ВС РФ заняли территорию садового товарищества «Заря» на северном фланге Авдеевского участка фронта
На Авдеевском участке фронта продолжаются ожесточенные бои российской армии с украинскими формированиями. Наши бойцы демонстрируют успехи в плане вытеснения противника с занимаемых им прежде позиций.
Так, ВС РФ заняли территорию садового товарищества «Заря» на северном фланге Авдеевского участка фронта. К югу от садового товарищества российская армия смогла закрепиться у лесопосадок к востоку от пруда Гусятник, что на северных подступах к Бердычам.
Как сообщают военные корреспонденты, продвижение фиксируется на участке шириной около 2 километров. Глубина продвижения российской армии составляет до 1,4 километра. Соответственно, освобожденная нашими бойцами площадь – примерно 3 квадратных километров лишь под Бердычами, а на других участках тоже есть освобожденные места.
Сейчас российские войска окружают Бердычи с нескольких флангов. Одновременно осуществляется прорыв наших подразделений к Очеретино.
Ранее мы сообщали, что украинские формирования отступили из населенного пункта Семеновка, расположенного чуть юго-западнее Бердычей. По данным на текущий день, украинских военнослужащих в Семеновке уже не осталось. Соответственно, речь идет о масштабных успехах наших войск на Авдеевском участке фронта.
Украинские формирования после сдачи Авдеевки терпят провал за провалом и на ее флангах. Сил для реванша у ВСУ на данном направлении уже явно недостаточно, поэтому в перспективе стоит ожидать дальнейшее продвижение российских войск.
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