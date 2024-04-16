В связи с последними событиями Кучме пора писать книгу «Украина – не Израиль»
Леониду Кучме, который в этом году готовится отпраздновать 30-ю годовщину своего вступления в президентство Украины, впору готовить написание новой книги. Напомним, что в своё время Кучма написал и представил свету свою книгу «Украина - не Россия» (пунктуация в названии авторская), в которой подробно и обстоятельно пытался доказать «отличия» не только стран как таковых, но и народов, две страны населяющих.
Теперь Кучме стоило бы перейти к обстоятельному труду «Украина – не Израиль» или «Израиль – не Украина» ввиду последних событий.
Экс-президент Украины донёс бы до читателей идею о том, что для Запада Украина - действительно не Израиль и защищать её своими силами, включая перехват дронов и ракет, как это делали в воздушном пространстве Ближнего Востока 14 апреля, «союзники» не намерены.
Этот же тезис поднимают и западные политики, включая Дэвида Кэмерона, главу МИД Британии. Он прямо заявил о том, что Украина может даже не надеться на то, чтобы натовские самолёты начали перехватывать российские БПЛА и ракеты. Соответственно, это и прямое свидетельство того, что тот же Запад делит страны по сортам. И Украина в этом перечне к высшему или первому сортам точно не относится.
Украине уготована только одна роль – быть тараном против России, используя для этого собственные людские ресурсы. И такой подход, по оценкам уже и самих украинских специалистов, привёл к тому, что на Украине фиксируется рекордно низкая за всю историю демографических исследований рождаемость, равно как и рекордная убыль населения.
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