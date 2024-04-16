Новый законопроект о тотальной мобилизации украинских граждан направлен на подпись Зеленскому

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Новый законопроект о тотальной мобилизации украинских граждан направлен на подпись Зеленскому

Украина готовится к вступлению в силу нового законопроекта о тотальной мобилизации, документ осталось подписать только Зеленскому. Об этом сообщают украинские медиа.

Скандальный законопроект, принятый депутатами Верховной Рады под сильным давлением властей, как утверждают украинские ресурсы, отправился на подпись Зеленскому. До этого документ подписал спикер Рады Стефанчук. Предполагается, что подписание законопроекта произойдет в течение двух недель, после чего он вступит в силу. Хотя возможен вариант с более быстрым подписанием, поскольку Генштаб ВСУ торопит власти, заявляя о большой нехватке живой силы на передовой.



Как ранее сообщалось, на первом этапе киевская хунта планирует поставить под ружье не менее 350–500 тысяч новых военнослужащих. Это для компенсации потерь и возможности проведения ротаций бригад. В дальнейшем число мобилизованных должно возрасти до одного миллиона, Зеленский собирается в «освободительный» поход к границам 1991 года. Вот поэтому Киеву так важно дополнительное финансирование от США, ведь собственных денег на содержание такой армии у Украины нет.

Между тем, как пишут некоторые более-менее адекватные украинские паблики, в ВСУ назревает недовольство Зеленским и новым главкомом Сырским. Одной из основных причин этого стало изъятие из нового законопроекта положения о демобилизации. По словам украинских военных, пускай дембель был бы даже через 36 месяцев, но он давал призрачную надежду на возвращение домой. Сейчас же всушники лишены и этого.
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    14 комментариев
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    1. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 11:19
      Ну до последнего украинца, значит до последнего. Не мы это выдумали.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:19
      изъятие из нового законопроекта положения о демобилизации
      Зато в законопроекте хорошо освещено положение о могилизации wink
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:22
      Украина готовится к вступлению в силу нового законопроекта о тотальной мобилизации, документ осталось подписать только Зеленскому.

      Этот сейчас всё подпишет, ну хотя бы из страха за своё кресло и свою жизнь... Из чуства самосохранения... Все концы к отступлению он для себя уже давно оборвал и сейчас это обычная марионетка англосаксов... Захотят - обрежут нитки и бросят на растерзание, а желающих кончить эту гниду и на Украине предостаточно...
    4. Жнец Звание
      Жнец
      0
      Сегодня, 11:25
      А что там у нас в связи с этим событием? Как удерживать планируется такую ораву мобилизованных всушников? Справятся ли наши вооруженные силы, как прошлым годом?
      Очень надеюсь на это.
      1. Иван Иванов_36 Звание
        Иван Иванов_36
        -1
        Сегодня, 11:33
        Если денег не будет, никого они не мобилизуют.
    5. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 11:25
      заявляя о большой нехватке живой силы на передовой

      Недолго нам сделать из них- не живую и не силу....
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:26
      Зеленский собирается в «освободительный» поход к границам 1991 года
      Когда вдохнешь полной грудью через ноздрю, то и этого покажется мало. С "освободительным походом" случится очередной казус, а вот на уничтожение будет собирать украинцев рьяно.
    7. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 11:29
      Тотальная мобилизация?В истории это было зимой 44-45 го года в Германии.Там действительно выгребали всех.Посмотрим на население того же Киева или Львова.Если ночные клубы будут заполнены,то все еще впереди..
    8. sdivt Звание
      sdivt
      +2
      Сегодня, 11:30
      планирует поставить под ружье не менее 350–500 тысяч новых военнослужащих

      По-человечески жаль, конечно, каждого из них, но, по большому счету, это их страна, это их законы, это их президент. Так что - это их проблемы.
      Интересует другой вопрос.
      Если количество личного состава ВСУ резко увеличится в полтора раза (если не больше), не последует ли за этим необходимость увеличить численный состав и ВС РФ?
      1. Иван Иванов_36 Звание
        Иван Иванов_36
        0
        Сегодня, 11:40
        Ну наберут они солдат. Без прикрытия ПВО, без снарядов, без финансирования долго не повоюешь. Будет просто плотность солдат выше и выше смертность. Не по 300-500 в день потерь, а 600-800.
        Вся эта игра - это All-In на ривере с двумя разномастными не парными картами, двойкой и семеркой. wink
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:00
          С чего Вы взяли что у них нет снарядов,финансирования?Может и не хватает чего то,войсковое ПВО,к примеру.Судя по тому,что происходит на передовой,у них для оборонительных действий хватает вооружений.
    9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:32
      «Как ранее сообщалось, на первом этапе киевская хунта планирует поставить под ружье не менее 350–500 тысяч новых военнослужащих» —

      — Как только закон и.о. президента Зеленский подпишет,эти 350-500 тысяч сами побегут "под ружьё"?
      (Ещё "ружья" на них надо где-то взять) ...
    10. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 12:12
      вонючий наркоман еще наживет врагов на свою 15-ти дециметровую тушку носатую...после росписи под этим документом)
    11. JÜRGEN WEGNER Звание
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 12:37
      А как было во время второй мировой войны.

      Когда в СССР была объявлена демобилизация?

      Там все шли до конца. Или не так?

      Странные ребята на Украине. Например, идёт бой, и тут объявляют дембель?

      Всё, собрал манатки и домой? Так надо убедить чтобы дембель был через неделю.

      Всё, наши победители.

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