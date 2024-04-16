Новый законопроект о тотальной мобилизации украинских граждан направлен на подпись Зеленскому

Украина готовится к вступлению в силу нового законопроекта о тотальной мобилизации, документ осталось подписать только Зеленскому. Об этом сообщают украинские медиа.Скандальный законопроект, принятый депутатами Верховной Рады под сильным давлением властей, как утверждают украинские ресурсы, отправился на подпись Зеленскому. До этого документ подписал спикер Рады Стефанчук. Предполагается, что подписание законопроекта произойдет в течение двух недель, после чего он вступит в силу. Хотя возможен вариант с более быстрым подписанием, поскольку Генштаб ВСУ торопит власти, заявляя о большой нехватке живой силы на передовой.Как ранее сообщалось, на первом этапе киевская хунта планирует поставить под ружье не менее 350–500 тысяч новых военнослужащих. Это для компенсации потерь и возможности проведения ротаций бригад. В дальнейшем число мобилизованных должно возрасти до одного миллиона, Зеленский собирается в «освободительный» поход к границам 1991 года. Вот поэтому Киеву так важно дополнительное финансирование от США, ведь собственных денег на содержание такой армии у Украины нет.Между тем, как пишут некоторые более-менее адекватные украинские паблики, в ВСУ назревает недовольство Зеленским и новым главкомом Сырским. Одной из основных причин этого стало изъятие из нового законопроекта положения о демобилизации. По словам украинских военных, пускай дембель был бы даже через 36 месяцев, но он давал призрачную надежду на возвращение домой. Сейчас же всушники лишены и этого.

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