей целые лица?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 10:43
        Не всегда и не у всех... У террористов из Крокус - Сити лица были далеко не целые, да и уши тоже... Ну и обычно, если что-то не целое это просто замыливается...
      2. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 10:45
        Задерживавшие не хотели месяцами ходить на допросы в прокуратуру.
      3. hhurik Звание
        hhurik
        +3
        Сегодня, 10:46
        А вы с практикой судебной ознакомьтесь на досуге - какие срока служивым отвешивают за превышение должностных полномочий, и вопросы отпадут.
        Че, думаете защитят командиры-начальники -если ветер с кирпичами вдруг образуется? Ню-ню...
        1. MCmaximus Звание
          MCmaximus
          0
          Сегодня, 11:30
          Так если не сопротивлялся, никто и не будет бить. Не думаю, что кому-то понравится, если при любом задержании тебе будут морду разбивать в мясо. Человек еще позодреваемый. Может, вообще, быть ошибка. Признался-то он уже за дверями.
      4. svp67 Звание
        svp67
        +3
        Сегодня, 11:33
        Цитата: ИванИванов
        Каждый раз при задержании возникает вопрос - почему у этих людей целые лица?

        А это не показатель профессионализма. Террористов "Крокуса" надо было "разговаривать" сразу и на месте, там не было времени устанавливать за ними слежку, что бы понять их "контакты". А в данном случае такой срочности , видимо не было, но поверьте мало ему не покажется, следователи ФСБ умеют оказывать психологическое давление, да так, что он и поседеть может
        1. hhurik Звание
          hhurik
          +1
          Сегодня, 11:48
          Да ладно, они в профессиональной среде не очень котируются - я про следователей ФСБ. Их всего рабочих где-то под тысячу, в МВД например - около 45 тысяч, СКР -10 тыс.
          И да - это преступление будет расследовать СКР.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 10:34
      Сам задержанный в содеянном признался и вовсю кается.

      Поздно пить боржоми, когда почки отвалились
      1. антивирус Звание
        антивирус
        +2
        Сегодня, 10:37
        Этот лишь исполнитель, пожизненное - отдал приказ.
        И идеологи из кумбряджа и эксфарда
      2. svp67 Звание
        svp67
        +2
        Сегодня, 11:34
        Сударыня hi
        Цитата: Егоза
        Поздно пить боржоми, когда почки отвалились

        ...и мозги усохли )))
    3. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      +6
      Сегодня, 10:40
      Что движет этими и д и отами? Героями они не станут. Денег не дадут. В любимую Америку билет не выдадут. Даже человеком с поднятой головой себя не почувствуют.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 10:47
        Цитата: MCmaximus
        Денег не дадут. В любимую Америку билет не выдадут.

        Видимо, надеются, что и денег дадут, и в США отправят, а главное, что он такой умный, что его не поймают. Боевиков пересмотрел и возомнил себя агентом 007. Хотя могут быть и другие психологические причины.
      2. AlexGa Звание
        AlexGa
        +3
        Сегодня, 10:49
        Денег не дадут. В любимую Америку билет не выдадут

        Обещать -не значит жениться. В современном обществе это работает. Вспомните теток с зеленкой на выборах. Люди страх потеряли.
      3. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        +1
        Сегодня, 10:50
        До сорока лет дожил, ума не нажил. Теперь все мы будем платить за его содержание лет 30-40.
        Зачем это все? Кому и для чего это ходячее недоразумение нужно?
        Не пора ли по терроризму (и ещё нескольким особо тяжким) выходить из моратория?
      4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 11:59
        ..болеют такие типажи очень проивным вирусом "власовец"!
    4. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:44
      И опять "гражданин России". Давно пора начать лишать гражданства таких утырков и после отсидки гнать из страны. А спецслужбы молодцы - в кратчайшие сроки и результативно.
      1. rs777 Звание
        rs777
        -2
        Сегодня, 10:50
        Вы, что, вы, что?! А кто тогда будет кормить старого, никому не нужного зека? украинцы что ли? А вот в ПФ РФ есть куча лишнего бабла и для таджиков, и для гагаузов, и, тем более, для евреев. Слыхали, скоро в РФ опять пенсионный возраст понизят?
      2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 11:59
        неееее! К стенке надо таких!!!!
    5. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +4
      Сегодня, 10:44
      По традиции после ареста наступило прозрение и даже катарсис. Не иначе наши спецслужбы знают какой-то секрет.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +1
        Сегодня, 11:31
        Цитата: Pharmacist
        Не иначе наши спецслужбы знают какой-то секрет.

        Неужто опять ухи пострадали?
    6. Комментарий был удален.
    7. Комментарий был удален.
    8. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 11:30
      Что ж он такой глупый не побежал в сторону таджикской границы?
    9. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 11:56
      ... Сам задержанный в содеянном признался и вовсю кается. ..и ему простят....
      Смерш надо возродить!!!!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»