Глава правительства РФ: Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил четыре триллиона рублей

Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества (РФ и РБ). У нас в 2023 году установлены очередные рекордные показатели взаимного товарооборота – 4,2 трлн российских рублей, или почти 150 млрд белорусских рублей

Мы ожидаем, что подписываемый сегодня комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности в Республике Беларусь и Российской Федерации будет способствовать приходу новых российских инвесторов и реализации крупных взаимовыгодных проектов

Экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь динамично развивается, по итогам прошлого года взаимный товарооборот между двумя странами Союзного государства достиг рекордной суммы в 4,2 триллиона рублей. Об этом во время вчерашних переговоров, стенограмма которых опубликована на сайте правительства РФ, со своим белорусским коллегой Романом Головченко сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.— заявил глава российского кабмина.Мишустин особо отметил, что такой успех достигнут вопреки, а отчасти и благодаря масштабным западным санкциям в отношении наших стран. В частности, почти полное прекращение торговых отношений с европейскими государствами привело к существенному росту экспорта белорусских товаров с использованием российской логистики. Так в прошлом году транзитные перевозки из Белоруссии через территорию РФ выросли по сравнению с 2022 годом в два раза — до 20 миллионов тонн. Развивается межстрановая интеграция, в настоящее время Москва и Минск в ускоренном режиме реализуют 25 совместных проектов в области промышленной кооперации.По итогам состоявшихся переговоров подписано межправительственное соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии. Теперь белорусские и российские предприниматели смогут без ограничений участвовать в процедурах государственных закупок, совершать другие юридически значимые действия на общих рынках товаров и услуг Союзного государства, подчеркнул Мишустин.Одним из важных совместных проектов между РБ и РФ станет производство многоцелевого легкого двухмоторного самолета «Освей». Соответствующее соглашение, знаменующее глубокую кооперацию в сфере авиастроения, главы правительств подписали в ходе встречи.В свою очередь, премьер-министр Белоруссии отметил, что взаимная торговля товарами и услугами между нашими странами в прошлом году превысила цифру 53 млрд в долларовом эквиваленте и продемонстрировала рост на 6,5%. Но самое главное, что эта положительная тенденция сохраняется и в наступившем году.Крайне важным этапом союзного строительства стал подписанный в январе текущего года декрет Союзного государства по вопросам реализации единой промышленной политики, подчеркнул Головченко. Помимо сотрудничества в авиастроении, очень неплохо развивается сотрудничество в соответствии с программой по микроэлектронике.Российская Федерация является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии. Общий объём инвестиций в 2023 году составил 5,1 млрд долларов и вырос на треть к уровню предыдущего года. Но в рамках СНГ Республика Беларусь для Российской Федерации только на третьем месте по объему инвестирования после Казахстана и Узбекистана, отметил Головченко.— уверен глава белорусского кабмина.