ВС РФ заняли территорию садового товарищества «Заря» на северном фланге Авдеевского участка фронта

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ВС РФ заняли территорию садового товарищества «Заря» на северном фланге Авдеевского участка фронта

На Авдеевском участке фронта продолжаются ожесточенные бои российской армии с украинскими формированиями. Наши бойцы демонстрируют успехи в плане вытеснения противника с занимаемых им прежде позиций.

Так, ВС РФ заняли территорию садового товарищества «Заря» на северном фланге Авдеевского участка фронта. К югу от садового товарищества российская армия смогла закрепиться у лесопосадок к востоку от пруда Гусятник, что на северных подступах к Бердычам.



Как сообщают военные корреспонденты, продвижение фиксируется на участке шириной около 2 километров. Глубина продвижения российской армии составляет до 1,4 километра. Соответственно, освобожденная нашими бойцами площадь – примерно 3 квадратных километров лишь под Бердычами, а на других участках тоже есть освобожденные места.


Сейчас российские войска окружают Бердычи с нескольких флангов. Одновременно осуществляется прорыв наших подразделений к Очеретино.

Ранее мы сообщали, что украинские формирования отступили из населенного пункта Семеновка, расположенного чуть юго-западнее Бердычей. По данным на текущий день, украинских военнослужащих в Семеновке уже не осталось. Соответственно, речь идет о масштабных успехах наших войск на Авдеевском участке фронта.

Украинские формирования после сдачи Авдеевки терпят провал за провалом и на ее флангах. Сил для реванша у ВСУ на данном направлении уже явно недостаточно, поэтому в перспективе стоит ожидать дальнейшее продвижение российских войск.
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    6 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:12

      Сейчас российские войска окружают Бердычи с нескольких флангов. Одновременно осуществляется прорыв наших подразделений к Очеретино.
      Отлично!!! Тихим сапом, без рывков и "Уряяяя! Шашки нА голо!" бойцы делают свою работу!
      Удачи! soldier
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 11:17
        Вроде как сообщалось что на вчерашний вечер за ВСУ в Бердычах оставался один опорник.Может уже даже взяли Бердычи.
        Админ 105 полка НМ ДНР пишет, что наши начали штурм Нетайлово. Передовые штурмовые группы ВС РФ приступили к освобождению села, зайдя в него с севера. Параллельно продолжается штурм Уманского. Идёт продвижение в направлении Яснобродовки. То есть на западе от Авдеевки все для боевиков Зеленского очень плохо.

        Жовто-блакитные картоделы информируют майданутую публику также об отступлении «хероев» в Красногоровке. Согласно данным «Жива карта», «.... ворвались в укреп „Колобок“ и вплотную вышли к улице Лутугина. Вследствие этого, русским штурмовым подразделениям удалось расширить зону контроля в восточной части города и продвинуться на 300 метров». Эти выводы сделаны на основании геопривязки обстрела ВСУшниками наших передовых позиций.

        . По данным ведущего «Офіційного каналу» 79-й ОДШБр, «Работино уже практически в окружении. Уже и так всем ясно, что ситуация критическая, надо выводить пацанов.

        Главное — сделать это заранее, а не как было с Бахмутом… От села одно название осталось, к сожалению".

        По словам самостийного вояки с позывным «Алекс», «россияне готовятся взять Работино в окружение, для чего обустраивают позиции со стороны Вербового». Он сообщил «Військовим аналітикам України» (заблокированным в РФ), что «российские войска за последние полтора месяца имели продвижение к северо-западу от Вербового. На захваченной территории обустраиваются минометные позиции».


        https://svpressa.ru/war21/article/411946/
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 11:57
          OrangeBigg
          (Александр)
          +1
          Сегодня, 11:17
          Новый
          Вроде как сообщалось что на вчерашний вечер за ВСУ в Бердычах оставался один опорник.Может уже даже взяли Бердычи.
          Вполне возможно Наши, в МО, не торопятся в таких случаях. Будет конкретика - объявят официально.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:15
      Сил для реванша у ВСУ на данном направлении уже явно недостаточно, поэтому в перспективе стоит ожидать дальнейшее продвижение российских войск.

      Сил для реванша может и недостаточно, но упираются они вполне достойно... И как то слабо верится, что оборона ВСУ может вдруг полностью обрушится... Запад будет держать ВСУ с помощью своих денежных и оружейных инъекций в боеспособном состоянии до самого конца... До конца современной Украины...
      1. Пуз Большой Звание
        Пуз Большой
        0
        Сегодня, 11:32
        Вопрос лишь в том - сколько и с каким темпом они жгут свои резервы при таком упирании.
    3. Федор 5755 Звание
      Федор 5755
      0
      Сегодня, 12:08
      Семеновка тоже практически освобождена от укросвиней - работа кипит и днем, и ночью

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