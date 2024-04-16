В связи с последними событиями Кучме пора писать книгу «Украина – не Израиль»

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В связи с последними событиями Кучме пора писать книгу «Украина – не Израиль»

Леониду Кучме, который в этом году готовится отпраздновать 30-ю годовщину своего вступления в президентство Украины, впору готовить написание новой книги. Напомним, что в своё время Кучма написал и представил свету свою книгу «Украина - не Россия» (пунктуация в названии авторская), в которой подробно и обстоятельно пытался доказать «отличия» не только стран как таковых, но и народов, две страны населяющих.

Теперь Кучме стоило бы перейти к обстоятельному труду «Украина – не Израиль» или «Израиль – не Украина» ввиду последних событий.

Экс-президент Украины донёс бы до читателей идею о том, что для Запада Украина - действительно не Израиль и защищать её своими силами, включая перехват дронов и ракет, как это делали в воздушном пространстве Ближнего Востока 14 апреля, «союзники» не намерены.

Этот же тезис поднимают и западные политики, включая Дэвида Кэмерона, главу МИД Британии. Он прямо заявил о том, что Украина может даже не надеться на то, чтобы натовские самолёты начали перехватывать российские БПЛА и ракеты. Соответственно, это и прямое свидетельство того, что тот же Запад делит страны по сортам. И Украина в этом перечне к высшему или первому сортам точно не относится.

Украине уготована только одна роль – быть тараном против России, используя для этого собственные людские ресурсы. И такой подход, по оценкам уже и самих украинских специалистов, привёл к тому, что на Украине фиксируется рекордно низкая за всю историю демографических исследований рождаемость, равно как и рекордная убыль населения.
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    16 комментариев
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 10:59
      В связи с последними событиями Кучме пора писать книгу «Украина – не Израиль»

      Украина конечно не Израиль, но очень похожи... И там и там президент еврей... И те и те годами вели агрессивную и воинственную политику по отношению к соседям... Обе нации считают себя богоизбранными и исключительными... Как там, когда родился хохлоп, еврей заплакал... Да воздастся им за это!!! am
      1. pin_code Звание
        pin_code
        -1
        Сегодня, 11:27
        Украина с Израилем даже близко не стоит. Разные весовые категории и разные(не обязательно) группы лоббистов , которых прикармливали десятилетиями. А тут такой Кулеба вещает(на него без слез смотреть нельзя) что кто-то "вна" и что-то должен. Израиль и лохи, не имеющие ничего общего с реальностью.
        1. Оптимус_Прайм Звание
          Оптимус_Прайм
          +3
          Сегодня, 11:33
          Главное чтоб от Украины ничего не осталось иначе будет существовать как Израиль ВОКРУГ ОДНИ ВРАГИ и будут кошмарить всех только своим существованием, ещё и выход к морю имеет.... надеюсь наши вожди это понимают....!!!
          1. pin_code Звание
            pin_code
            +2
            Сегодня, 11:36
            На последнее в вашем комменте, на это можно только надеяться.
      2. RealPilot Звание
        RealPilot
        +1
        Сегодня, 11:34
        Как в анекдоте про последнюю страницу в учебнике "История Украинi":
        "Не як обыдно, шо усе проскакали, як то, шо москали таки были правы!" hi
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 10:59
      кучма
      Один из тех. кто приложил свою ручонку к развалу всех связей с Россией. А книгу ему писать, лучше с названием - "Была окраина, да кончилась ВСЯ". bully
      1. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 11:28
        Была окраина, да скончалась ВСЯ". bully
        Ответить
        Цитата
    3. Наган Звание
      Наган
      +4
      Сегодня, 11:03
      Как бы ему не пришлось писать книгу "Украина - не страна".no negative
    4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 11:04
      «В связи с последними событиями Кучме пора писать книгу» —

      — "України немає" ...
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 11:06
      Кучме живя на вилле зятя Пинчука ,надо писать книгу " Франция это не Украина Её могут увидеть не только лишь все.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:21
        Кстати Кучме идёт 85 год,может дотянуть и до 100.
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 11:10
      Кучма
      Еще коптит небо старый отщепенец и явно лишнее перехаживает. Украина действительно не Израиль и на это прямо указали киеву американские "друзья".
    7. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:22
      Потом выйдет в свет книга "Донбасс, Херсон, Харьков и Одесса - не Украина". Такую я непременно куплю
      1. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 11:39
        Она может продаваться в рукописном варианте и в единственном экземпляре. Потому что ни кому не нужна.
    8. AlexGa Звание
      AlexGa
      0
      Сегодня, 11:39
      Когда слышу фамилию Кучма, всегда вспоминается фильм Перевозчик 3, где актриса говорила, что она не русская, а украинка и что они другие. А фильм создан еще в 2008 году. Так что Штаты этот раскол готовили очень давно.
    9. Сергей Николаев_3 Звание
      Сергей Николаев_3
      0
      Сегодня, 12:35
      Неофашистская Украина как государство подлежит безусловной политической ликвидации!

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