В Москве задержан украинский агент, заложивший взрывное устройство в автомобиль экс-сотрудника СБУ

Сотрудники ФСБ вышли на след и задержали украинского агента, заложившего самодельное взрывное устройство в автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Силовики задержали россиянина, завербованного СБУ, который произвел подрыв автомобиля Прозорова в Москве. Как уточняют в ФСБ, житель Москвы после начала специальной военной операции уехал на Украину, где был завербован украинской спецслужбой. В марте этого года он прибыл в Россию с заданием следить за экс-сотрудником СБУ Василием Прозоровым, потом получил указание подорвать его вместе с машиной. Заложенное взрывное устройство сработало, но Прозоров остался жив, отделавшись ранениями.— говорится в сообщении ФСБ.На данный момент задержанный находится под арестом, ему вменяют сразу две статьи — теракт и государственная измена, по которым ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного. Сам задержанный в содеянном признался и вовсю кается. Следственные и оперативные действия продолжаются.

Задержан гражданин России 1983 г. р., который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины.

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