Глава правительства РФ: Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил четыре триллиона рублей

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Глава правительства РФ: Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил четыре триллиона рублей

Экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь динамично развивается, по итогам прошлого года взаимный товарооборот между двумя странами Союзного государства достиг рекордной суммы в 4,2 триллиона рублей. Об этом во время вчерашних переговоров, стенограмма которых опубликована на сайте правительства РФ, со своим белорусским коллегой Романом Головченко сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества (РФ и РБ). У нас в 2023 году установлены очередные рекордные показатели взаимного товарооборота – 4,2 трлн российских рублей, или почти 150 млрд белорусских рублей

— заявил глава российского кабмина.



Мишустин особо отметил, что такой успех достигнут вопреки, а отчасти и благодаря масштабным западным санкциям в отношении наших стран. В частности, почти полное прекращение торговых отношений с европейскими государствами привело к существенному росту экспорта белорусских товаров с использованием российской логистики. Так в прошлом году транзитные перевозки из Белоруссии через территорию РФ выросли по сравнению с 2022 годом в два раза — до 20 миллионов тонн. Развивается межстрановая интеграция, в настоящее время Москва и Минск в ускоренном режиме реализуют 25 совместных проектов в области промышленной кооперации.

По итогам состоявшихся переговоров подписано межправительственное соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии. Теперь белорусские и российские предприниматели смогут без ограничений участвовать в процедурах государственных закупок, совершать другие юридически значимые действия на общих рынках товаров и услуг Союзного государства, подчеркнул Мишустин.

Одним из важных совместных проектов между РБ и РФ станет производство многоцелевого легкого двухмоторного самолета «Освей». Соответствующее соглашение, знаменующее глубокую кооперацию в сфере авиастроения, главы правительств подписали в ходе встречи.

В свою очередь, премьер-министр Белоруссии отметил, что взаимная торговля товарами и услугами между нашими странами в прошлом году превысила цифру 53 млрд в долларовом эквиваленте и продемонстрировала рост на 6,5%. Но самое главное, что эта положительная тенденция сохраняется и в наступившем году.

Крайне важным этапом союзного строительства стал подписанный в январе текущего года декрет Союзного государства по вопросам реализации единой промышленной политики, подчеркнул Головченко. Помимо сотрудничества в авиастроении, очень неплохо развивается сотрудничество в соответствии с программой по микроэлектронике.

Российская Федерация является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии. Общий объём инвестиций в 2023 году составил 5,1 млрд долларов и вырос на треть к уровню предыдущего года. Но в рамках СНГ Республика Беларусь для Российской Федерации только на третьем месте по объему инвестирования после Казахстана и Узбекистана, отметил Головченко.

Мы ожидаем, что подписываемый сегодня комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности в Республике Беларусь и Российской Федерации будет способствовать приходу новых российских инвесторов и реализации крупных взаимовыгодных проектов

— уверен глава белорусского кабмина.
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    7 комментариев
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    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 10:52
      Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил четыре триллиона рублей

      А в чью пользу торговый баланс?
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        Сегодня, 10:57
        А в чью пользу торговый баланс?

        В российскую сторону.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 11:06
          По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России в 2023-м составил 710,1 миллиарда долларов. Из этого объема 51% пришелся на азиатские страны, 23% - на европейские государства, 11% - Ближний Восток, 8% - ближнее зарубежье, и еще 4% и 3% - американские страны и Африка соответственно.

          Среди наиболее значимых торговых партнеров России: Китай (товарооборот 240,1 миллиарда долларов), Индия (64,9 миллиарда долларов) и Турция (56,5 миллиарда долларов). Четвертую строчку занимает Беларусь, с которой товарооборот России в прошлом году достиг около 55 миллиардов долларов. А замыкает топ-5 - Казахстан (26 миллиардами долларов).

          На эти пять государств пришлось 60% всего товарооборота России за 2023-й.

          Таким образом среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран. В статслужбе отмечают, что во второй пятерке российских торговых партнеров идут (по убыванию): Германии, Южная Корея (товарооборот 15 миллиардов долларов), ОАЭ (12,1 миллиарда долларов), Бразилия (11,3 миллиарда долларов), Нидерланды (9,9 миллиарда).
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 11:06
        А в чью пользу торговый баланс?
        ...у интернационального буржуинства...государства союзные...стало быть вопрос баланса неуместен...так только...в мелких деталях расхождение
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:54
      В частности, почти полное прекращение торговых отношений с европейскими государствами привело к существенному росту экспорта белорусских товаров с использованием российской логистики
      Колбасные, молочка, трикотаж и пр., если есть возможность выбора, всегда предпочитаю белорусские товары. Вкусно и без химии. good Так держать, Республика Беларусь!
      1. barclay Звание
        barclay
        +1
        Сегодня, 11:03
        Согласен. Уважаю белорусские сыры и сгущёнку! good
        Идея с совместным самолётом интересная , хоть и пока по нему мало конкретики. Хорошо бы чтобы кооперация не развалилась.
      2. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        +1
        Сегодня, 11:07
        Продукты из Белоруссии отличные, но Вы забыли МАЗы, автобусы, др. грузовики, трактора, электронику... и много другого

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